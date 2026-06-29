Enzo Maresca, Pep Guardiola’nın yerine üç yıllık sözleşmeyle Man City’nin yeni teknik direktörü olarak nihayet atandı

Maresca’nın göreve getirilme süreci, Chelsea’den ayrılışıyla ilgili müzakerelerin uzaması nedeniyle bazı zorluklar yaşandı. Ocak ayında Stamford Bridge’den ayrılmış olmasına rağmen, Manchester’da resmi olarak tanıtılabilmesi için idari ayrıntıların dikkatli bir şekilde halledilmesi gerekiyordu. Haberlere göre Chelsea, eski teknik direktörü için yaklaşık 17 milyon sterlin tazminat alacak.

Maresca, 2024 yazında beş yıllık bir sözleşmeyle Blues'a katılmıştı, ancak geçen yıl Conference League ve yenilenen Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen görev süresi nihayetinde erken sona erdi. Şimdi Etihad'a geri dönen Maresca'nın görevi, City'yi İngiliz futbolunun mutlak zirvesine geri döndürmek.