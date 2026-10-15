Enzo Maresca, Paris Saint-Germain yenilgisinin ardından Manchester City'nin Ipswich Town karşısında toparlanmasını istiyor

Manchester’ın mavi yakası, Şampiyonlar Ligi’nde Fransa şampiyonuna karşı alınan 4-2’lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin etkisini hâlâ atlatmaya çalışıyor. Ancak fikstür, kendilerine acımaları için zaman tanımıyor. Maresca, sıradaki lig maçının kısa süre içinde oynanmasını Avrupa’daki yenilginin etkisinden kurtulmak için ideal bir fırsat olarak görüyor. Premier League’de zirvede üç puan farkla yer alan City, sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmek istiyor.

PSG karşısındaki yenilgiye rağmen İtalyan teknik direktör, takımının ligde yakaladığı ivmeye odaklanmayı sürdürüyor. Ipswich’i ağırlayacakları maç, yeniden üstünlük kurmaları ve hafta ortasındaki sonucun daha derin yapısal sorunların işareti değil, yalnızca geçici bir tökezleme olduğunu göstermeleri için bir fırsat sunuyor. “Bu, bizim için [yeniden toparlanma] fırsatı” dedi City TV’ye. “Zor bir maç olacak çünkü enerjilerini yeniden toplamak ve maça hazırlanmak için bütün haftaları var. Bazı oyuncularımızı dikkatli kullanmamız gerekiyor ama serimizi sürdürmeli ve cumartesi günü kazanmaya çalışmalıyız.”