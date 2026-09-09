Enzo Maresca, Porto karşısındaki gergin performansın ardından Manchester City yıldızlarını Gianluigi Donnarumma'ya gereksiz paslar konusunda uyardı

Premier League ekibi, Estadio do Dragao'da Erling Haaland'ın ikinci yarıdaki iki golü sayesinde üç puanı aldı, ancak maç boyunca eski AC Milan ve PSG kalecisinin savunma hattında rahatsız göründüğü anlar sık sık dikkat çekti; bir pozisyonda uzaklaştırmak istediği top William Gomes'a çarpıp direğin yanından auta giderek neredeyse ev sahibi ekibe bir gol hediye ediyordu. Bu, Coventry City'ye karşı yakın zamanda oynanan bir Premier League maçındaki bir başka tehlikeli anın ardından geldi; o karşılaşmada top neredeyse ayaklarının altından kaçıyordu.

Ancak Maresca, suçu kalecisinden uzaklaştırıp topa sahip olunduğu anlardaki karar verme konusunda saha oyuncularına yüklemekte gecikmedi. City teknik direktörü, "Bence bu akşam birkaç kez olan şey Gigio [Donnarumma] hatası değil, daha çok bana göre Gigio'ya geri dönme konusunda yanlış karar verilmesi," dedi. "Bazen gerekenden daha fazla geriye dönüyoruz. Başka seçeneğimiz olmadığında kaleciye dönebiliriz ama oyuncuların o diğer seçeneği bulması gerekiyor."