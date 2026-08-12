The New York Times'a göre, bu kural daha önceki kaptanlarında sorunsuz şekilde işlerken, Maresca Etihad'daki yeni yıldız santrforunu değerlendirirken parlak ve esprili bir çekince ortaya koydu. Norveçli gol makinesinin liderlik görevini üstlenmesi ihtimali, kulübe için açıkça komik bir lojistik kâbus yaratıyordu.

"Bu iyiymiş," diyor. "Kaptan gol atarsa kutlama yapabilir. Eğer kaptan Erling olursa, lanet olsun! Bir sorunumuz var, düşünebiliyor musunuz?" diyerek şakalaştı ve santrforun ağları bulmayı kaçınılmaz hâle getiren alışkanlığına dikkat çekti.