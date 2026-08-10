Getty Images Sport
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Enzo Maresca, Barcelona'nın ilgisi sürerken Rodri'nin Manchester City'ye dönüş tarihini doğruladı
City, ilk teklifi reddetti
City, Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinin son 12 ayına giren Rodri için Barcelona'dan geçen hafta gelen 50 milyon euroluk (£43 milyon/$58 milyon) teklifi reddetti. Kulüp yönetiminin, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ancak teklifin 80 milyon euroya (£68,5 milyon/$92 milyon) ulaşması halinde yollarını ayırmayı değerlendireceği bildirildi. Süregelen transfer spekülasyonlarının yanı sıra, 2024 Ballon d'Or kazananı şu anda İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından geçirdiği sırt ameliyatının ardından iyileşme sürecinde.
- Getty Images Sport
Maresca dönüş tarihini doğruladı
City'nin Seul'de Atletico Madrid'i sezon öncesi hazırlık maçında 3-1 mağlup etmesinin ardından Maresca, orta sahanın Arsenal'a karşı oynanacak Community Shield karşılaşması öncesinde planlanan dönüşüne ilişkin açıklık getirdi.
Gazetecilerin, futbol direktörü Hugo Viana ile Rodri'nin geleceği hakkında görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Maresca şöyle dedi: "Evet, şu anda Manchester'da olacak. Yeni bir gelişme yok. 14 Ağustos'ta geri dönecek."
Transfer ilgisi hazırlıkların üzerine gölge düşürüyor
La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid'den gelen ilgi, City'nin yeni teknik direktörü yönetimindeki hazırlıkları üzerinde gölge oluşturmaya devam ediyor. Geniş çaplı transfer spekülasyonlarını ateşlemesine rağmen City, talismanik orta sahasını ancak bir talibin belirledikleri bonservis değerini karşılaması halinde bırakma konusundaki tutumunda kararlı. Teknik ekibin şu anki odağı ise oyuncunun sağlık rehabilitasyonunun sorunsuz ilerlemesini sağlayarak onu yurt içi ve Avrupa'daki rekabet için hazır hale getirmek olmaya devam ediyor.
- Getty Images
Cardiff maçı açılış karşılaşmasından önce geliyor
City, lig kampanyasına başlamadan önce odağını hemen Cardiff'te Arsenal ile oynanacak Community Shield'a çevirecek. Premier League'de Pep Guardiola sonrası dönem, 23 Ağustos'ta AFC Bournemouth'a karşı iç sahada oynanacak maçla başlayacak. Maresca, kilit isimlerin etrafındaki transfer belirsizliği ve Dünya Kupası sonrası sakatlık dönüşleri arasında en iyi ilk 11'ini hızla kurmak zorunda.
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