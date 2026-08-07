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Enzo Maresca, Manchester City İspanyol ön liberonun ardından yaşama hazırlanırken Rodri'nin yerine geçecek "rüya" Premier League yıldızını belirledi
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Maresca, yeniden bir araya gelmek için Fernandez'i hedefliyor
Maresca, Etihad Stadyumu'nda Rodri'nin yerini alacak "rüya" aday olarak gözünü Fernandez'e dikti. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Maresca, Arjantinli milli oyuncunun kendi sisteminin merkezini oluşturmak için gereken özel taktik profile sahip olduğuna inanıyor.
Ancak 25 yaşındaki oyuncu için bir anlaşma yapmak hiç de kolay olmayacak. Chelsea, orta sahayı hâlâ uzun vadeli projesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve oyuncunun sözleşmesi 2032 yazına kadar devam ediyor. Chelsea'nin, özellikle de Premier League'deki doğrudan bir rakibine karşı, değerli oyuncularından biriyle yollarını ayırmayı değerlendirmesi için bile çok yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
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Rodri, Barcelona önderliğindeki yarışta Etihad’dan ayrılmaya yaklaşıyor
City'nin yeni bir orta saha lideri arayışındaki aciliyetin arkasında, Rodri'nin giderek daha belirsiz hale gelen geleceği yatıyor. İspanyol milli oyuncu, sözleşmesinin son yılına girdi ve La Liga'nın devlerinden gelen ilgi zirveye ulaştı. Real Madrid uzun süredir en güçlü aday olarak görülse de, Barcelona, oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yaşanan ilerlemenin ardından orta saha oyuncusunu transfer etme yarışında ilk sıraya yükseldi.
Haberlere göre Rodri, Bernabeu'da Jose Mourinho'nun projesine katılmak yerine Katalonya'ya transfer olmayı açık şekilde tercih ettiğini belirtti. Bu hamle, özellikle Frenkie de Jong'un ameliyat nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalma ihtimali varken, Hansi Flick'in dünya çapında bir ön liberoya duyduğu ihtiyaç nedeniyle hız kazanıyor.
Fernandez cephesi, yazın olası bir transferi değerlendiriyor
Ateşe körükle giden bir başka gelişme olarak, Chelsea yıldızının temsilcileri bir transfer ihtimalini açıkça dile getirdi. Menajer Javier Pastore, geçen ay Miami'de düzenlenen bir AFA etkinliğinde oyuncusuyla ilgili artan spekülasyonlara değindi. Pastore, "O sadece bunu [Dünya Kupası'nı] düşünüyor ve biz de Chelsea'den ayrılması için olasılıkları değerlendiriyoruz, ancak herhangi bir kulüple somut ya da doğrulanmış bir şey yok" dedi.
- Getty Images Sport
Bouaddi, City için ikincil bir alternatif olmaya devam ediyor
Fernandez "rüya" tercih olsa da City, Lille'in genç sansasyonu Ayyoub Bouaddi'yi de yakından takip ediyor. 18 yaşındaki oyuncu, Manchester City için yüksek potansiyelli bir hedef olarak öne çıktı ve kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmak için şimdiden planlarını hazırladı.
Genç oyuncunun bariz yeteneğine rağmen, City teknik ekibi içinde onun yaşındaki bir futbolcunun Rodri gibi tecrübeli bir ismin yerini alma sorumluluğunu hemen üstlenip üstlenemeyeceğine dair endişeler var. Maresca'nın, uzun bir uyum süresine ihtiyaç duymadan doğrudan ilk 11'e girebilecek daha tecrübeli bir seçeneği tercih ettiği belirtiliyor.
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