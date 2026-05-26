Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın yerine geçmek üzere 'üç yıllık sözleşme imzaladı'; Manchester City resmi açıklamayı yapmak üzere
Belediye, hızlı bir halef ataması gerçekleştirdi
Guardiola'nın yaz aylarında ayrılacağının kesinleşmesinin ardından, kulüp yönetimi teknik direktör arayışını kesin bir şekilde sonuçlandırdı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Maresca, Etihad'daki teknik direktörlük görevini üstlenmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Daha önce Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve ardından Leicester City ile Chelsea'de görev alan İtalyan teknik adam, eski akıl hocasının bayrağını devralacak başlıca aday olarak hemen belirledi.
Guardiola koşulsuz destek sözü verdi
Guardiola, on muhteşem yıl boyunca 20 kupa kazanarak Manchester’da devasa bir miras bıraktı ve son sezonunu ulusal kupalarda çifte zaferle tamamladı. Görevinden ayrılan Katalan teknik deha, yerine gelecek kişiye tavsiyelerde bulunarak, yeni teknik direktörün kararlılığını asla kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.
Guardiola şunları söyledi: "Kulüp bana kim olduğunu söylediğinde, elbette onu arayacağım. Ona şunu söyleyeceğim: 'Kendin ol, kulüp seni koşulsuz olarak destekleyecektir'. Bu, buradaki tüm teknik direktörlerin aldığı en büyük iltifat ya da en büyük şans. Kötü anlarda diğer kulüplerden daha fazla korunacaksın. Kendin ol, özgür ol, fikirlerini takip et. Çok çalış, her şey yoluna girecek."
Takım yenileme projesi devam ediyor
Maresca, halihazırda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapısal dönüşüm sürecinden geçen, son derece sağlam bir kadro devralıyor. Guardiola'nın görev süresinin son 18 ayında, Etihad yöneticileri Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi ve Antoine Semenyo'yu kadroya katarak, seçkin genç yetenekleri agresif bir şekilde takıma entegre etti. City, 2025-26 sezonunu ikinci sırada tamamladıktan sonra yeniden şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediğinden, yeni teknik direktör, kulübün önümüzdeki yaz transfer stratejisini yönlendirmede hemen merkezi bir rol üstlenecek.
Transfer hedefleri ve sezon öncesi planlaması
Maresca, devraldığı kadrodaki belirli taktiksel alanları iyileştirmek için zorlu bir yaz transfer dönemini hızla yönetmek zorunda. Nottingham Forest’tan Elliot Anderson, sezon öncesi hazırlıklar öncesinde orta saha kadrosunu güçlendirmek için şimdiden başlıca hedef olarak öne çıktı. Maresca’nın önündeki en acil görev, yeni takımını zorlu ve çok cepheli bir sezona hazırlamadan önce, kendi top hakimiyetine dayalı felsefesini hayata geçirirken, dışarıdan gelen yoğun baskıyla başa çıkmak olacak.