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Enzo Maresca, Ayyoub Bouaddi transfer görüşmeleri hız kazanırken Manchester City'nin daha fazla transfer yapacağını doğruladı
Manchester City'nin transfer planları doğrulandı
Manchester City, 31 Ağustos'ta transfer penceresi kapanmadan önce kadroda önemli değişikliklere hazırlanıyor. Maresca, pazar günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanan Community Shield'da takımının Arsenal'a 3-0 mağlup oluşunu izledi.
Hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından Maresca, Manchester City'nin takımı güçlendirmek için net bir planı olduğunu açıkça belirtti. Maresca, "Maçtan önce de yapmamız gereken şeyleri zaten biliyorduk. Bu, maçı kaybettiğimiz için değil. Ne yapacağımız konusunda oldukça netiz. Transfer penceresi kapanmadan önce kesinlikle bir şeyler yapacağız" dedi.
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Ayyoub Bouaddi görüşmeleri hız kazandı
Manchester City, şu anda Lille'den Bouaddi'yi transfer etmek için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. İki kulüp, Lille'in başlangıçta 100 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep etmesinin ardından yaklaşık 80 milyon euro değerinde olabilecek bir anlaşmayı görüşüyor.
Bouaddi, bu transferi hemen tamamlamaya istekli olduğu için Manchester City ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı. Bouaddi hakkında doğrudan soru yöneltildiğinde Maresca, durumun sürdüğünü kabul etti ancak görüşmeler konusunda temkinli kaldı. Maresca, "O hâlâ Lille oyuncusu. Ama yeni bir transfer gelir gelmez, bu [bizim için] daha iyi olur, çünkü Premier League bir hafta içinde başlıyor" dedi.
Rodri ve Reijnders'ı belirsiz bir gelecek bekliyor
Manchester City bir yandan Bouaddi'yi kadrosuna katmaya çalışırken, diğer yandan da orta sahada yüksek profilli ayrılıklara hazırlanıyor. Rodri, Community Shield için seyahat eden kafileye hiç dahil edilmedi ve bu durum Barcelona'ya olası bir transferle ilgili spekülasyonları artırdı. Manchester City, sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalan Rodri için gelen birden fazla teklifi zaten reddetti.
Ayrıca, Tijjani Reijnders'in Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'a gitmesi bekleniyor. Rodri'nin Arsenal maçındaki yokluğuna değinen Maresca, "Rodri, Dünya Kupası'nı ve Ballon d'Or'u yeni kazanmış bir oyuncu. Her takımın onun gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesele Rodri'yi özleyip özlemeyeceğimiz değil" dedi.
- Getty Images
Manchester City için sırada ne var?
İleriye bakıldığında, Manchester City, Premier League sezonu başlamadan önce transfer çalışmalarını hızla sonuçlandırmak zorunda. Kulüp, Maresca'nın istediği orta saha takviyelerini sağlamak için önümüzdeki günlerde Bouaddi transferini tamamlamaya odaklanacak. Bu arada, Rodri ve Reijnders'ın yakın ayrılıkları, zorlu bir sezona hazırlanan Manchester City'yi taktik düzenini uyarlamak zorunda bırakacak.
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