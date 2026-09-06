Getty Images Sport
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Enzo Maresca, rekor kıran 458 milyon sterlinlik Manchester City transfer hamlesinin ardından Arsenal'a Premier League şampiyonluğu uyarısı yaptı
Etihad'da rekor yatırım
City kulübesinden yayılan özgüven, benzeri görülmemiş düzeyde bir mali destekle güç kazanıyor. Kulüp, Premier League tarihinde bir yaz döneminde yapılan en yüksek harcama rekorunu kırarak yeni transferlere dudak uçuklatan 458 milyon sterlin bağladı. Bu transfer hamlesi, pencerenin son günlerinde zirveye ulaştı; kulüp Ayyoub Bouaddi için 86 milyon sterlin, Iliman Ndiaye için 65 milyon sterlin ve son gün Enzo Fernandez için 125 milyon sterlinlik dev bir anlaşma yaptı. Manchester City ayrıca yazın daha erken döneminde Elliot Anderson için de 116 milyon sterlin ödedi.
Bu yeniden yapılanmanın boyutu, Manchester'da önemli bir geçiş döneminin yaşanmasını gerekli kıldı. Kulüp kısa süre önce Pep Guardiola gibi efsane isimlere, ayrıca orta sahanın kilit direkleri Rodri ve Bernardo Silva'ya veda etti. Bu ayrılıklar 300 milyon sterlinden fazla gelir sağlasa da her kuruşun, hatta daha fazlasının yeniden yatırıma dönüştürülmesi, kulübün düşüş dönemine girmeme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Yeni gelen isimlerin, birden fazla kulvarda yüksek performans seviyesini koruyabilecek ve önceki sezonda takımı etkileyen yorgunluğu yaşamayacak bir ekibin omurgasını oluşturması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Maresca, kadro derinliğinin önemine dikkat çekti
Maresca, Premier League şampiyonluğu yarışında Arsenal ile başa baş mücadele edebilmek için takımının nihayet gereken kaynakları bir araya getirdiğine inanıyor. Cumartesi günü Erling Haaland'ın kafa golüyle gelen Coventry City karşısındaki 1-0'lık kıl payı galibiyetin ardından İtalyan teknik adam, yeni görünümlü kadrosunun sunduğu taktik esnekliğe dikkat çekmekte gecikmedi. Geçen sezon City, Mikel Arteta'nın takımının yedi puan gerisinde kalmıştı ancak yaz döneminde Manchester'ın mavi yakasında, bu farkı kulübedeki saf kaliteyle kapatmayı amaçlayan köklü bir dönüşüm yaşandı.
Etihad'daki zorlu galibiyetin ardından konuşan Maresca, Arsenal'ın kulübe gücünü yakalamanın başarının asgari şartı olduğunu net şekilde ifade etti. Maresca, "Community Shield'den bu yana bakarsanız, biz Community Shield'i oynadık ve sonra Arsenal iki maç daha oynadı [Coventry ve Aston Villa'ya karşı] ve her maçta beş değişiklikleri var" dedi. Arsenal'ın oyuna sürebildiği yetenek seviyesine de dikkat çeken Maresca şöyle konuştu: "İki Dünya Kupası şampiyonu, [Mikel] Merino ve [Martin] Zubimendi, iki İngiltere oyuncusu, [Eberechi] Eze ve [Noni] Madueke, bir diğeri de hatırlamıyorum, sanırım [Piero] Hincapie idi."
Yeni transferler hemen etki yaratıyor
Bu yatırımın meyveleri, City'nin Coventry ile karşı karşıya geldiği maçta açıkça görüldü; takım, sahada derine inmek zorunda kaldı. Rekor transfer Fernandez, sadece iki antrenmanı tamamlamasının ardından ilk 11'e dahil edildi; bunun nedeni, Nico O’Reilly'nin ısınma sırasında sırtından sakatlanmasıydı. Hazırlık eksikliğine rağmen Arjantinli orta saha, bu kadar yüksek bir bonservis bedelini gerektiren kalitesinden zaman zaman kesitler sundu.
Maresca, özellikle oyuna sonradan giren oyuncularının maçın kapanış bölümünü nasıl yönettiğinden memnundu. Coventry, maçın son bölümünde baskısını artırıp kaleci Gianluigi Donnarumma'yı birkaç kez sınarken Maresca, orta sahayı sağlamlaştırmak için Bouaddi'yi oyuna aldı. Yüksek maliyetli yetenekleri oyuna sokup maçları bitirebilme becerisi, teknik adamın bu sezon fark yaratacak unsur olarak gördüğü şeyin tam da kendisi. Harcamaların arkasındaki felsefeyi şöyle açıkladı: "Sonuçta, orada olmak istiyorsanız seçeneklere ihtiyacınız var. Arsenal'in seçenekleri var. Bizim seçeneklerimiz var. Başka takımların da seçenekleri var ama bu sadece biz değiliz. Sahip olduğumuz seçeneklerden çok memnunum, yarışmak istiyorsanız bu bizim için önemli bir şey."
- Getty Images Sport
Premier League zirvesi yarışı
Manchester City, Bournemouth, Crystal Palace ve son olarak Coventry City karşısında aldığı galibiyetlerle kusursuz bir seri yakalayarak şu anda Premier League puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Ancak bu liderlik hâlâ pamuk ipliğine bağlı. Arsenal, pazar günü Chelsea'yi mağlup etmesi halinde puanını dokuza çıkararak rakibiyle aynı seviyeye gelebilir. Sezonun ilk bölümünde iki takımın ortaya koyduğu form, şampiyonluk yarışının bir kez daha iki takımlı bir mücadeleye dönüşeceğini gösteriyor; mayıs ayında ipi göğüsleyecek tarafı ise büyük olasılıkla kadro dayanıklılığı belirleyecek.
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