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Enzo Maresca, Pep Guardiola’nın yerine üç yıllık sözleşmeyle Man City’nin yeni teknik direktörü olarak nihayet atandı
Maresca tanıdık ortamına geri döndü
Maresca, eski bir öğrenciden Etihad’daki teknik direktör koltuğunun başındaki isme dönüşmesini sağlayan üç yıllık bir sözleşmeyi imzaladı. Onun atanması, Guardiola’nın on yıllık futbol döneminin ardından taktiksel sürekliliği sağlamak için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulübün tarihi üçlü zaferi elde ettiği 2022-23 sezonunda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen İtalyan teknik adam, şimdiden kulislerde sevilen bir isim haline gelmiştir. Ayrıca 2020-21 sezonunda kulübün Elit Geliştirme Takımı’nı da çalıştıran Maresca’nın, kulübün iç işleyişine dair derin bilgisi, City yetkilileri tarafından, ulaşılması zor ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere kazanılabilecek tüm büyük kupaları kazanan bir teknik direktörün yerini almanın getireceği muazzam baskıyla başa çıkabilecek en ideal aday olduğu düşünülüyor.
Maresca, 'mükemmel fırsat' karşısında heyecan duyuyor
Maresca, City’nin resmi internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada şunları söyledi: “Manchester City, çok iyi tanıdığım bir kulüp ve bu takımı yönetme şansı yakalamak benim için muhteşem bir fırsat. City, inanılmaz derecede iyi yönetilen bir futbol kulübü. Yaptıkları her şey yenilikçi, planlı ve amaç odaklı. Bir teknik direktör için bu, rüya gibi bir durum. İşimi etkin bir şekilde yapabilmem için ihtiyacım olan tutarlılığı sağlıyor. Bu, benim buradaki üçüncü görev dönemim olacak. Bu kulübü tanıyorum, taleplerini ve beklentilerini biliyorum. Burada çalışan insanların kalitesi, burayı bu kadar özel kılan şeydir ve yeteneklerime güvendikleri için onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncuları çalıştırmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmamızı, iyi futbol oynamamızı ve Manchester City’yi temsil etmenin getirdiği baskının tadını çıkarmamızı istiyorum.”
- AFP
Tazminat engelleri ve Chelsea’den ayrılış
Maresca’nın göreve getirilme süreci, Chelsea’den ayrılışıyla ilgili müzakerelerin uzaması nedeniyle bazı zorluklar yaşandı. Ocak ayında Stamford Bridge’den ayrılmış olmasına rağmen, Manchester’da resmi olarak tanıtılabilmesi için idari ayrıntıların dikkatli bir şekilde halledilmesi gerekiyordu. Haberlere göre Chelsea, eski teknik direktörü için yaklaşık 17 milyon sterlin tazminat alacak.
Maresca, 2024 yazında beş yıllık bir sözleşmeyle Blues'a katılmıştı, ancak geçen yıl Conference League ve yenilenen Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen görev süresi nihayetinde erken sona erdi. Şimdi Etihad'a geri dönen Maresca'nın görevi, City'yi İngiliz futbolunun mutlak zirvesine geri döndürmek.
- Getty Images Sport
Yeni patronun acil öncelikleri
Maresca’nın önümüzdeki hafta A takımdaki görevine başlaması bekleniyor; bu da ona, kulübün sezon öncesi turu öncesinde kadroyu değerlendirebilmesi için kısıtlı bir süre tanıyor. Chelsea yönetimi, yeni sezon başladığında Maresca’nın hemen işin içine girebilmesi için gerekli imkânları sağlamaya kararlı.
Guardiola’nın mirasının ağırlığı her ne kadar büyük olsa da, Maresca başarılı olmak için gereken mizaca sahip. Topa sahip olmaya dayalı felsefesi, 2026-27 sezonu başladığında yeniden Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmesi beklenen mevcut kadroyla mükemmel bir uyum içinde.