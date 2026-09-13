Getty Images Sport
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Enzo Maresca, Manchester City'nin United'ı yenmesinin ardından Erling Haaland'ın golünü savundu ve Bruno Fernandes'i sorguladı
Foden'ın gönderilmesine tepki
Manchester City, Phil Foden'ın ilk yarıda oyundan atılmasıyla birlikte zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı, ancak takım toparlanarak kritik bir galibiyet aldı. Bu zafer, kenar çizgisinde Maresca'nın coşkulu kutlamalar yapmasına yol açtı.
Maresca, zorlu karşılaşmanın ardından BBC Match of the Day'e konuşurken, "10 kişiyle [kazandıktan] sonra bu, derbinin duygusu. 10 kişiyle kazanmak her zaman güzeldir ama derbi herkes için özel bir maç. Mutluydum ve bunun normal bir tepki olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
- AFP
Bruno Fernandes hakkında soru işaretleri
Foden ile Bruno Fernandes arasında yaşanan tartışmalı gerginliğin ardından maçın seyri tamamen değişti. Manchester City kararlı bir savunma düzenine geçmek zorunda kaldı, ancak buna rağmen rakibini uzak tutmayı başardı.
Oyunun kırılma anına değinen Maresca, "Kırmızı karttan sonra plan tamamen değişti. Oyuncuların ruhu, çabası, birlikteliği muhteşemdi. Dürüst olmak gerekirse bunun [Phil Foden için] kırmızı kart olduğunu düşünüyorum, ama aynı pozisyonda sadece bizim için değil, [Manchester United'dan] Bruno [Fernandes] için de öyleydi" dedi.
Haaland golü tartışmasına açıklık getirildi
Manchester United taraftarları, Erling Haaland'ın golü sonrası öfkelendi; Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonunda oyuna müdahale ettiğini savundu. Ancak VAR, golün geçerli olmasına karar verdi.
Maresca, tüm şüpheleri reddederek şöyle dedi: "Bence açıkça ofsayt değildi, bu yüzden iyi." Şunları ekledi: "Geçiş hücumlarından ya da arkamıza atılan toplardan gol yemedik. Bu herkes için özel bir maç; taraftarlar, kulüp ve teknik direktör için, ama şu anda kendimi düşünmenin zamanı değil. Takımı ve inanılmaz üç puanı düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Bir sonraki mücadeleye bakarken
Manchester City, puanını 12'ye yükselterek yüzde 100'lük performansını korudu ve Premier League lideri Arsenal ile aynı puana geldi. Maresca'nın ekibi, perşembe günü Carabao Cup üçüncü turunda Norwich City'yi ağırlayacak. Ardından milli ara öncesinde pazar günü ligde Sunderland ile karşılaşacak.
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