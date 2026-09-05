Bu hamlenin doğaçlama niteliğine rağmen Alonso, kaptanını 3-4-3 sisteminde kullanmaya tamamen hazır. İspanyol teknik adama, James'in elit bir merkez orta sahaya dönüşüp dönüşemeyeceği soruldu ve net bir destek verdi. Alonso, basın toplantısında, "Bence evet. O pozisyonda oynamaktan çok rahat, kendine de çok güveniyor" dedi.

"Orada oynayacak zekâya sahip. Ortada etrafındaki takım arkadaşlarıyla bağlantı kuracak, topu almadan önce ve aldıktan sonra en doğru şeyin ne olduğunu bilecek zekâya sahip. Bir de bu farkındalığı var" diye ekledi Chelsea'nin patronu. "Onu merkezde çok iyi oynarken gördüğümü hatırlıyorum. O yüzden evet, onu kullanıyoruz. Orada birinci orta saha olarak çok fazla süre alacak."

Alonso, bu geçişin fiziksel gereklilikleri konusunda da hiçbir endişe taşımıyor. "Benim için fiziksel olarak diri ve hazır" diye açıkladı. "Premier League'de mücadele etti, bu yüzden benim için bu bir sorun değil."

Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: "Orta saha oyuncusu olarak çok sayıda küçük karar vermeniz, birçok doğru karar almanız gerekir çünkü oyuna her zaman çok bağlısınızdır. Aksiyonun çok yakınındasınızdır ve yürüyorsanız bu mümkün değildir. Bu yüzden Reece oyunun gerçekten içinde."