Enzo Maresca, Old Trafford'da Manchester United'a karşı oynanacak Manchester derbisi öncesi Manchester City'nin sakatlık durumuyla ilgili hem iyi hem kötü haberler verdi

O’Reilly ile ilgili haberler olumlu olsa da City patronu, Belçika Milli Takımı oyuncusu Jeremy Doku’nun da hâlâ forma giymeye hazır olmadığını doğruladı. Doku, sezona can sıkıcı bir başlangıç yaptı ve Arsenal’a karşı Community Shield’daki yenilgiden bu yana Manchester City formasıyla sahaya çıkmadı.

Maresca, kanat oyuncusunun dönüş takvimini değerlendirirken temkinli konuştu ve eski Rennes oyuncusunun rekabetçi bir maçta sahalara dönmesine hâlâ birkaç gün olduğunu belirtti. Teknik direktör, baldır sakatlığını tamamen atlatmadan önce kanat oyuncusunun "birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu" söyledi.



