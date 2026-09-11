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Enzo Maresca, Old Trafford'da Manchester United'a karşı oynanacak Manchester derbisi öncesi Manchester City'nin sakatlık durumuyla ilgili hem iyi hem kötü haberler verdi
O'Reilly derbi görevi için hazır geçti
Manchester City, Old Trafford deplasmanı öncesinde önemli bir destek aldı; Nico O’Reilly’nin oynayabilecek durumda olduğu açıklandı. Geçen sezon Pep Guardiola yönetiminde çıkış yapan İngiltere milli oyuncusu, sırtındaki problem nedeniyle City'nin son iki maçını kaçırmıştı.
Cuma günü maç öncesi basın toplantısında medyaya konuşan Maresca, sol bek ve orta saha olarak görev yapabilen oyuncunun durumuna ilişkin net bir güncelleme verdi. İtalyan teknik adam, altyapıdan yetişen futbolcunun iyi şekilde toparlandığını ve Manchester United karşısında yeniden sahaya sürülmek için "yüzde 100 hazır" olduğunu doğruladı.
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Doku, baldırındaki sorunun sürmesi nedeniyle kadro dışı kaldı
O’Reilly ile ilgili haberler olumlu olsa da City patronu, Belçika Milli Takımı oyuncusu Jeremy Doku’nun da hâlâ forma giymeye hazır olmadığını doğruladı. Doku, sezona can sıkıcı bir başlangıç yaptı ve Arsenal’a karşı Community Shield’daki yenilgiden bu yana Manchester City formasıyla sahaya çıkmadı.
Maresca, kanat oyuncusunun dönüş takvimini değerlendirirken temkinli konuştu ve eski Rennes oyuncusunun rekabetçi bir maçta sahalara dönmesine hâlâ birkaç gün olduğunu belirtti. Teknik direktör, baldır sakatlığını tamamen atlatmadan önce kanat oyuncusunun "birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu" söyledi.
Maresca derbi baskısını benimsiyor
Bu hafta sonu, Maresca teknik direktör olarak ilk Manchester derbisine çıkacak. Ancak daha önce Pep Guardiola’nın yardımcılığını yaptığı için bu fikstürün yoğunluğuna yabancı değil. City, İngiliz futbolundaki genel üstünlüğüne rağmen United ile oynadığı son altı karşılaşmanın sadece ikisini kazandı ve üç yıldır Old Trafford’da galibiyet yüzü göremedi.
Mücadelenin önemini değerlendiren Maresca, oyuncularının özel atmosferi kabul ederken taktik kimliklerine sadık kalmaları gerektiğini vurguladı. “Bu, farklı nedenlerle çok önemli. Bir derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, özellikle de burada,” dedi. Teknik adam ayrıca baskıyı anlatmak için Avrupa futbolundaki geçmiş deneyimleriyle kıyaslamalar yaptı. “Özel bir maç. Yapabileceğimiz en önemli şey kendimiz olmaya çalışmak, ardından da nihai sonucu görürüz.”
- Getty Images Sport
Liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor
City, Premier League'in zirvesinde derbiye çıkıyor ve şu anda Arsenal ile kıyasıya bir yarış içinde. İki kulüp de ilk üç maçını kazandı ve aynı averaja sahip. City, yalnızca Arsenal'den bir gol fazla attığı için liderlik koltuğunda oturuyor.
İtalyan teknik adam, bir galibiyetin hem puan durumu hem de taraftarların morali açısından ne anlama geleceği konusunda hiçbir yanılsama içinde değil. Pazar öğleden sonraki başlangıç düdüğüne bakarken hedeflerini net şekilde ortaya koydu ve derbi karnesine galibiyetle başlama arzusunu vurguladı. Maresca, "Bu [United'ı yenmek] çok önemli. Bu benim ilk derbim ve maçı kazanmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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