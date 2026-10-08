Maresca, Premier League tarafından kendilerine yöneltilen 115 suçlamanın büyük bölümünde kulübün suçlu bulunmasının ardından ilk kez birlikte antrenman yapan kadrosuna odaklarını korumaları ve pozitif kalmaları çağrısında bulundu. Dönüşün zamanlaması dikkat çekiciydi; kulübün uluslararası yıldızları, futbol dünyasında şok etkisi yaratan ağır bir rapordan sadece dokuz gün sonra, perşembe günü City Football Academy'ye geri döndü.

Premier League soruşturması, kulübün dokuz yıllık bir dönemde toplam £830 milyondan fazla gizli finansmanı örtbas etmek için "sahte" sözleşmeler kullandığı sonucuna vardı. Saha dışında hukuki fırtına şiddetlenirken, Maresca'nın temel hedefi sezonun kritik bir dönemecinde bu kargaşanın takımının ivmesini raydan çıkarmamasını sağlamaktı.

BBC'ye göre, karar haberleri kadronun büyük bölümü kendi milli takımlarındayken ortaya çıkmasının ardından Maresca, oyuncular yurtiçi göreve döndüğünde onlarla konuşacaktı. Bu kritik toplantıda City teknik direktörünün, Premier League sezonu bu hafta sonu yeniden başlarken kulübü saran krizin oyuncularının tutumunu ve odağını etkilemesine izin vermemelerini istediği belirtiliyor.