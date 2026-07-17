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Enzo Maresca, Manchester City’nin puan kesintisinden faydalanabilir mi? Joleon Lescott, Pep Guardiola’nın halefinin neden FFP cezasından yardım aramayacağını açıklıyor
Guardiola, 10 yıl ve 20 kupa sonrasında takımdan ayrıldı
Bir zamanlar Etihad Stadyumu’nda Guardiola ile birlikte çalışan Maresca, kendini yeniden tanıdık bir ortamda buluyor. En parlak teknik direktörlerden birinin izinden gitmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstlendi.
Selefi, Manchester’da unutulmaz 10 yıl geçirmiş, 20 kupa kazanmış ve teknik direktör koltuğunda doldurulması son derece zor bir boşluk bırakmıştır. Modern çağın en büyük isimlerinden birinin başarılarını taklit etmeye çalışmak, neredeyse imkansız bir görev olarak görülebilir.
Stamford Bridge’de Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin tadını çıkaran eski Leicester ve Chelsea teknik direktörü Maresca, bu zorlu görevin üstesinden gelebileceğine inanıyor. Ancak City’nin 2026-27 sezonuna yerli rakipleriyle eşit şartlarda başlayıp başlamayacağını öğrenmeyi bekliyor.
En az 115 suçlamayı içeren ve uzun süredir devam eden FFP davasında, çok da uzak olmayan bir gelecekte bir kararın açıklanması bekleniyor. Transfer yasağından, İngiliz birinci liginden ihraç edilmeye ve ağır para cezalarına kadar çeşitli cezalar hakkında spekülasyonlar yapılıyor.
- Getty/GOAL
Manchester City, FFP puan kesintisiyle cezalandırılacak mı?
City, puan kesintisiyle karşı karşıya kalabilir ve bu kesintinin boyutu, takımın bir başka şampiyonluk için gerçekçi bir aday olarak görülüp görülmeyeceğini belirleyecektir. Beklentilerin bir kısmının ortadan kalkması, Maresca’nın uyum sağlamasına ve ayaklarını yere basması için zaman kazanmasına yardımcı olur mu?
Bu soru Lescott'a yöneltildiğinde, eski Citizens savunmacısı - BettingZonderCruks ile yaptığı röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “Bunun nasıl bir durum olacağını bilmiyorum. Kulübün bunu istemediğinden eminim. Onun da istemediğinden eminim. Kimse bunu istemez.
“O, City’ye kupa kazanmamak ya da ligin zirvesinde mücadele etmemek için katılmadı; City de onu bu amaçla kadroya almadı. Dolayısıyla puan kesintileri konusunda, eğer olacaksa en az düzeyde olmasını umuyorum. Yakın zamanda böyle bir gelişme olacağına dair bir bilgim yok; bu yüzden kulübün ligi kazanmaya ve bu sezon katıldıkları her turnuvayı kazanmaya hazırlandığından eminim.”
Ferguson ve Wenger’den çıkarılan dersler
City, efsanevi bir baş antrenörün ardından yoluna devam etmenin zor olabileceğinin farkında; zira daha önce Manchester United ve Arsenal, sırasıyla Sir Alex Ferguson ve Arsène Wenger’in yerine uygun isimler bulmakta zorlanmıştı.
Maresca'nın büyük bir gölgenin altında çalışması nedeniyle Etihad'da benzer sorunların yaşanabileceğine dair endişeler olup olmadığı sorulduğunda, City ile iki Premier Lig şampiyonluğu kazanan Lescott şunları ekledi: “Bence kulüpler biraz farklı. Bence futbol artık değişti; bu sadece Manchester City ve Manchester United meselesi değil, bence artık Arsenal için de geçerli. City'nin bunu anladığını düşünüyorum ve çoğu takımın Manchester United'ın geçiş sürecinden ders çıkardığını düşünüyorum.
“Bence onlar Sir Alex’e büyük ölçüde bağımlıydılar ve haklı olarak öyleydiler çünkü o çok büyük başarılar elde etmişti; kulüp ise Pep’in kulübün her unsurunu kontrol etmesine izin vermedi. Pep birçok şeyi kontrol ediyor, pek çok konuda söz sahibi, ancak eminim ki ve biliyorum ki, Pep’in dahil olmadığı ve kulübün de onu dahil etmediği pek çok konu var; çünkü Pep sonrası döneme hazırlık yapılıyordu.
“Onun teknik direktörlük görevinden ayrılacağı gün er ya da geç gelecekti, bu yüzden bu geçiş sürecini daha iyi bir konumda gerçekleştireceklerine eminim.
“Bu, ligi kazanacakları anlamına mı geliyor? Hiçbir garanti yok. Yine de, sahip oldukları kadro nedeniyle tüm takımlar arasında bunu başarmak için en iyi konumda olanın Arsenal olduğuna inanıyorum; kadro hemen hemen aynı, teknik direktör en uzun süredir görevde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya alışkınlar.
“Liverpool’un yeni bir teknik direktörü, Chelsea’nin yeni bir teknik direktörü olduğunu ve Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne yeniden katıldığını düşünürsek, favori olarak gördüğümüz takımlara kıyasla diğer kulüplerin başa çıkması gereken pek çok faktör var. Bence tüm bu faktörler göz önüne alındığında Arsenal en avantajlı durumda.”
- Getty/GOAL
Manchester City’nin 2026-27 sezonu maç programı: Maresca döneminin başlangıcı
Maresca’nın görevi, bir dizi sezon öncesi hazırlık maçıyla başlayacak ve bu maçların ardından City, 16 Ağustos’ta Arsenal ile Community Shield mücadelesine çıkacak. Bir hafta sonra ise Bournemouth’u evinde ağırlayarak Premier Lig sezonuna başlayacak.
Manchester’ın mavi yarısında yeni bir dönemin nasıl şekilleneceği ve geçmişte yaşanan sözde mali yönetim hatalarının Maresca’yı günümüzde bir arayı kapatma çabası içine sokup sokmayacağı henüz belli değil.
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