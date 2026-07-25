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Enzo Maresca, Pep Guardiola’nın “kopyası” olmayacağını söylerken, Manchester City’nin yeni teknik direktörü, Sir Alex Ferguson ve Arsène Wenger’in düştüğü tuzaklardan kaçınacağına söz verdi
Maresca, Pep 74’ün gölgesine sığınıyor
Enzo Maresca, Manchester City’nin başına geçtikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında Guardiola’nın gölgesini görmezden gelmek imkânsızdı. İtalyan teknik adam, kulübe yabancı değil. Daha önce U-23 takımının teknik direktörlüğünü yapmış, ardından tarihi 2022-23 sezonunda üçlü kupayı kazanan takımda Guardiola'nın hemen altında birinci takımın yardımcı antrenörü olarak görev almıştı. Resmi tanıtım töreninde onu karşılayan "Hoş geldin Enzo" pankartı da bu geçmişi yansıtıyordu. Bu transferin “eve dönüş” gibi hissettirdiğini açıkça itiraf etmesine rağmen, Maresca, yerine geçtiği kişinin yöntemlerini aynen kopyalamaya niyetli olmadığını hemen netleştirdi.
Maresca, Guardiola ile hâlâ son derece yakın olduklarını ve hatta hafta başında birlikte vakit geçirdiklerini açıkladı. Ancak yeni teknik direktör, kendi futbol felsefesi konusunda net bir çizgi çizdi ve City yönetiminin onu, kavramsal ilkelerinin örtüştüğünü fark ettikleri için işe aldığını, ancak kendisinin pasif bir taklitçi olmayacağını vurguladı. Maresca, “Bazı benzer kavramlar olabilir, ancak her teknik direktör farklıdır” diye açıkladı. "Diğer teknik direktörleri aynen kopyalayıp yapıştırabilecek teknik direktörler olduğunu sanmıyorum; bu zor bir şey. Futbola aynı şekilde bakmıyorum ve bu yüzden kopyala-yapıştır yöntemine inanmıyorum."
- AFP
Premier Lig’in efsanevi hanedanlarının tarihsel lanetlerine meydan okumak
Yeni City teknik direktörü, bir dönemi tanımlayan bir teknik direktörün yerini almanın getirdiği zorlu görevle ilgili sorulara yanıt verirken, modern İngiliz futbol tarihine dair keskin bir farkındalık sergiledi. Maresca, Sir Alex Ferguson’un ayrılmasının ardından Manchester United’ı sarsan felaket niteliğindeki, uzun vadeli idari ve yapısal çöküşlerin yanı sıra, Arsène Wenger’in istifasının ardından Arsenal’in yaşadığı çalkantılı geçiş sürecine de açıkça atıfta bulundu.
Maresca, bu tarihsel lanetten kaçmak yerine, boşalan teknik direktörlük pozisyonunu en üst düzeyde bir mesleki ayrıcalık olarak nitelendirdi. Maresca, “Aynı kulüpte uzun yıllar görev yapan teknik direktörlerin ardından işler her zaman biraz zorlaşır – Sir Alex’in ardından, Arsène’in ardından,” diye samimi bir şekilde belirtti. “Ancak bu kulüp, taraftarlar ve herkes için doğru şeyleri hemen yapmaya çalışmak da bir meydan okumadır.”
Kulübün istikrarına dair bir güven kaynağı
Manchester United’ın Ferguson’u ya da Arsenal’in Wenger’i gibi isimlerin izinden giden teknik direktörlerin tökezlediği tuzaklardan kaçınabileceğine dair inancını neye dayandırdığı sorulduğunda, Maresca kendi yaklaşımına özgü herhangi bir unsurdan ziyade, City’de kendisini çevreleyen yapıyı doğrudan işaret etti. Kendisinin herhangi bir kişisel özelliğinden ziyade, kulübün yönetim kurulu düzeyinde sergilediği nadir görülen istikrarın, kendisini çoğu kişiden daha güçlü bir konuma yerleştirdiğini savundu.
"Bence asıl önemli olan organizasyon," dedi Maresca. "Bu kulüp, bu organizasyon, 17 yılda sadece üç teknik direktör gördü. Bu normal bir durum değil. Sıkça rastlanan bir şey de değil." Maresca, bu istikrarı son on beş yılda City’nin başarısının ardındaki gerçek temel olarak nitelendirdi ve şimdi bu temeli bozmak yerine üzerine inşa etmeyi umduğunu belirtti. "Bu yüzden, muhtemelen harika bir iş çıkarabileceğimize güvenmemin nedenlerinden biri de budur; Roberto Mancini’den bu yana, ardından Manuel Pellegrini’den sonra ve sizin de söylediğiniz gibi on yıl boyunca Pep’in yaptığı işi sürdürebiliriz."
Maresca, Chelsea’den ayrılışını gülümseyerek değerlendirdi
Maresca’ya, Chelsea’den ayrılışının ardındaki koşullar hakkında da soru yöneltildi; bu konu, kulübün sezon ortasında ayrılmasına yönelik kamuoyuna yansıyan hayal kırıklığı ve kendisinin Instagram’da paylaştığı (daha sonra silinen) özür mesajı nedeniyle pek çok tartışmaya yol açmıştı. Konudan kaçmak yerine, durumu tamamen yumuşatacak gibi görünen geniş bir gülümsemeyle yanıt verdi.
"Dürüst olmak gerekirse, eski kulüplerim Leicester ve Chelsea açısından kendimi oldukça şanslı hissediyorum; bence her iki kulüpte de harika bir iş çıkardık. Takımların kimliği netti; takımların başarısı da netti. Ve bu kulüplerin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum," dedi Maresca. "Ama şimdi önemli olan, bugün burada olmamız. Tek konumuz City. Ekleyecek başka bir şey yok."
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