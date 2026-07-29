Bu hamle, Phillips'in yaklaşık dört yıl önce Leeds'ten City'ye 42 milyon sterlin karşılığında transferini tamamlamasından bu yana önemli ölçüde duraklayan kariyerini yeniden başlatmaya yönelik bir başka girişimi temsil ediyor. 30 yaşındaki oyuncu için maç ritminden uzak kalmak tekrar eden bir tema oldu. City'deki düzenli ilk 11 oyuncularıyla kıyaslandığında yaşadığı fiziksel dezavantaj, sahaya adım attığı neredeyse her seferde belirginleşti. Çeşitli kiralık transferleri de dahil olmak üzere, City'ye katılmasından bu yana geçen yaklaşık dört yılda toplam 46 lig maçına çıktı.

Wilder, BBC Radio Sheffield'a konuşurken iyimserliğini korudu: "Onunla hâlâ ilgilenecek çok insan olacaktır. Gerçekten iyi bir profesyoneli kadromuza kattık. Sakatlığı konusunda şanssızdı ve oynamak istediği kadar forma şansı bulamadı.

"Kendisiyle konuştum ve bunun mümkün olması hâlinde onun için, menajeri için ve bonservisini elinde bulunduran kulübü için bir seçenek olmayı çok isteyeceğimizi söyledim. Kişiliği ve karakter özellikleri açısından, saha dışında da saha içinde de kesinlikle aradığımız özelliklere sahip. Eğer bir fırsat doğarsa, bunu değerlendirmeye çalışacağımızdan eminim."