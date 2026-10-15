AFP
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Enzo Maresca, Paris Saint-Germain yenilgisinin ardından Manchester City'nin Ipswich Town karşısında toparlanmasını istiyor
Manchester City bir an önce telafi peşinde
Manchester’ın mavi yakası, Şampiyonlar Ligi’nde Fransa şampiyonuna karşı alınan 4-2’lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin etkisini hâlâ atlatmaya çalışıyor. Ancak fikstür, kendilerine acımaları için zaman tanımıyor. Maresca, sıradaki lig maçının kısa süre içinde oynanmasını Avrupa’daki yenilginin etkisinden kurtulmak için ideal bir fırsat olarak görüyor. Premier League’de zirvede üç puan farkla yer alan City, sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmek istiyor.
PSG karşısındaki yenilgiye rağmen İtalyan teknik direktör, takımının ligde yakaladığı ivmeye odaklanmayı sürdürüyor. Ipswich’i ağırlayacakları maç, yeniden üstünlük kurmaları ve hafta ortasındaki sonucun daha derin yapısal sorunların işareti değil, yalnızca geçici bir tökezleme olduğunu göstermeleri için bir fırsat sunuyor. “Bu, bizim için [yeniden toparlanma] fırsatı” dedi City TV’ye. “Zor bir maç olacak çünkü enerjilerini yeniden toplamak ve maça hazırlanmak için bütün haftaları var. Bazı oyuncularımızı dikkatli kullanmamız gerekiyor ama serimizi sürdürmeli ve cumartesi günü kazanmaya çalışmalıyız.”
- Getty Images Sport
Etihad taraftarlarına çağrı
Maresca, PSG karşısında geçirilen zorlu gecede taraftarların rolünü vurgulamakta gecikmedi. Skora rağmen desteklerinin azalmadığını belirtti. Ona göre tribünlerle saha arasındaki bağ, City'nin bu cumartesi öğleden sonra yeniden galibiyetlere dönmesinde belirleyici olacak. Teknik direktör, oyuncularının vites yükseltmesine yardımcı olmak için taraftarlardan bir kez daha aynı atmosferi yaratmalarını istiyor.
Taraftarların etkisine ilişkin konuşan teknik direktör şunları söyledi: “Takımı 95 dakika boyunca desteklediler. Muhtemelen ilk yarıda bile takımın sahada mücadele ruhuyla oynadığını görebilmişlerdir. Cumartesi günü onlara yine ihtiyacımız var.”
Ipswich Town'a saygı
Ipswich, önceki maçında Fulham karşısında aldığı önemli galibiyetin verdiği moralle Etihad Stadyumu'na geliyor. Maresca, üst lige yükseldiğinden bu yana en üst seviyede rekabet edebileceğini gösteren Gary O'Neil'ın takımının yaratacağı zorluğun farkında. City, bu karşılaşmaya hazırlanmak için kendisinden çok daha fazla zamanı olan Ipswich'i aşmaya çalışırken taktik mücadele de ilgi çekici olacak.
Şampiyonlar Ligi'nin fiziksel yıpratıcılığı, teknik ekibin başlıca endişelerinden biri olmaya devam ediyor. Konuk ekip bir hafta boyunca dinlenme fırsatı bulurken City, yüksek tempolu bir Avrupa maçının ardından gelen yorgunlukla baş etmek zorunda. City'nin herhangi bir durgunluk belirtisini değerlendirmeye istekli bir takım karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşamaması için oyuncularının enerjisini iyi yönetmesi hayati önem taşıyacak.
- AFP
Premier League temposunu korumak
Zirvede üç puanlık avantaja sahip son şampiyon için bu maçın önemi büyük. Yeni bir puan kaybı, takipçilerinin aradaki farkı kapatmasına fırsat verebilir. Bu nedenle Ipswich Town karşısında alınacak üç puan, şampiyonluk hedefleri açısından kritik. Kadronun derinliği sınanacak olsa da Maresca, oyuncularının yurt içindeki son başarılarına damga vuran karakteri göstermesini bekliyor. Hedef net: Galip gelmek, galibiyet serisini sürdürmek ve PSG karşısında alınan sonucun ardından eleştirileri susturmak.
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