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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Enzo Maresca, Manchester City'nin United'ı yenmesinin ardından Erling Haaland'ın golünü savundu ve Bruno Fernandes'i sorguladı

E. Maresca
E. Haaland
M.City
M. United - M.City
M. United
Premier Lig

Enzo Maresca, Manchester City'nin 10 kişi kalmasına rağmen Manchester United karşısında derbide dramatik bir galibiyet almasının ardından oyuncularının inanılmaz ruhunu ve çabasını övdü. Teknik direktör ayrıca tartışmalı kırmızı kart pozisyonuna da değindi ve Old Trafford'da hararetli tartışmalara yol açan uzun VAR incelemesinin ardından gelen belirleyici golü savundu.

  • Foden'ın gönderilmesine tepki

    Manchester City, Phil Foden'ın ilk yarıda oyundan atılmasıyla birlikte zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı, ancak takım toparlanarak kritik bir galibiyet aldı. Bu zafer, kenar çizgisinde Maresca'nın coşkulu kutlamalar yapmasına yol açtı.

    Maresca, zorlu karşılaşmanın ardından BBC Match of the Day'e konuşurken, "10 kişiyle [kazandıktan] sonra bu, derbinin duygusu. 10 kişiyle kazanmak her zaman güzeldir ama derbi herkes için özel bir maç. Mutluydum ve bunun normal bir tepki olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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    Bruno Fernandes hakkında soru işaretleri

    Foden ile Bruno Fernandes arasında yaşanan tartışmalı gerginliğin ardından maçın seyri tamamen değişti. Manchester City kararlı bir savunma düzenine geçmek zorunda kaldı, ancak buna rağmen rakibini uzak tutmayı başardı.

    Oyunun kırılma anına değinen Maresca, "Kırmızı karttan sonra plan tamamen değişti. Oyuncuların ruhu, çabası, birlikteliği muhteşemdi. Dürüst olmak gerekirse bunun [Phil Foden için] kırmızı kart olduğunu düşünüyorum, ama aynı pozisyonda sadece bizim için değil, [Manchester United'dan] Bruno [Fernandes] için de öyleydi" dedi.

  • Haaland golü tartışmasına açıklık getirildi

    Manchester United taraftarları, Erling Haaland'ın golü sonrası öfkelendi; Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonunda oyuna müdahale ettiğini savundu. Ancak VAR, golün geçerli olmasına karar verdi.

    Maresca, tüm şüpheleri reddederek şöyle dedi: "Bence açıkça ofsayt değildi, bu yüzden iyi." Şunları ekledi: "Geçiş hücumlarından ya da arkamıza atılan toplardan gol yemedik. Bu herkes için özel bir maç; taraftarlar, kulüp ve teknik direktör için, ama şu anda kendimi düşünmenin zamanı değil. Takımı ve inanılmaz üç puanı düşünüyorum."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bir sonraki mücadeleye bakarken

    Manchester City, puanını 12'ye yükselterek yüzde 100'lük performansını korudu ve Premier League lideri Arsenal ile aynı puana geldi. Maresca'nın ekibi, perşembe günü Carabao Cup üçüncü turunda Norwich City'yi ağırlayacak. Ardından milli ara öncesinde pazar günü ligde Sunderland ile karşılaşacak.

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