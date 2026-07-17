Enzo Maresca, Manchester City’nin puan kesintisinden faydalanabilir mi? Joleon Lescott, Pep Guardiola’nın halefinin neden FFP cezasından yardım aramayacağını açıklıyor

Bir zamanlar Etihad Stadyumu’nda Guardiola ile birlikte çalışan Maresca, kendini yeniden tanıdık bir ortamda buluyor. En parlak teknik direktörlerden birinin izinden gitmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstlendi.

Selefi, Manchester’da unutulmaz 10 yıl geçirmiş, 20 kupa kazanmış ve teknik direktör koltuğunda doldurulması son derece zor bir boşluk bırakmıştır. Modern çağın en büyük isimlerinden birinin başarılarını taklit etmeye çalışmak, neredeyse imkansız bir görev olarak görülebilir.

Stamford Bridge’de Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin tadını çıkaran eski Leicester ve Chelsea teknik direktörü Maresca, bu zorlu görevin üstesinden gelebileceğine inanıyor. Ancak City’nin 2026-27 sezonuna yerli rakipleriyle eşit şartlarda başlayıp başlamayacağını öğrenmeyi bekliyor.

En az 115 suçlamayı içeren ve uzun süredir devam eden FFP davasında, çok da uzak olmayan bir gelecekte bir kararın açıklanması bekleniyor. Transfer yasağından, İngiliz birinci liginden ihraç edilmeye ve ağır para cezalarına kadar çeşitli cezalar hakkında spekülasyonlar yapılıyor.