Enzo Maresca, Manchester City'nin United'ı yenmesinin ardından Erling Haaland'ın golünü savundu ve Bruno Fernandes'i sorguladı

Manchester United taraftarları, Erling Haaland'ın golü sonrası öfkelendi; Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonunda oyuna müdahale ettiğini savundu. Ancak VAR, golün geçerli olmasına karar verdi.

Maresca, tüm şüpheleri reddederek şöyle dedi: "Bence açıkça ofsayt değildi, bu yüzden iyi." Şunları ekledi: "Geçiş hücumlarından ya da arkamıza atılan toplardan gol yemedik. Bu herkes için özel bir maç; taraftarlar, kulüp ve teknik direktör için, ama şu anda kendimi düşünmenin zamanı değil. Takımı ve inanılmaz üç puanı düşünüyorum."