City'nin yeni bir orta saha lideri arayışındaki aciliyetin arkasında, Rodri'nin giderek daha belirsiz hale gelen geleceği yatıyor. İspanyol milli oyuncu, sözleşmesinin son yılına girdi ve La Liga'nın devlerinden gelen ilgi zirveye ulaştı. Real Madrid uzun süredir en güçlü aday olarak görülse de, Barcelona, oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yaşanan ilerlemenin ardından orta saha oyuncusunu transfer etme yarışında ilk sıraya yükseldi.

Haberlere göre Rodri, Bernabeu'da Jose Mourinho'nun projesine katılmak yerine Katalonya'ya transfer olmayı açık şekilde tercih ettiğini belirtti. Bu hamle, özellikle Frenkie de Jong'un ameliyat nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalma ihtimali varken, Hansi Flick'in dünya çapında bir ön liberoya duyduğu ihtiyaç nedeniyle hız kazanıyor.



