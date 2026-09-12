AFP
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Enzo Maresca, Elliot Anderson'ın "Manchester'ın kralları" göndermesini desteklemesine rağmen, karşılaştığı en yoğun maçın Manchester derbisi olmadığını savundu
Maresca, derbi sıralamaları üzerine düşünüyor
Maresca, takımının Old Trafford deplasmanı öncesinde Manchester derbisinin, yaşadığı en yoğun rekabet olarak öne çıkmadığını söyleyerek tartışma yarattı. City ile Manchester United arasındaki karşılaşmanın küresel ölçekteki profilini kabul eden Maresca, oyuncu ve teknik adam olarak yaptığı geniş çaplı yolculuklardan yola çıkarak gerçekten düşmanca atmosferler olarak gördüğü ortamları bağlama oturttu. İtalyan teknik adam daha önce Chelsea'de görev yaptı ve City'de Pep Guardiola'nın yanında çalıştı, ancak kıta Avrupa'sındaki karşılaşmalara dair anıları, saf futbol nefreti açısından hâlâ ölçüt olmaya devam ediyor.
Manchester City menajeri, Rüyalar Tiyatrosu'ndaki atmosfer beklentileri konusunda açık konuştu. Maresca, "Derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, özellikle burada; kulüp, taraftarlar ve herkes için" dedi. "Bu özel bir maç ve yapabileceğimiz en önemli şey, bugünlere kadar olduğumuz gibi kendimiz olmaya çalışmak. Sonra da nihai sonucu göreceğiz."
"Farklı derbilerin içinde bulundum. Size söz veriyorum, en kötüsü Olympiakos-Panathinaikos. İtalya'da Juventus-Torino'da, Sevilla-Betis'te bulundum, menajer olarak Chelsea'de de farklılarını yaşadım. Old Trafford'un oldukça farklı olduğunu biliyorum ama oyuncular için ana odak maç planı olmalı; nasıl kazanabileceğimiz, nasıl pres yapabileceğimiz, nasıl daha iyi olabileceğimiz. Bu tür maçları istiyorum, hoşuma gidiyor."
- Getty
Manchester krallarının iddiasını savunmak
Maç öncesi gündem, yaz transfer döneminde Nottingham Forest'tan 116 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) bir anlaşmayla Premier League şampiyonuna katılan Elliot Anderson'ın açıklamalarıyla da şekillendi. Anderson, Manchester City'yi "Manchester'ın kralları" olarak nitelendirerek şehir genelinde tepkilere yol açtı ve bu sözler, onun ilk derbi maçına ekstra bir heyecan kattı.
Maresca, İngiliz orta sahanın sadece kendi yaşam süresindeki gerçeği yansıttığını düşünüyor; bu dönemde City, yurt içindeki kupaları adeta topladı. Maresca, "Elliot'ın bunu söylemesinin nedeni muhtemelen son 15 yılda büyümüş olması" dedi. "Bence Manchester City, başardıklarıyla inanılmazdı. Bu yüzden Elliot'ın bunu söylemesi normaldi. Daha geriye giderseniz tablo farklı olur ama bana göre Elliot'ın bunu söylemesinin nedeni, onun büyüdüğü dönemde Manchester City'nin baskın olmasıydı."
Taktik savaş ve dinlenme avantajları
City, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 5-1 gibi net bir skorla yenmesinin ardından derbiye komşularına kıyasla fiziksel olarak az da olsa avantajlı çıkıyor. United perşembe gecesi Avrupa'da Sabah'a karşı maça çıkarken, Maresca fazladan 48 saatlik dinlenmenin mücadelede belirleyici etken olacağı fikrini hızla reddetti.
"Futbolda bazen böyle şeyler olur," diyen Maresca, "Man United'ın hazır olacağından hiç şüphem yok. Önemli olan sadece uyum sağlamak. Geçen yıl bizim başımıza geldi, bu sezon onların başına geldi. Gelecek sezon da başka bir takımın başına gelecek." ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Takım haberleri ve sakatlık güncellemeleri
Sahada ise City, Nico O'Reilly'nin ilk 11'e dönmeye hazır olduğu haberiyle önemli bir destek aldı. İngiliz sol bek, Coventry karşısındaki maç öncesi ısınma sırasında nükseden sırt problemi nedeniyle kenarda kaldıktan sonra Manchester City için önemli bir eksikti. Onun dönüşü, Maresca'ya Michael Carricks'in çalıştırdığı United karşısında çok ihtiyaç duyduğu taktiksel esnekliği sağlıyor. Ancak kanat oyuncusu Jérémy Doku, baldırındaki sorundan kurtulma sürecini sürdürdüğü için hâlâ forma giyemiyor.
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