Getty Images Sport
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Enzo Maresca, Liverpool'u farklı mağlup etmesinin ardından sert tepki çeken Manchester City'nin kutlamalarını savundu: “Anfield'da 3-0 kazandık!”
Manchester City oyuncularının Anfield'daki kutlamaları tepki çekti
Maresca, takımının pazar öğleden sonra Liverpool karşısında aldığı farklı 3-0'lık galibiyetin ardından coşkuyla kutlama yapması nedeniyle özür dilemeyi reddetti. Anfield'daki karşılaşma, bağımsız bir komisyonun Premier League'in mali düzenlemelerinin ciddi biçimde ihlal edildiğine hükmetmesinden bu yana City'nin çıktığı ilk maçtı.
Kulüp, masumiyetini savunarak karara itiraz etmeyi sürdürürken, kararın yarattığı baskıya rağmen futbolcular ve teknik ekip son düdükte deplasmana gelen taraftarlarla birlikte coşkulu kutlamalar yaptı.
City'nin yıldızlarının bu denli açık biçimde kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Pek çok kişi, suçlamaların ciddiyeti göz önüne alındığında kutlamanın zamanlamasının uygunsuz olduğunu öne sürdü.
- Getty Images Sport
Maresca kutlamayı eleştirenlere yanıt verdi
Ancak Maresca, takımının Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bu görüşü reddetti. Eski Leicester City teknik direktörü, “Ne için eleştiriliyoruz? Anfield'da 0-3 kazandık. Ne yapmamızı istiyorsunuz?” sözlerini maç öncesi basın toplantısında Sky Sports'a söyledi.
Teknik direktör, tek önceliğinin sahadaki bir sonraki mücadeleye hazırlanmak olduğunu vurguladı. Maresca, “Bugün ben de oyuncular da yarın kazanmak için buradayız. Maç kazanmak için her gün çalışıyoruz. Düşünebileceğimiz ve odaklanabileceğimiz tek şey bu. Geri kalanı, dışarıdan gelen ve başa çıkmamız gereken şeyler. Sahada ve soyunma odasında çok ama çok mutluyduk” diye ekledi.
Dias teknik direktörünün arkasında duruyor
Takım kaptanı Ruben Dias, takım içindeki atmosfer ve Merseyside'da galibiyeti böylesine coşkulu kutlama kararı sorulduğunda aynı derecede netti. Gol yemeden tamamladıkları maçta savunmada dimdik duran Portekizli millî oyuncu, teknik direktörünün sözlerine bütünüyle destek verdi. Dias, "Teknik direktörün söylediklerine tamamen katılıyorum. Bu, Anfield'da alınmış bir galibiyet" dedi.
Dias sözlerini şöyle sürdürdü: "Koşullar ne olursa olsun, sezonun başında da sonunda da bundan aynı ölçüde keyif alacağız ve o an içimizden nasıl geliyorsa öyle kutlayacağız. Bu, galibiyetin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hangi nedenle olursa olsun, daha fazla ya da daha az ses çıkması fark etmez. Önceden de böyleydi çünkü insanlar kazanmamızı sevmiyor, biz ise kazanmayı seviyoruz. Zirvedeyken bu da oyunun bir parçası."
- AFP
İç toplantılar ve takım birlikteliği
Anfield'daki galibiyet, Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki'nin golleriyle geldi. Bu sonuç, takımın saha dışındaki dikkat dağıtıcı gelişmelere rağmen formunu koruduğunu gösterdi. Dias, oyuncuların yaklaşımını da anlatarak kamuoyundaki algının farkında olduklarını ancak hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu söyledi. Savunma oyuncusu, Premier League'in rekabetçi yapısına dikkat çekerek, “Ne zaman kazansanız, aynı kazanma hedefini taşıdıkları için bundan memnun olmayan insanlar olur. Bu normal bir durum,” dedi.
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