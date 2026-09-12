Maresca, takımının Old Trafford deplasmanı öncesinde Manchester derbisinin, yaşadığı en yoğun rekabet olarak öne çıkmadığını söyleyerek tartışma yarattı. City ile Manchester United arasındaki karşılaşmanın küresel ölçekteki profilini kabul eden Maresca, oyuncu ve teknik adam olarak yaptığı geniş çaplı yolculuklardan yola çıkarak gerçekten düşmanca atmosferler olarak gördüğü ortamları bağlama oturttu. İtalyan teknik adam daha önce Chelsea'de görev yaptı ve City'de Pep Guardiola'nın yanında çalıştı, ancak kıta Avrupa'sındaki karşılaşmalara dair anıları, saf futbol nefreti açısından hâlâ ölçüt olmaya devam ediyor.

Manchester City menajeri, Rüyalar Tiyatrosu'ndaki atmosfer beklentileri konusunda açık konuştu. Maresca, "Derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, özellikle burada; kulüp, taraftarlar ve herkes için" dedi. "Bu özel bir maç ve yapabileceğimiz en önemli şey, bugünlere kadar olduğumuz gibi kendimiz olmaya çalışmak. Sonra da nihai sonucu göreceğiz."

"Farklı derbilerin içinde bulundum. Size söz veriyorum, en kötüsü Olympiakos-Panathinaikos. İtalya'da Juventus-Torino'da, Sevilla-Betis'te bulundum, menajer olarak Chelsea'de de farklılarını yaşadım. Old Trafford'un oldukça farklı olduğunu biliyorum ama oyuncular için ana odak maç planı olmalı; nasıl kazanabileceğimiz, nasıl pres yapabileceğimiz, nasıl daha iyi olabileceğimiz. Bu tür maçları istiyorum, hoşuma gidiyor."