Enzo Maresca dönemi başlarken, Manchester City, Abdukodir Khusanov ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladı

Citizens’ın savunmasında vazgeçilmez bir isim haline gelen ve 2026 Dünya Kupası’nda Özbekistan milli takımında forma giyerek değerli bir deneyim kazanan Khusanov, Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesini uzatmayı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine konuşan oyuncu, şunları söyledi: "City'de kalma süremin uzatılmasından gerçekten çok mutluyum. Manchester'a geldiğimden beri her dakikanın tadını çıkardım ve bir oyuncu olarak büyüdüğümü ve çok şey öğrendiğimi hissediyorum.

Şimdi önümde yeni bir hedef var: Enzo Maresca ve teknik ekibini etkilemek ve kadroda düzenli olarak yer almayı garantilemek. Bunu başarmaya kararlıyım."