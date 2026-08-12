Getty Images Sport
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Enzo Maresca, Manchester City ile yeni röportajında Erling Haaland’la ilgili komik kuralı açıkladı
Yeni bir taktik planı
Maresca, Manchester City teknik direktörü olarak görevine resmen başladı ve takımdan beklediği yapısal alışkanlıklara büyük önem veriyor. 46 yaşındaki teknik adam, Pep Guardiola'nın bıraktığı temellerin üzerine koymayı hedeflerken kendi titiz disiplin anlayışını da sahanın geneline yerleştirmek istiyor.
İlk röportajlarından öne çıkan başlıca konulardan biri, Maresca'nın maçlar sırasında talep ettiği karmaşık iletişim hatları oldu. Onun futbol anlayışı mutlak kontrole dayanıyor; hatta bu, takımın gol attıktan hemen sonraki anlarda nasıl tepki vereceğine kadar uzanıyor.
- Getty Images Sport
Kenar çizgisinde disiplin sağlamak
Maresca'nın teknik direktörlük kimliğinin bir parçası, maçın yoğun anlarında takım liderliğiyle doğrudan temas kurmayı içeriyor. Daha önce İngiliz futbolundaki görevlerinde başarıyla uyguladığı belirli bir kuralı açıkladı.
Maresca, taktiksel ayarlamaları duygusal patlamalara tercih ettiğini vurgulayarak, "Leicester ve Chelsea'de bir kuralım vardı; gol attığımızda kaptanın kutlama için değil, talimat almak için kulübeye gelmesi gerekiyordu" dedi.
Haaland ikilemi
The New York Times'a göre, bu kural daha önceki kaptanlarında sorunsuz şekilde işlerken, Maresca Etihad'daki yeni yıldız santrforunu değerlendirirken parlak ve esprili bir çekince ortaya koydu. Norveçli gol makinesinin liderlik görevini üstlenmesi ihtimali, kulübe için açıkça komik bir lojistik kâbus yaratıyordu.
"Bu iyiymiş," diyor. "Kaptan gol atarsa kutlama yapabilir. Eğer kaptan Erling olursa, lanet olsun! Bir sorunumuz var, düşünebiliyor musunuz?" diyerek şakalaştı ve santrforun ağları bulmayı kaçınılmaz hâle getiren alışkanlığına dikkat çekti.
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Sezona bakarken
Bu neşeli atışmanın ötesinde, anekdot Maresca'nın Manchester City'ye getirdiği yoğun taktik odağı da ortaya koyuyor. Sezon öncesi hazırlıklar hız kazanırken teknik direktör, her oyuncunun topla ve topsuz oyunda kendisinden tam olarak ne beklediğini anladığından emin olmak istiyor.
Yeni sezon yaklaşırken tüm gözler, kadronun Maresca'nın yöntemlerine nasıl uyum sağlayacağında olacak. Haaland'ın bir gün kaptanlık pazubandını takıp takmayacağını zaman gösterecek, ancak teknik direktörün mesajı net: sahadaki çalışma asla gerçekten durmaz.
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