Enzo Maresca, Manchester City'ye katılmayı kabul etti mi? Kolo Touré ve Pep Lijnders'in Etihad Stadyumu'ndan ayrılmasıyla Pep Guardiola'nın halefi arayışında son gelişmeler

Manchester City, yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı. Sky Sports’un haberine göre kulüp, bu hafta Enzo Maresca ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan teknik adam, 2022-23 sezonunda yardımcı antrenörlük görevini üstlendiği için kulübe yabancı değil. Daha sonra Leicester City’nin başına geçen Maresca, Chelsea’ye katılmadan önce 53 maçta 36 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik etkileyici bir performans sergilemişti.

Maresca, 92 maçta 55 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde ettikten sonra Ocak ayında gergin bir ortamda Londra'dan ayrıldı. Kontratın son detayları henüz netleşmemiş olsa da, yakında bir çözüme ulaşılması bekleniyor. Transferin tamamlanması için önemli miktarda tazminat ödenmesi gerekecek.