Getty Images Sport
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Enzo Maresca'nın sezon öncesi kamp kadrosuna almadığı Manchester City'nin gözden çıkardığı Kalvin Phillips, yeni bir kiralık transferi tamamlamaya hazırlanıyor
Phillips, Blades'e dönüşe hazırlanıyor
Daily Mail'in haberine göre Phillips, kulübün Asya'daki sezon öncesi turu için City'nin kadro listesine alınmamasının ardından Sheffield United'a yeni bir kiralık transferini tamamlamaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakılması, mevcut sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmasına rağmen geleceğinin Etihad Stadyumu'ndan uzakta olduğuna dair yönetimden gelen net bir işaret niteliği taşıyor. Blades'i çalıştıran Chris Wilder, orta sahaya olan beğenisini kararlılıkla sürdürdü ve oyuncuyu gelecek sezon için kadrosuna katmak adına hızlı davrandı.
Wilder, geçen sezonun ikinci yarısında geçici olarak kadrosuna kattığı oyuncuyu yeniden transfer etmeye istekli. Deneyimli teknik adam, tam bir sezon öncesi kampı ve düzenli süre almasının eski İngiltere milli futbolcuyu en iyi seviyesine döndürebileceğine inanıyor. Phillips, önceki döneminde Sheffield United formasıyla sadece üç maça çıktı ve kulüpteki son maçında, Sheffield Wednesday'e karşı Steel City derbisindeki galibiyette kırmızı kart gördü.
- Getty Images Sport
Leeds'ten ayrılığından bu yana zorlu bir yol
Bu hamle, Phillips'in yaklaşık dört yıl önce Leeds'ten City'ye 42 milyon sterlin karşılığında transferini tamamlamasından bu yana önemli ölçüde duran kariyerini yeniden canlandırmaya yönelik bir başka girişimi temsil ediyor. 30 yaşındaki oyuncu için maç ritminden uzak kalmak tekrar eden bir tema oldu. City'deki düzenli ilk 11 oyuncularıyla kıyaslandığında fiziksel dezavantajı, sahaya adım attığı neredeyse her seferde belirginleşti. Çeşitli kiralık transferleri de dahil olmak üzere, City'ye katıldığından bu yana geçen yaklaşık dört yılda toplam 46 lig maçına çıktı.
Wilder, BBC Radio Sheffield'a konuşurken iyimserliğini korudu: "Hâlâ onun peşinde olacak çok kişi var. Gerçekten iyi bir profesyoneli kadromuza kattık. Sakatlığı konusunda şanssızdı ve istediği kadar oynayamadı.
"Onunla konuştum ve bunun mümkün olması hâlinde senin, menajerinin ve bonservisini elinde bulunduran kulübün için bir seçenek olmayı çok isteyeceğimizi söyledim. Kişiliği ve karakter özellikleri açısından, saha dışında da sahada da kesinlikle aradığımız kriterlere uyuyor. Bir fırsat olursa bunu değerlendirmeye çalışacağımızdan eminim."
Grealish sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyor
Phillips takımdan ayrılmaya yaklaşırken, tur uçağında yer almayan tek yüksek profilli yıldız o değil. Jack Grealish de rehabilitasyonuna ve bireysel antrenman programına devam ettiği için City'nin sezon öncesi tur kadrosuna alınmadı. Grealish, geçen sezonun başında Everton'a kiralık olarak katıldı ve Everton'daki dönemi, sezonun ilk aylarında attığı iki gol ve yaptığı altı asistle mükemmel bir başlangıç yaptı. Ancak ocak ayında hücum oyuncusu, eski kulübü Aston Villa'ya karşı oynanan maçta ameliyat gerektiren bir stres kırığı yaşadı. Bu sakatlık, Grealish'in sezonunu bitirdi ve Dünya Kupası'nda yer alma umutlarını fiilen sona erdirdi.
Rehabilitasyon sürecini geçirmek için sezon sonuna kadar Hill Dickinson kulübünde kaldı ve ancak kısa süre önce City'de bireysel antrenmanlara döndü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Herkesi görmek güzel, neredeyse hazırım! Umarım artık tamamen antrenmanlara dönmeme çok kalmamıştır." ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'dan ve Everton'dan gelen ilgi masada kalmaya devam ederken, Grealish'in geleceğine dair somut bir kararın yaz transfer döneminin sonuna doğru ertelenmesi bekleniyor.
- Getty Images
Savinho'nun durumu belirsizliğini koruyor
Kadronun diğer bölümünde ise Savinho'nun Tottenham'a transfer olmak için bastırdığı bildiriliyor, ancak City, oyuncu için belirlediği mevcut bonservis değerine henüz ulaşılamadığını savunuyor. Savinho'nun bu yaz kulüpten ayrılmayı başarması halinde City, olası alternatifler için şimdiden scouting çalışmalarına başladı; PSG'den Ibrahim Mbaye ile Chelsea'den Pedro Neto'nun kanat takviyesi adayları olarak belirlendiği bildiriliyor.
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