Manchester City'nin yetenek üretim hattı dikkat çekici sonuçlar vermeyi sürdürürken, Samba A takım seviyesinde anında etki yaratan son akademi mezunu oldu. 17 yaşındaki oyuncu Etihad Stadyumu'nda manşetlere çıktı; City'nin Norwich karşısında 5-0'lık rahat bir galibiyet aldığı maçta her iki devrede de gol attı. Ancak Maresca daha sonra, Samba'nın üretken performansının genç oyuncunun daha önce neredeyse hiç oynamadığı bir mevkide geldiğini açıkladı. İtalyan teknik adam, hücumda odak noktası olarak genci kullanmaya karar verdi ve onu alışılmış rollerinden çıkarıp 9 numara olarak en uçta görevlendirdi.

Maresca, bu denemenin sahada nasıl sonuçlandığından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. "Sadece iki gol için değil, genel performansı için de memnunum; iyiydi" diyen Maresca, sözlerini şöyle sürdürdü: "9 numara olarak çok fazla maç oynamadı ama son birkaç gündür onu orada denedik. Ona, 9 numara olarak oynatmaya karar verdiğim son üç ya da dört günde, daha önce [bu rolde] oynayıp oynamadığını sordum ve bana daha önce orada hiç oynamadığını söyledi."