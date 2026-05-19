Çeviri:
Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın yerine geçmek üzere Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladı; Chelsea ise yüksek bir tazminat bedeli alacak
City, Pep sonrası dönem için aradığı ismi buldu
Manchester City, Maresca'yı üç yıllık bir sözleşmeyle yeni A takım teknik direktörü olarak atama sürecini tamamlamak üzere. İtalyan teknik adam, Manchester'da 10 yıl boyunca sayısız kupa kazandığı efsanevi görev süresini sonlandıracak olan Guardiola'nın halefi olarak seçildi.
Atama süreci tamamlanmak üzereyken, Chelsea'nin bu transferi resmi olarak sonuçlandırmak için önemli bir tazminat paketi alması bekleniyor.
talkSPORT'a göre, Chelsea uygun bir anlaşmaya varılamaması durumunda yasal seçenekleri değerlendiriyor. Ancak Maresca ve City'ye yakın kaynaklar, İtalyan teknik adamın her halükarda görevine başlayabileceğini vurguluyor.
Stamford Bridge'den tartışmalı ayrılış
Londra'da bulunduğu süre boyunca İtalyan teknik adam, sözleşmesi gereği rakip kulüplerden gelen teklifleri bildirmekle yükümlüydü ve hem Manchester City hem de Juventus'un ilgisini Chelsea yönetimine ilettiği anlaşılıyor.
Bu açıklama, Chelsea yönetimi içinde gerginliğe neden oldu ve kulübün ortak sahibi Behdad Eghbali, teknik direktörün ayrılmasının gerçek nedenlerinin zamanı gelince ortaya çıkacağını ima etti.
Chelsea'nin içinden gelen bilgiler, Maresca'nın City'deki iş teklifinin cazibesine kapıldığını öne sürerken, Etihad kampındaki kaynaklar ise geçen yıl teknik direktöre herhangi bir garanti verilmediğini savunuyor.
Stamford Bridge'den ayrıldığından beri Maresca'nın AC Milan, Real Madrid ve Tottenham'ın ilgisini çekerek çok rağbet gören bir isim olduğu bildiriliyor. Ancak Guardiola'nın mirasını devam ettirmenin cazibesi, göz ardı edilemeyecek kadar güçlüydü.
Ustanın kendisi tarafından onaylanmıştır
En önemlisi, bu atama Pep Guardiola’nın tam desteğine sahip. City Football Group ile bir şekilde bağlarını sürdürmesi beklenen Katalan teknik direktörün, spor direktörü Hugo Viana ile birlikte seçim sürecine katkıda bulunduğu bildiriliyor. Guardiola, Maresca’yı kulübün modern kimliğini şekillendiren ve Johan Cruyff’tan ilham alan teknik felsefeyi ileriye taşıyacak ideal aday olarak görüyor.
Maresca, Guardiola'nın yaklaşan ayrılışından şok olan Manchester City kadrosu tarafından şimdiden büyük saygı görüyor. Oyuncularla güçlü duygusal bağlar kurma yeteneği, Leicester'da görev yaptığı dönemde açıkça ortaya çıkmıştı; oyuncular, penceresinin önünde gece geç saatlerde doğaçlama bir parti düzenlemişlerdi. Chelsea'deki Enzo Fernandez ve Marc Cucurella gibi yıldızlarla olan ilişkisi, onun seçkin bir insan yöneticisi olarak ününü daha da vurguluyor.
Yaz transfer dönemi için hedefler şimdiden belirlendi
Maresca görevi devralmaya hazırlanırken, dikkatler şimdiden yaz transfer dönemine yöneliyor. Viana ile birlikte çalışacak olan İtalyan teknik adam, kadroyu kendi taktiksel ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.
Kulüp, geçişin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için öncelikli transfer hedefleri olarak yeni bir sağ bek ve bir orta saha oyuncusu belirledi.
Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, yeni yönetimin en önemli hedefi olarak öne çıkarken, Newcastle'dan Tino Livramento da büyük beğeni topluyor. İlginç bir şekilde, Arjantin'deki haberler Maresca'yı Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ile yeniden bir araya getirebileceğini öne sürüyor.