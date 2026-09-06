City kulübesinden yayılan özgüven, benzeri görülmemiş düzeyde bir mali destekle güç kazanıyor. Kulüp, Premier League tarihinde bir yaz döneminde yapılan en yüksek harcama rekorunu kırarak yeni transferlere dudak uçuklatan 458 milyon sterlin bağladı. Bu transfer hamlesi, pencerenin son günlerinde zirveye ulaştı; kulüp Ayyoub Bouaddi için 86 milyon sterlin, Iliman Ndiaye için 65 milyon sterlin ve son gün Enzo Fernandez için 125 milyon sterlinlik dev bir anlaşma yaptı. Manchester City ayrıca yazın daha erken döneminde Elliot Anderson için de 116 milyon sterlin ödedi.

Bu yeniden yapılanmanın boyutu, Manchester'da önemli bir geçiş döneminin yaşanmasını gerekli kıldı. Kulüp kısa süre önce Pep Guardiola gibi efsane isimlere, ayrıca orta sahanın kilit direkleri Rodri ve Bernardo Silva'ya veda etti. Bu ayrılıklar 300 milyon sterlinden fazla gelir sağlasa da her kuruşun, hatta daha fazlasının yeniden yatırıma dönüştürülmesi, kulübün düşüş dönemine girmeme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Yeni gelen isimlerin, birden fazla kulvarda yüksek performans seviyesini koruyabilecek ve önceki sezonda takımı etkileyen yorgunluğu yaşamayacak bir ekibin omurgasını oluşturması bekleniyor.