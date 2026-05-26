Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın yerine geçmek üzere 'üç yıllık sözleşme imzaladı'; Manchester City resmi açıklamayı yapmak üzere

Guardiola, on muhteşem yıl boyunca 20 kupa kazanarak Manchester’da devasa bir miras bıraktı ve son sezonunu ulusal kupalarda çifte zaferle tamamladı. Görevinden ayrılan Katalan teknik deha, yerine gelecek kişiye tavsiyelerde bulunarak, yeni teknik direktörün kararlılığını asla kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Guardiola şunları söyledi: "Kulüp bana kim olduğunu söylediğinde, elbette onu arayacağım. Ona şunu söyleyeceğim: 'Kendin ol, kulüp seni koşulsuz olarak destekleyecektir'. Bu, buradaki tüm teknik direktörlerin aldığı en büyük iltifat ya da en büyük şans. Kötü anlarda diğer kulüplerden daha fazla korunacaksın. Kendin ol, özgür ol, fikirlerini takip et. Çok çalış, her şey yoluna girecek."