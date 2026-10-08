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Mohamed Saeed
Çeviri:

Enzo Maresca sessizliğini bozdu! Manchester City teknik direktörü, 115 suçlamalık hukuki süreç sürerken oyuncular dönerken odaklanma ve pozitiflik çağrısı yaptı

M.City
E. Maresca
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Liverpool
Premier Lig

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, kulübün Premier League ile uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlığında suçlu bulunduğuna dair bomba haberin ardından sessizliğini resmen bozdu. Milli ara sona ererken, İtalyan teknik adam 115 suçlamanın yankılarını ele almak için takımla ilk toplu toplantısını gerçekleştirdi.

  • Maresca, tarihi nitelikteki kararın ardından takıma seslendi

    Maresca, Premier League tarafından kendilerine yöneltilen 115 suçlamanın büyük bölümünde kulübün suçlu bulunmasının ardından ilk kez birlikte antrenman yapan kadrosuna odaklarını korumaları ve pozitif kalmaları çağrısında bulundu. Dönüşün zamanlaması dikkat çekiciydi; kulübün uluslararası yıldızları, futbol dünyasında şok etkisi yaratan ağır bir rapordan sadece dokuz gün sonra, perşembe günü City Football Academy'ye geri döndü.

    Premier League soruşturması, kulübün dokuz yıllık bir dönemde toplam £830 milyondan fazla gizli finansmanı örtbas etmek için "sahte" sözleşmeler kullandığı sonucuna vardı. Saha dışında hukuki fırtına şiddetlenirken, Maresca'nın temel hedefi sezonun kritik bir dönemecinde bu kargaşanın takımının ivmesini raydan çıkarmamasını sağlamaktı.

    BBC'ye göre, karar haberleri kadronun büyük bölümü kendi milli takımlarındayken ortaya çıkmasının ardından Maresca, oyuncular yurtiçi göreve döndüğünde onlarla konuşacaktı. Bu kritik toplantıda City teknik direktörünün, Premier League sezonu bu hafta sonu yeniden başlarken kulübü saran krizin oyuncularının tutumunu ve odağını etkilemesine izin vermemelerini istediği belirtiliyor.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Maresca, Anfield'da birlik çağrısı yaptı

    Maresca ayrıca, takımın Anfield deplasmanına gideceği maçta Manchester City taraftarlarının da üzerlerine düşeni yapması çağrısında bulundu ve Premier League'de kritik geçmesi beklenen bu karşılaşmada oyuncuların taraftarların tutkusuna ve desteğine ihtiyaç duyacağını vurguladı.

    City'nin teknik direktörü, "Her şeyden önce Anfield deplasmanında tutkumuzu ortaya koyacağız, oyun planımızı sahaya yansıtacağız. Ama kesinlikle onların sesine, onların tutkusuna ihtiyacımız var. Son iki günde geçen yıl Anfield deplasmanındaki maçı izledim ve sonundaki kutlama harikaydı" dedi.

    "Hep birlikte olmamız gerekiyor. Bu organizasyonun son 15 yılda zirvede olmasının nedeninin, kulüp sahibinden CEO'ya, sportif direktörden menajere, oyunculardan taraftarlara kadar herkesin aynı doğrultuda olması olduğunu birçok kez söyledim. Bu da harika" ifadelerini kullandı.

  • Haaland, teknik direktörün birlik çağrısını yineledi

    Pazar günü Liverpool deplasmanı öncesi Sky Sports'a konuşan golcü Erling Haaland, teknik direktörünün görüşlerini yineleyerek şöyle dedi: "Bu yere çok önem veriyorum. İlk dört yılımı burada geçirdim, burası bizim için özel bir yer. City'yi ve taraftarları çok önemsiyorum. Ben de bir taraftarım. Onların hislerini paylaşıyorum. Taraftarlar pazar günü iyi vakit geçirecek, birlikte kalmalıyız. Birbirimizin yanında durmalı ve pozitif kalmalıyız. Hayatta ne olursa olsun, her zaman gülümsemeliyiz. Pozitif kalın, ileriye bakın, futbol maçları kazanmaya ve durumun tadını çıkarmaya çalışın. Birlikte kalmalı ve birbirimize sevgimizi göstermeliyiz. Bu yolculuğun tadını çıkarın ve gülümseyin." Norveçli forvetin kulübün kültürüne kamuoyu önündeki desteği, bu zorlu dönemde oyuncular ile yerel toplum arasındaki güçlü bağı ortaya koyuyor.

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  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Odak Anfield ve PSG'ye kayıyor

    Şimdilik Maresca'nın ekibi, saha dışındaki çalkantıyı bir kenara bırakıp sahadaki kritik haftaya odaklanmak zorunda. City, pazar günü Premier League'de önemli bir sınavda uzun süredir rakibi Liverpool'la karşılaşmak üzere Anfield'a gidecek, ardından gelecek hafta Şampiyonlar Ligi son şampiyonu Paris Saint-Germain'i ağırlamak için Etihad'a dönecek. Peş peşe gelen bu iki yüksek profilli maç öncesinde Maresca, odak ve pozitiflik mesajının oyuncularının dışarıdaki gürültüyü engelleyip kupa yarışını sürdürmesine yardımcı olmasını umacak.