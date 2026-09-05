AFP
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Enzo yok, sorun da yok! Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Fernandez'in 125 milyon sterlinlik şok Manchester City transferinin ardından orta saha sorununu çözmek için sürpriz savunma yıldızını belirledi
Alonso, Blues'un orta sahasında değişikliğe gitmek zorunda kaldı
Chelsea, Fernandez'in Manchester City'ye 125 milyon £ karşılığında ayrılmasının ardından orta sahada ciddi bir oyuncu sıkıntısıyla karşı karşıya. Chelsea, dramatik bir transfer çöküşünün ardından son tarihten önce bir yedek oyuncu transfer etmeyi başaramadı.
Kadrodaki derinlik eksikliği, Brighton'a karşı alınan kaotik 4-3'lük galibiyette ortaya çıktı; Moises Caicedo, yedek kulübesinden oyuna girdikten sonra sakatlık yaşadı. Tecrübeli Jordan Henderson zaten forma giyemiyorken, Romeo Lavia ancak yeni yeni tam olarak iyileşmişken ve Valentin Barco da deneyimden yoksunken, Alonso denemeler yapmak zorunda kaldı. Asıl mevkileri sağ bek olan James ile Malo Gusto, göze çarpan boşlukları kapatmak için orta sahada görevlendirildi.
- Visionhaus
'Orada oynayacak zekâya sahip'
Bu hamlenin doğaçlama niteliğine rağmen Alonso, kaptanını 3-4-3 sisteminde kullanmaya tamamen hazır. İspanyol teknik adama, James'in elit bir merkez orta sahaya dönüşüp dönüşemeyeceği soruldu ve net bir destek verdi. Alonso, basın toplantısında, "Bence evet. O pozisyonda oynamaktan çok rahat, kendine de çok güveniyor" dedi.
"Orada oynayacak zekâya sahip. Ortada etrafındaki takım arkadaşlarıyla bağlantı kuracak, topu almadan önce ve aldıktan sonra en doğru şeyin ne olduğunu bilecek zekâya sahip. Bir de bu farkındalığı var" diye ekledi Chelsea'nin patronu. "Onu merkezde çok iyi oynarken gördüğümü hatırlıyorum. O yüzden evet, onu kullanıyoruz. Orada birinci orta saha olarak çok fazla süre alacak."
Alonso, bu geçişin fiziksel gereklilikleri konusunda da hiçbir endişe taşımıyor. "Benim için fiziksel olarak diri ve hazır" diye açıkladı. "Premier League'de mücadele etti, bu yüzden benim için bu bir sorun değil."
Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: "Orta saha oyuncusu olarak çok sayıda küçük karar vermeniz, birçok doğru karar almanız gerekir çünkü oyuna her zaman çok bağlısınızdır. Aksiyonun çok yakınındasınızdır ve yürüyorsanız bu mümkün değildir. Bu yüzden Reece oyunun gerçekten içinde."
Tamamen keşfedilmemiş bir bölge değil
Merkezde oynamak, İngiltere milli oyuncusu için tamamen yabancı bir kavram değil. James son sezonlarda zaman zaman orta sahaya geçti ve Alonso da geçmişteki bu başarılı örnekleri hemen hatırlattı. İspanyol teknik adam, "Orada oynayabileceğini biliyordum. New York'taki son Kulüpler Dünya Kupası finalini hatırlıyorum. Ortada Moi ile oynadı" dedi. "Anfield'da da sanırım geçen yıl orada oynadı. Bu onun için yeni değil. Sanki yeni bir şey keşfediyormuşum gibi değil."
Alonso, teknik becerilerinin ötesinde, kaptanın merkezde konumlanmasını takım için çok büyük bir psikolojik destek olarak görüyor. Alonso, "Bence bu, takımın ihtiyaçlarıyla ve onun takımdaki rolüyle de ilgili. Çünkü Fulham maçını hatırlıyorum. Duygusal anlamda, kaptanlık anlamında, liderlik açısından ortada yarattığı etkiyle her şeye daha yakın oluyor ve önemli bir rol oynayabiliyor" ifadelerini kullandı.
"Nerede olması gerektiğini zaten biliyor. Etrafındaki takım arkadaşlarına yardım etme kapasitesine sahip, bu yüzden bu da benim için çok önemli çünkü bu varlığa sahip. Takım arkadaşlarının saygısını görüyor; bir şey söylediğinde onu dinliyorlar ve onu takip ediyorlar" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de görevini sürdürüyor
Chelsea, bu pazar günü son Premier League şampiyonu Arsenal ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, orta sahadaki ciddi eksikleri nedeniyle son derece zorlu bir sınav verecek. Caicedo ve Henderson forma giyemeyeceği için, Alonso'nun orta sahasında Lavia ile birlikte yükün büyük kısmı, Arsenal karşısında orta sahayı toparlamak üzere doğrudan James'in omuzlarına binecek. Kaptanın bu yüksek önem taşıyan karşılaşmada kalıcı yeni rolüne ne kadar hızlı uyum sağlayacağı, Fernandez'in büyük ayrılığını telafi etmeye çalışan Chelsea'nin yakın vadeli gidişatının tonunu belirleyecek.
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