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Enzo Maresca, Porto karşısındaki gergin performansın ardından Manchester City yıldızlarını Gianluigi Donnarumma'ya gereksiz paslar konusunda uyardı
Maresca, Porto korkusunun ardından Donnarumma'yı savundu
Premier League ekibi, Estadio do Dragao'da Erling Haaland'ın ikinci yarıdaki iki golü sayesinde üç puanı aldı, ancak maç boyunca eski AC Milan ve PSG kalecisinin savunma hattında rahatsız göründüğü anlar sık sık dikkat çekti; bir pozisyonda uzaklaştırmak istediği top William Gomes'a çarpıp direğin yanından auta giderek neredeyse ev sahibi ekibe bir gol hediye ediyordu. Bu, Coventry City'ye karşı yakın zamanda oynanan bir Premier League maçındaki bir başka tehlikeli anın ardından geldi; o karşılaşmada top neredeyse ayaklarının altından kaçıyordu.
Ancak Maresca, suçu kalecisinden uzaklaştırıp topa sahip olunduğu anlardaki karar verme konusunda saha oyuncularına yüklemekte gecikmedi. City teknik direktörü, "Bence bu akşam birkaç kez olan şey Gigio [Donnarumma] hatası değil, daha çok bana göre Gigio'ya geri dönme konusunda yanlış karar verilmesi," dedi. "Bazen gerekenden daha fazla geriye dönüyoruz. Başka seçeneğimiz olmadığında kaleciye dönebiliriz ama oyuncuların o diğer seçeneği bulması gerekiyor."
- AFP
Manchester City zorlu açılış maçını atlattı
Savunmadan pasla çıkış çarpıntı yaratsa da, City sahanın diğer ucunda bitiriciydi. Bu galibiyet, gelecek ay ikinci maç gününde son şampiyon Paris Saint-Germain'e karşı oynayacağı dev mücadeleye hazırlanan Manchester City için kusursuz bir zemin sağlıyor.
Maresca, "Topla da topsuz oyunda da 95 dakika boyunca eksiksiz bir performanstı" dedi. "İlk yarıda maçı kazanmaya yetecek kadar pozisyon ürettik ve onların kalecisi çok iyiydi. İkinci yarıda da aynı şekilde devam etmeye çalıştık. Maç maç gidiyoruz. Bu farklı bir turnuva, farklı bir stat ama en önemli şey kim olduğumuzu göstermemiz."
Orta sahanın harika çocuğu Bouaddi, ilk maçında parladı
Kalede yaşanan dramın ötesinde, geceye 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi’nin çıkış performansı damga vurdu. Yaz ayında Lille’den 85 milyon £ karşılığında katılan Fas milli oyuncusu, kulüpteki ilk 11 başlangıcını 125 milyon £’luk Enzo Fernández ile birlikte yaptı. Bouaddi’nin zorlu bir atmosferde sergilediği soğukkanlılık, genç oyuncunun olgunluğunu ve teknik güvenliğini vurgulayan menajerinden büyük övgü aldı. İlk bölümde yaptığı birkaç hataya rağmen paniğe kapılmayan genç futbolcu, City’yi son transfer döneminde potansiyeline büyük yatırım yapmaya ikna eden psikolojik gücü ortaya koydu.
Maresca, “O [Bouaddi], empati açısından da, ne kadar olgun olduğu açısından da farklı biri ve bu yüzden kulüp onu buraya, aramıza katmak için çaba gösterdi” dedi. “Her şeyden önce çok iyi bir oyuncu. Coventry karşısında iki top kaybetti ve iki top kaybettikten sonra kendi ceza sahamızın içinde sakindi. Bu, onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor çünkü herhangi bir oyuncu iki pasın ardından paniğe kapılır ama o daha 18 yaşında ve harika bir oyuncu. Bu gece çok iyiydi.”
- AFP
Yüksek riskli bir Avrupa geleceği için inşa ediliyor
Yüksek bedellerle kadroya katılan oyuncularla dolu bir ekipte denge kurmaya çalışan Maresca için yeni yeteneklerin takıma entegrasyonu temel önceliklerden biri olmayı sürdürüyor. Bouaddi ve Fernandez'in yanı sıra Elliot Anderson da City orta sahası için yeni bir dönemi temsil ediyor ve teknik direktör, bu değerleri geliştirme konusunda taşıdığı sorumluluğun fazlasıyla farkında.
Maresca, "Kulüp bu üç oyuncuyu [Enzo, Bouaddi, Elliot Anderson] kadroya katmak için harika bir çaba gösterdi" diyerek sözlerini tamamladı. "Artık onları doğru şekilde çalıştırmak ve kullanmak bana kalmış."
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