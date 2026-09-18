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Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Enzo Maresca, Floyd Samba'nın Manchester City'deki çarpıcı ilk maçının arkasındaki taktik deneyi açıkladı

F. Samba
M.City
E. Maresca
Lig Kupası

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, genç yıldız Floyd Samba'nın baskın bir Carabao Cup galibiyetine ilham verdiği taktik kumarı hakkında konuştu. 17 yaşındaki oyuncu, A takımdaki ilk maçını iki soğukkanlı golle taçlandırırken Premier League şampiyonu Norwich City'yi rahat geçti ve son 16 turuna yükseldi.

  • City'nin en yeni yıldızı için sürpriz bir taktik değişiklik

    Manchester City'nin yetenek üretim hattı dikkat çekici sonuçlar vermeyi sürdürürken, Samba A takım seviyesinde anında etki yaratan son akademi mezunu oldu. 17 yaşındaki oyuncu Etihad Stadyumu'nda manşetlere çıktı; City'nin Norwich karşısında 5-0'lık rahat bir galibiyet aldığı maçta her iki devrede de gol attı. Ancak Maresca daha sonra, Samba'nın üretken performansının genç oyuncunun daha önce neredeyse hiç oynamadığı bir mevkide geldiğini açıkladı. İtalyan teknik adam, hücumda odak noktası olarak genci kullanmaya karar verdi ve onu alışılmış rollerinden çıkarıp 9 numara olarak en uçta görevlendirdi.

    Maresca, bu denemenin sahada nasıl sonuçlandığından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. "Sadece iki gol için değil, genel performansı için de memnunum; iyiydi" diyen Maresca, sözlerini şöyle sürdürdü: "9 numara olarak çok fazla maç oynamadı ama son birkaç gündür onu orada denedik. Ona, 9 numara olarak oynatmaya karar verdiğim son üç ya da dört günde, daha önce [bu rolde] oynayıp oynamadığını sordum ve bana daha önce orada hiç oynamadığını söyledi."

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  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    A takıma geçiş sürecinde yol almak

    Teknik direktör, Samba ceza sahası önünde doğal bir golcü gibi görünse de genç oyuncunun bu pozisyonun inceliklerine hakim olması için hâlâ ciddi bir gelişim göstermesi gerektiğini vurgulamak istedi. Maresca, beklentileri hızla dizginleyerek Samba'nın bu pozisyonun inceliklerine hakim olabilmesi için hâlâ önemli bir gelişim sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

    Maresca, "Kesinlikle bir 9 numara değil ama iyiydi, genç, enerji dolu, güçlü, bitiriciliği var ve bazı iyi kararlar verdi, takım arkadaşlarına bazı paslar attı. Bu yüzden mutluyum ama tekrar ediyorum, onlar genç ve onlarla yavaş ilerlememiz gerekiyor" diye ekledi.

  • Sahte dokuz rolündeki seçenekler

    Samba, gündeme gelen tek hücum seçeneği değildi; menajer, elindeki kadronun sunduğu taktiksel esneklik üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Samba'nın başarısına rağmen Maresca, farklı rakiplerin farklı profiller gerektirdiğinin farkında ve geleneksel bir santrforun yokluğunda bu boşluğu doldurabilecek tecrübeli yıldızlardan da söz etti. Fizik gücü yüksek bir oyuncu ile daha teknik bir 'false nine' arasında geçiş yapabilme yeteneği, mevcut teknik ekibin yönetiminde City felsefesinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu esneklik, takımın karşılaştığı savunma yapısına göre oyun planını uyarlamasına olanak tanıyor.

    Kadrodaki diğer ihtimallere de değinen Maresca, şöyle dedi: "Antoine'ın orada olduğunu söylemiştim, biraz da maç planına bağlı ama Phil ve Rayan'ı false nine olarak kullanabiliriz, ama kesin olan şu ki bu akşam oynadı, iyiydi ve umarım ona daha fazla şans verebiliriz."

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  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Allan, Etihad'daki ilk maçında iz bıraktı

    Gece, Samba ile birlikte verimli bir ilk maç çıkaran Brezilyalı kanat oyuncusu Allan için de bir dönüm noktası niteliğindeydi. Güney Amerikalı yetenek, bir gol ve bir asistle katkı vererek İngiliz futbolunun zorluklarına uyum sağlama potansiyelini ortaya koydu. Maresca, Allan'ın ilk kez kendi taraftarı önünde oynamanın baskısını nasıl karşıladığından özellikle memnun kaldı.

    "Bence iyi bir performanstı. Kolay değildi, burada evimizdeki ilk dakikalar her zaman karmaşıktır. Bence onun oynaması önemliydi, İngiliz rekabetinin Güney Amerika'dan biraz farklı olduğunu biraz görmesi açısından. Genel olarak iyiydi, bir gol attı ve bir asist yaptı, bence mutlu," dedi Maresca.

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