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Enzo Maresca, Manchester City'de yeni dönem başlarken şampiyonluk beklentilerini benimsiyor
Maresca, City dönemine başladı
Guardiola'nın kupalarla dolu 10 yıllık Etihad Stadyumu dönemi sona ererken, onun yerine göreve getirilen Maresca resmen City'de yeni bir dönemi başlattı. Leicester City ve Chelsea'nin eski teknik direktörü olan Maresca, daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra Manchester'a geri döndü. Çok büyük bir mirası devralmasına rağmen İtalyan teknik adam, 2026-27 sezonundaki ilk resmi maçından önce önündeki bu meydan okumadan keyif aldığını vurguladı; City, pazar günkü Community Shield'da Premier League şampiyonu Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
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İtalya, evine dönüşün tadını çıkarıyor
Maresca, sezon öncesi hazırlıkların sona yaklaşmasıyla birlikte City'de zorlu yeni bir kampanyaya liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.
Kulübün resmi medya kanallarına konuşan Maresca, kendisini bekleyen yüksek beklentileri benimsedi: "Tam anlamıyla heyecanlıyım, City gibi bir kulübe katıldığınızda beklentinin ne olduğunu biliyorum. Beklenti maçlar kazanmak, kupalar kazanmak ve kupalar için mücadele etmek. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. [Geri döndüğüm için] çok mutluyum."
Tanıdık ortama dönüşünü değerlendiren Maresca, şöyle ekledi: "Bu özel bir an; his, eve dönmüş gibi, bu yüzden çok güzel bir duygu. Binanın içindeki insanlar neredeyse aynı. Kadro belki yüzde 80 değişti ama genel olarak tam olarak aynı hissi yaşadım. İyi insanlar var, burada olmak güzel."
Büyük yeniden yapılanma kadroyu yeniden şekillendiriyor
Teknik direktör değişimi, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ın £116 milyonluk flaş transferi de dahil olmak üzere dört yeni transferle öne çıkan kapsamlı bir kadro yenilenmesiyle aynı döneme denk geldi.
Buna karşılık City, James Trafford, Manuel Akanji ve Nathan Ake'nin satışına onay verirken, uzun yıllardır takımda yer alan John Stones ile Bernardo Silva bedelsiz olarak ayrıldı. Soyunma odasındaki dengeler, Rodri'ye Real Madrid ve Barcelona'nın süregelen ilgisi nedeniyle hâlâ değişkenliğini korurken, kulüp aynı zamanda Lille'in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi için görüşmeler yürütüyor ve Chelsea yıldızı Enzo Fernandez'i takip ediyor.
Geçiş sürecindeki kupa hedeflerine değinen Maresca, şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyler kazanmaya çalışmak. Ama daha önce de söylediğim gibi, kulübün mücadele etmesi gereken şey bu, bu yüzden umarım sezon sonunda o ana gelip bunun keyfini çıkarabiliriz."
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Arsenal sınavı kapıda
Maresca'nın ilk resmi sınavı, pazar günü Arsenal'a karşı oynanacak Community Shield karşılaşmasıyla hemen geliyor. Sezon perdesini açacak bu maç, Premier League'in başlaması öncesinde City'nin yenilenen kadrosunun onun taktik anlayışına ne kadar hızlı uyum sağladığının anında bir göstergesi olacak. Saha dışında ise yönetimin odağı, orta sahaya takviye yapmayı sonuçlandırmaya ve kilit oyunculara yönelik Avrupa ilgisini savuşturmaya çalıştığı transfer döneminin son günlerinde ikiye bölünmüş durumda.
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