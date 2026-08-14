Enzo Maresca, Manchester City'de yeni dönem başlarken şampiyonluk beklentilerini benimsiyor

Maresca, sezon öncesi hazırlıkların sona yaklaşmasıyla birlikte City'de zorlu yeni bir kampanyaya liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Kulübün resmi medya kanallarına konuşan Maresca, kendisini bekleyen yüksek beklentileri benimsedi: "Tam anlamıyla heyecanlıyım, City gibi bir kulübe katıldığınızda beklentinin ne olduğunu biliyorum. Beklenti maçlar kazanmak, kupalar kazanmak ve kupalar için mücadele etmek. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. [Geri döndüğüm için] çok mutluyum."

Tanıdık ortama dönüşünü değerlendiren Maresca, şöyle ekledi: "Bu özel bir an; his, eve dönmüş gibi, bu yüzden çok güzel bir duygu. Binanın içindeki insanlar neredeyse aynı. Kadro belki yüzde 80 değişti ama genel olarak tam olarak aynı hissi yaşadım. İyi insanlar var, burada olmak güzel."