Enzo Maresca, Barcelona'nın ilgisi sürerken Rodri'nin Manchester City'ye dönüş tarihini doğruladı

La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid'den gelen ilgi, City'nin yeni teknik direktörü yönetimindeki hazırlıkları üzerinde gölge oluşturmaya devam ediyor. Geniş çaplı transfer spekülasyonlarını ateşlemesine rağmen City, talismanik orta sahasını ancak bir talibin belirledikleri bonservis değerini karşılaması halinde bırakma konusundaki tutumunda kararlı. Teknik ekibin şu anki odağı ise oyuncunun sağlık rehabilitasyonunun sorunsuz ilerlemesini sağlayarak onu yurt içi ve Avrupa'daki rekabet için hazır hale getirmek olmaya devam ediyor.