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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Enzo Maresca, Ayyoub Bouaddi transfer görüşmeleri hız kazanırken Manchester City'nin daha fazla transfer yapacağını doğruladı

E. Maresca
M.City
Arsenal - M.City
Arsenal
Community Shield

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, kulübün transfer dönemi kapanmadan önce piyasada aktif kalmaya devam edeceğini resmen doğruladı. Arsenal'a 3-0 kaybedilen Community Shield maçının ardından konuşan Maresca, Lille orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi için süren görüşmelere ve Barcelona'ya transferiyle anılan Rodri'nin dikkat çeken yokluğuna değindi.

  • Manchester City'nin transfer planları doğrulandı

    Manchester City, 31 Ağustos'ta transfer penceresi kapanmadan önce kadroda önemli değişikliklere hazırlanıyor. Maresca, pazar günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanan Community Shield'da takımının Arsenal'a 3-0 mağlup oluşunu izledi.

    Hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından Maresca, Manchester City'nin takımı güçlendirmek için net bir planı olduğunu açıkça belirtti. Maresca, "Maçtan önce de yapmamız gereken şeyleri zaten biliyorduk. Bu, maçı kaybettiğimiz için değil. Ne yapacağımız konusunda oldukça netiz. Transfer penceresi kapanmadan önce kesinlikle bir şeyler yapacağız" dedi.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi görüşmeleri hız kazandı

    Manchester City, şu anda Lille'den Bouaddi'yi transfer etmek için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. İki kulüp, Lille'in başlangıçta 100 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep etmesinin ardından yaklaşık 80 milyon euro değerinde olabilecek bir anlaşmayı görüşüyor.

    Bouaddi, bu transferi hemen tamamlamaya istekli olduğu için Manchester City ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı. Bouaddi hakkında doğrudan soru yöneltildiğinde Maresca, durumun sürdüğünü kabul etti ancak görüşmeler konusunda temkinli kaldı. Maresca, "O hâlâ Lille oyuncusu. Ama yeni bir transfer gelir gelmez, bu [bizim için] daha iyi olur, çünkü Premier League bir hafta içinde başlıyor" dedi.

  • Rodri ve Reijnders'ı belirsiz bir gelecek bekliyor

    Manchester City bir yandan Bouaddi'yi kadrosuna katmaya çalışırken, diğer yandan da orta sahada yüksek profilli ayrılıklara hazırlanıyor. Rodri, Community Shield için seyahat eden kafileye hiç dahil edilmedi ve bu durum Barcelona'ya olası bir transferle ilgili spekülasyonları artırdı. Manchester City, sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalan Rodri için gelen birden fazla teklifi zaten reddetti.

    Ayrıca, Tijjani Reijnders'in Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'a gitmesi bekleniyor. Rodri'nin Arsenal maçındaki yokluğuna değinen Maresca, "Rodri, Dünya Kupası'nı ve Ballon d'Or'u yeni kazanmış bir oyuncu. Her takımın onun gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesele Rodri'yi özleyip özlemeyeceğimiz değil" dedi.

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  • MarescaGetty Images

    Manchester City için sırada ne var?

    İleriye bakıldığında, Manchester City, Premier League sezonu başlamadan önce transfer çalışmalarını hızla sonuçlandırmak zorunda. Kulüp, Maresca'nın istediği orta saha takviyelerini sağlamak için önümüzdeki günlerde Bouaddi transferini tamamlamaya odaklanacak. Bu arada, Rodri ve Reijnders'ın yakın ayrılıkları, zorlu bir sezona hazırlanan Manchester City'yi taktik düzenini uyarlamak zorunda bırakacak.

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