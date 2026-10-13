Takım kaptanı Ruben Dias, takım içindeki atmosfer ve Merseyside'da galibiyeti böylesine coşkulu kutlama kararı sorulduğunda aynı derecede netti. Gol yemeden tamamladıkları maçta savunmada dimdik duran Portekizli millî oyuncu, teknik direktörünün sözlerine bütünüyle destek verdi. Dias, "Teknik direktörün söylediklerine tamamen katılıyorum. Bu, Anfield'da alınmış bir galibiyet" dedi.

Dias sözlerini şöyle sürdürdü: "Koşullar ne olursa olsun, sezonun başında da sonunda da bundan aynı ölçüde keyif alacağız ve o an içimizden nasıl geliyorsa öyle kutlayacağız. Bu, galibiyetin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hangi nedenle olursa olsun, daha fazla ya da daha az ses çıkması fark etmez. Önceden de böyleydi çünkü insanlar kazanmamızı sevmiyor, biz ise kazanmayı seviyoruz. Zirvedeyken bu da oyunun bir parçası."