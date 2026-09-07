City'nin yeni teknik direktörünün somut başarı gelmezse rahatsız edici bazı sorularla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulduğunda, ToonieBet ile iş birliği kapsamında konuşan Hamann, GOAL'e şunları söyledi: “Evet, bence baskıyla karşı karşıya kalacak. Bir de City için işler öyle bir noktaya geldi ki insanlar bunu artık bekliyor.

“Lig Kupası ya da FA Cup'ı kazansalar bile insanlar, 'sonuçta bu City, belli ki çok para harcıyorlar ve Pep de orada' diyor. Ama hiçbir şeyi garanti göremezsiniz çünkü Premier League'de sizi tahtınızdan indirmek isteyen 20 takım daha, 19 takım daha var.

“Kupa organizasyonlarında ise alt lig takımları ya da ligin alt sıralarındaki bazı ekipler için bu bir fırsat. Kupa kazanmak kolay değil. Geçmiş yıllarda Lig Kupası bazen, uzun yıllar boyunca, ikinci takımın, ikinci 11'in ya da kulübedeki oyuncuların oynadığı bir kupa olurdu. Ama artık kupa kazanmak çok zor.

“Chelsea'nin bir kupa maçı vardı [Luton'a karşı]. [Xabi] Alonso bile, kadroya baktım ve seçtiği kadroya inanamadım çünkü Premier League'de ilk 11 başlayan altı, yedi, sekiz oyuncu vardı muhtemelen. Artık bunu ne kadar ciddiye aldıklarının göstergesi bu, o yüzden hiçbir şeyi garanti göremezsiniz.

“Ve bu kadar etkili olmuş bir teknik direktörün ardından geliyorsanız ve birçok oyuncu için en büyük teşekkürü ona etmeleri gerekiyorsa... Bunlar harika hikâyelerdi. Elbette [Jack] Grealish ya da [Phil] Foden gibi istisnalar da vardı; onlar muhtemelen Pep'ten bekledikleri kadar fayda görmedi.”

Eski City orta saha oyuncusu Hamann, Etihad Stadyumu'nun sahiplik grubuna Arsene Wenger ile Sir Alex Ferguson'ı uyarıcı örnek göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Guardiola'nın ardından gelmek bazen neredeyse imkânsızdır.

“Arsenal'da Wenger'den sonra ne olduğunu gördük, Manchester United'da Fergie'den sonra ne olduğunu gördük. Bu adamların ardından gelen teknik direktörler gerçekten çok zorlandı. Manchester United ise bugün bile bir tane bulamadı. Ne oldu, şimdi 10 yıl geriye mi gidiyoruz?

“Şimdi Wenger'in Arteta'dan farklı olduğunu görüyoruz ama Arteta da muhtemelen iki ya da üç kez kovulmanın eşiğine gelmişti. Şimdi düzeni oturttular, başarılılar. İyi oynamıyorlar ama başarılılar, verimliler.

“Tamamen kaybetmeye mahkûm olduğunu söylemek istemiyorum ama bana şimdi sorarsanız, başarılı olur mu? City'nin başarılı bir teknik direktörü olur mu? Maalesef, güçlü şekilde hayıra yakınım.”