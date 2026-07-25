Enzo Maresca, Pep Guardiola’nın “kopyası” olmayacağını söylerken, Manchester City’nin yeni teknik direktörü, Sir Alex Ferguson ve Arsène Wenger’in düştüğü tuzaklardan kaçınacağına söz verdi

Enzo Maresca, Manchester City’nin başına geçtikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında Guardiola’nın gölgesini görmezden gelmek imkânsızdı. İtalyan teknik adam, kulübe yabancı değil. Daha önce U-23 takımının teknik direktörlüğünü yapmış, ardından tarihi 2022-23 sezonunda üçlü kupayı kazanan takımda Guardiola'nın hemen altında birinci takımın yardımcı antrenörü olarak görev almıştı. Resmi tanıtım töreninde onu karşılayan "Hoş geldin Enzo" pankartı da bu geçmişi yansıtıyordu. Bu transferin “eve dönüş” gibi hissettirdiğini açıkça itiraf etmesine rağmen, Maresca, yerine geçtiği kişinin yöntemlerini aynen kopyalamaya niyetli olmadığını hemen netleştirdi.

Maresca, Guardiola ile hâlâ son derece yakın olduklarını ve hatta hafta başında birlikte vakit geçirdiklerini açıkladı. Ancak yeni teknik direktör, kendi futbol felsefesi konusunda net bir çizgi çizdi ve City yönetiminin onu, kavramsal ilkelerinin örtüştüğünü fark ettikleri için işe aldığını, ancak kendisinin pasif bir taklitçi olmayacağını vurguladı. Maresca, “Bazı benzer kavramlar olabilir, ancak her teknik direktör farklıdır” diye açıkladı. "Diğer teknik direktörleri aynen kopyalayıp yapıştırabilecek teknik direktörler olduğunu sanmıyorum; bu zor bir şey. Futbola aynı şekilde bakmıyorum ve bu yüzden kopyala-yapıştır yöntemine inanmıyorum."