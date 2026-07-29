Getty Images Sport
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Enzo Maresca'nın, Jack Grealish ile birlikte sezon öncesi kamp kadrosuna almadığı Manchester City'nin gözden çıkarılan oyuncusu Kalvin Phillips, yeni kiralık transferini tamamlamaya hazırlanıyor
Phillips, Blades'e dönüşe hazırlanıyor
Daily Mail'in haberine göre Phillips, kulübün Asya'daki sezon öncesi turu için City'nin kadro listesine alınmamasının ardından Sheffield United'a yeni bir kiralık transferini tamamlamaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakılması, mevcut sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmış olmasına rağmen geleceğinin Etihad Stadyumu'ndan uzakta olduğuna dair yönetimden gelen kesin bir işaret niteliği taşıyor. Blades'i çalıştıran Chris Wilder, orta sahaya olan hayranlığını kararlılıkla sürdürdü ve oyuncuyu gelecek sezon için kadrosuna katmak adına hızlı davrandı.
Wilder, geçen sezonun ikinci yarısında geçici olarak kadrosuna kattığı oyuncuyu yeniden transfer etmeye istekli; tam bir sezon öncesi kampı ve düzenli forma süresinin, eski İngiltere milli oyuncusunu yeniden en iyi seviyesine taşıyabileceğine inanıyor. Phillips, önceki döneminde Sheffield United formasıyla sadece üç maça çıktı ve kulüpteki son maçında, Sheffield Wednesday'e karşı Steel City derbisi galibiyetinde kırmızı kart gördü.
- Getty Images Sport
Leeds'ten ayrılığın ardından zorlu bir yol
Bu hamle, Phillips'in yaklaşık dört yıl önce Leeds'ten City'ye 42 milyon sterlin karşılığında transferini tamamlamasından bu yana önemli ölçüde duraklayan kariyerini yeniden başlatmaya yönelik bir başka girişimi temsil ediyor. 30 yaşındaki oyuncu için maç ritminden uzak kalmak tekrar eden bir tema oldu. City'deki düzenli ilk 11 oyuncularıyla kıyaslandığında yaşadığı fiziksel dezavantaj, sahaya adım attığı neredeyse her seferde belirginleşti. Çeşitli kiralık transferleri de dahil olmak üzere, City'ye katılmasından bu yana geçen yaklaşık dört yılda toplam 46 lig maçına çıktı.
Wilder, BBC Radio Sheffield'a konuşurken iyimserliğini korudu: "Onunla hâlâ ilgilenecek çok insan olacaktır. Gerçekten iyi bir profesyoneli kadromuza kattık. Sakatlığı konusunda şanssızdı ve oynamak istediği kadar forma şansı bulamadı.
"Kendisiyle konuştum ve bunun mümkün olması hâlinde onun için, menajeri için ve bonservisini elinde bulunduran kulübü için bir seçenek olmayı çok isteyeceğimizi söyledim. Kişiliği ve karakter özellikleri açısından, saha dışında da saha içinde de kesinlikle aradığımız özelliklere sahip. Eğer bir fırsat doğarsa, bunu değerlendirmeye çalışacağımızdan eminim."
Grealish sakatlığı nedeniyle forma giyememeye devam ediyor
Phillips ayrılığa doğru ilerlerken, tur uçağında yer almayan tek yüksek profilli yıldız o değil. Jack Grealish de rehabilitasyonuna ve bireysel antrenman programına devam ettiği için City'nin sezon öncesi tur kadrosuna alınmadı. Grealish, geçen sezonun başında Everton'a kiralık olarak katıldı ve Everton'daki dönemi, sezonun ilk aylarında attığı iki gol ve yaptığı altı asistle mükemmel bir başlangıç yaptı. Ancak ocak ayında hücum oyuncusu, eski kulübü Aston Villa'ya karşı oynanan maçta ameliyat gerektiren bir stres kırığı yaşadı. Bu sakatlık Grealish'in sezonunu bitirdi ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını fiilen sona erdirdi.
Rehabilitasyon sürecini geçirmek için sezon sonuna kadar Hill Dickinson kulübünde kaldı ve ancak kısa süre önce City'de bireysel antrenmanlara döndü. Sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu, "Herkesi görmek güzel, neredeyse hazır durumdayım! Umarım tamamen takım antrenmanlarına dönmem çok uzun sürmez" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'dan ve Everton'dan ilgi sürse de, Grealish'in geleceğine dair somut bir kararın yaz transfer döneminin sonuna doğru verilmesi bekleniyor.
- Getty Images
Savinho'nun durumu belirsizliğini koruyor
Kadronun başka bir bölümünde ise Savinho'nun Tottenham'a transfer olmak için bastırdığı bildiriliyor, ancak City mevcut bonservis değerinin karşılanmadığını savunuyor. City, Savinho'nun bu yaz kulüpten ayrılmayı başarması halinde kanat hattına olası takviyeler olarak PSG'den Ibrahim Mbaye ile Chelsea'den Pedro Neto'yu belirlediği ve potansiyel alternatifler için scout çalışmalarına şimdiden başladığı yönündeki haberlerle anılıyor.
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