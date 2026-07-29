Bu hamle, Phillips'in yaklaşık dört yıl önce Leeds'ten City'ye 42 milyon sterlin karşılığında transferini tamamlamasından bu yana önemli ölçüde duran kariyerini yeniden canlandırmaya yönelik bir başka girişimi temsil ediyor. 30 yaşındaki oyuncu için maç ritminden uzak kalmak tekrar eden bir tema oldu. City'deki düzenli ilk 11 oyuncularıyla kıyaslandığında fiziksel dezavantajı, sahaya adım attığı neredeyse her seferde belirginleşti. Çeşitli kiralık transferleri de dahil olmak üzere, City'ye katıldığından bu yana geçen yaklaşık dört yılda toplam 46 lig maçına çıktı.

Wilder, BBC Radio Sheffield'a konuşurken iyimserliğini korudu: "Hâlâ onun peşinde olacak çok kişi var. Gerçekten iyi bir profesyoneli kadromuza kattık. Sakatlığı konusunda şanssızdı ve istediği kadar oynayamadı.

"Onunla konuştum ve bunun mümkün olması hâlinde senin, menajerinin ve bonservisini elinde bulunduran kulübün için bir seçenek olmayı çok isteyeceğimizi söyledim. Kişiliği ve karakter özellikleri açısından, saha dışında da sahada da kesinlikle aradığımız kriterlere uyuyor. Bir fırsat olursa bunu değerlendirmeye çalışacağımızdan eminim."