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Enzo Maresca dönemi başlarken, Manchester City, Abdukodir Khusanov ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladı
City, Khusanov’un geleceğini garanti altına aldı
Manchester City, Khusanov ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması yaptığını doğruladı; 22 yaşındaki stoper, 2031 yılına kadar geleceğini kulübe bağladı. Anlaşma, 2029’da sona erecek olan önceki sözleşmesinin yerine geçecek şekilde, bir yıllık uzatma opsiyonunu da içeriyor. Ocak 2025'te Lens'ten 33,5 milyon sterline transfer edilen Khusanov, Chelsea karşısında geçirdiği zorlu ilk maçın ardından etkileyici bir toparlanma göstererek geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 37 maça çıktı.
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Khusanov, Maresca'nın izinden gitmeyi hedefliyor
Citizens’ın savunmasında vazgeçilmez bir isim haline gelen ve 2026 Dünya Kupası’nda Özbekistan milli takımında forma giyerek değerli bir deneyim kazanan Khusanov, Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesini uzatmayı büyük bir coşkuyla karşıladı.
Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine konuşan oyuncu, şunları söyledi: "City'de kalma süremin uzatılmasından gerçekten çok mutluyum. Manchester'a geldiğimden beri her dakikanın tadını çıkardım ve bir oyuncu olarak büyüdüğümü ve çok şey öğrendiğimi hissediyorum.
Şimdi önümde yeni bir hedef var: Enzo Maresca ve teknik ekibini etkilemek ve kadroda düzenli olarak yer almayı garantilemek. Bunu başarmaya kararlıyım."
Viana, savunmanın temel taşını övüyor
Sözleşme uzatması, geçen sezon Wembley’de hem Carabao Kupası hem de FA Kupası finallerinde ilk 11’de yer alan ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında da olağanüstü bir performans sergileyen Khusanov’un etkileyici formunun bir ödülü niteliğinde.
Kulübün ona duyduğu güven, tecrübeli savunma oyuncuları John Stones ve Nathan Ake'nin ayrılmasının ardından daha da büyük bir önem kazanıyor. Futbol direktörü Hugo Viana, oyuncunun gelişimi hakkında şunları söyledi: "Abdukodir'in İngiltere'ye geldiğinden bu yana gösterdiği gelişimden gerçekten çok memnun ve etkilendik.
Onun parlak bir genç ve olağanüstü bir savunma oyuncusu olarak geliştiğini görüyoruz, ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyoruz. Fiziksel ve teknik yetenekleri birinci sınıf; dünya çapında bir stoper olmak için gerekli tüm özelliklere sahip."
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Evimizde yeni bir dönem başlıyor
City, 23 Ağustos’ta Etihad Stadyumu’nda Bournemouth ile oynayacağı iç saha maçıyla 2026-27 Premier Lig sezonuna başlayacak. Khusanov, Maresca’nın belirlediği taktiksel çerçevede kilit bir rol üstlenecek. Gelecek vaat eden bu savunma oyuncusu, Citizens için yeni bir sayfa açılırken ilk on birde yerini garantilemek için performans seviyesini sürdürmek zorunda.
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