Enzo Maresca, Ayyoub Bouaddi transfer görüşmeleri hız kazanırken Manchester City'nin daha fazla transfer yapacağını doğruladı

Manchester City, şu anda Lille'den Bouaddi'yi transfer etmek için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. İki kulüp, Lille'in başlangıçta 100 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep etmesinin ardından yaklaşık 80 milyon euro değerinde olabilecek bir anlaşmayı görüşüyor.

Bouaddi, bu transferi hemen tamamlamaya istekli olduğu için Manchester City ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı. Bouaddi hakkında doğrudan soru yöneltildiğinde Maresca, durumun sürdüğünü kabul etti ancak görüşmeler konusunda temkinli kaldı. Maresca, "O hâlâ Lille oyuncusu. Ama yeni bir transfer gelir gelmez, bu [bizim için] daha iyi olur, çünkü Premier League bir hafta içinde başlıyor" dedi.