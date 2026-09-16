Sunderland, 53 yıllık aranın ardından Avrupa futboluna muhteşem bir dönüş yaptı ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında AZ Alkmaar'ı zorlu geçen karşılaşmada 1-0 mağlup etti. Regis le Bris'in ekibi, Stadium of Light'ta son derece tutkulu taraftarı önünde unutulmaz bir performans sergileyerek 1973'ten bu yana süren bekleyişi sona erdirdi.

Ev sahibi ekip ilk 45 dakikada oyuna hükmetti ancak başlangıçta bariz üstünlüğünü skora yansıtamadı. Kevin Danso'nun falsolu şutu üst direğin üzerinden kornere çelindi, Wilson Isidor'un harika dönüşü ve ortasının ardından Le Fee gole en çok yaklaşan isim oldu ancak topu direkte patladı.