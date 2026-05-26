Enzo Maresca, Manchester City'ye katılmayı kabul etti mi? Kolo Touré ve Pep Lijnders'in Etihad Stadyumu'ndan ayrılmasıyla Pep Guardiola'nın halefi arayışında son gelişmeler
Manchester City, Maresca ile görüşmelerini sürdürüyor
Manchester City, yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı. Sky Sports’un haberine göre kulüp, bu hafta Enzo Maresca ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan teknik adam, 2022-23 sezonunda yardımcı antrenörlük görevini üstlendiği için kulübe yabancı değil. Daha sonra Leicester City’nin başına geçen Maresca, Chelsea’ye katılmadan önce 53 maçta 36 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik etkileyici bir performans sergilemişti.
Maresca, 92 maçta 55 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde ettikten sonra Ocak ayında gergin bir ortamda Londra'dan ayrıldı. Kontratın son detayları henüz netleşmemiş olsa da, yakında bir çözüme ulaşılması bekleniyor. Transferin tamamlanması için önemli miktarda tazminat ödenmesi gerekecek.
Paul Merson bu atamayı destekliyor
Müzakereler ilerledikçe, Sky Sports yorumcusu Paul Merson, olası teknik direktör atamasına olan tam güvenini dile getirdi. Merson şöyle konuştu: "Onu Chelsea’deyken beğenmiştim. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyordum. Manchester City’ye gidiyor; daha önce orada bulunmuş, Premier Lig’de çalışmış. City’deki bazı oyuncuları tanıyor. Bence tüm kriterleri karşılıyor. Oraya alışmaya çalışmak için gelmiyor, daha önce hiç bulunmadığı bir lige girmiyor. Bence oraya gidip oldukça iyi bir şekilde uyum sağlayacak. Birkaç oyuncuya da ihtiyaçları olacak. Ama sorun şu: Liverpool, Arsenal, Man City, Man United, Chelsea'nin hepsinin oyuncuya ihtiyacı var. Piyasada o kadar çok oyuncu yok. Kim bu oyuncuları yetiştirebilecek ve onlara en fazla parayı verebilecek?"
Beş destek personeli işten ayrıldı
Salı günü Manchester City, sezonun sona ermesinin ardından beş önemli teknik kadro üyesinin ayrıldığını resmen doğruladı. Birinci takıma destek vermek üzere göreve gelen Pep Lijnders ve Kolo Touré, Etihad Stadyumu’ndan ayrılıyor. Bu isimlere kondisyon antrenörü Lorenzo Buenaventura, operasyon sorumlusu Manel Estiarte ve kaleci antrenörü Xabi Mancisidor da eşlik ediyor.
Bu ayrılıklar, Guardiola'nın Premier Lig şampiyonluğunu kazanamayıp Arsenal'in şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ayrıldığı zorlu bir sezonun ardından geldi. Kulüp ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde erken elenmiş ve sonuç olarak sadece Lig Kupası ve FA Kupası'nı kazanmakla yetinmek zorunda kalmıştı.
City için bundan sonra ne olacak?
Guardiola, dinlenmek ve ailesiyle vakit geçirmek için futboldan uzaklaşarak hak ettiği bir tatile çıkacak. Bu arada Manchester City, Maresca’yı yeni teknik direktör olarak resmen duyurmak için Chelsea ile olan hukuki işlemlerini tamamlamak zorunda. Atama kesinleştiğinde, yeni teknik direktör derhal teknik kadrosunu yeniden yapılandırmaya ve yaklaşan Premier Lig sezonuna hazırlanmaya başlayacak.