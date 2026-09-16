Getty Images Sport
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Enzo Le Fee'nin penaltısı, Sunderland'a AZ Alkmaar karşısında 53 yıl sonraki ilk Avrupa galibiyetini getirdi
Avrupa'ya unutulmaz bir dönüş
Sunderland, 53 yıllık aranın ardından Avrupa futboluna muhteşem bir dönüş yaptı ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında AZ Alkmaar'ı zorlu geçen karşılaşmada 1-0 mağlup etti. Regis le Bris'in ekibi, Stadium of Light'ta son derece tutkulu taraftarı önünde unutulmaz bir performans sergileyerek 1973'ten bu yana süren bekleyişi sona erdirdi.
Ev sahibi ekip ilk 45 dakikada oyuna hükmetti ancak başlangıçta bariz üstünlüğünü skora yansıtamadı. Kevin Danso'nun falsolu şutu üst direğin üzerinden kornere çelindi, Wilson Isidor'un harika dönüşü ve ortasının ardından Le Fee gole en çok yaklaşan isim oldu ancak topu direkte patladı.
- Getty Images Sport
Le Fee belirleyici darbeyi vurdu
Maçın belirleyici anı, 66. dakikada Sunderland'ın hızlı ve yıkıcı kontra atağının ardından geldi. Konuk ekip tam oyunun kontrolünü ele almaya başlamışken, Noah Sadiki kararlı bir şekilde ileri çıktı ve pasını Le Fee'ye aktardı. Le Fee ise ceza sahası içinde AZ'nin oyuna sonradan giren oyuncusu Weslley Patati tarafından sert bir müdahaleyle yere indirildi.
Büyük sorumluluğu üstlenen Fransız orta saha oyuncusu, penaltı noktasında müthiş bir soğukkanlılık sergiledi. Le Fee penaltısını sakin bir şekilde köşeden ağlara gönderdi, statta çılgın sevinç gösterilerini başlattı ve sonunda Sunderland'ı bitmek bilmeyen hücum isteğinin karşılığını verdi.
Roefs'un kahramanlıkları namağlup AZ'yi durdurdu
AZ, İngiltere'ye gurur verici yenilmezlik serisiyle geldi ve bunu çok daha iyi geçtiği ikinci yarıdaki performansıyla tam anlamıyla gösterdi. Kees Smit, Sunderland'in baskısını aşmaya ve temponun kontrolünü ele almaya başlayan akıcı Eredivisie ekibinde sol ayağıyla tehlikeli bir şutu auta gönderdi.
Sunderland kalecisi Robin Roefs, kıl payı üstünlüğü koruyabilmek için en iyi performansını ortaya koymak zorunda kaldı. Açılış bölümünde savunmadaki bir hata sonrası Ro-Zangelo Daal'a zaten geçit vermemiş olan Roefs, Valdemar Byskov'un ceza sahasında iki şutunun engellenmesinin ardından Mexx Meerdink'i de kritik bir geç kurtarışla durdurdu.
- Getty Images Sport
Tarihi bir zafer için tutunuyor
Ev sahibi ekip, Hollandalı rakibinin beraberlik golü için umutsuzca yüklendiği son bölümde şiddetli bir baskıya direnmek zorunda kaldı. Bitime yalnızca beş dakika kala Patati, altın değerindeki bir fırsatta topu üstten auta yolladı ve yorgun düşen Sunderland böylece gergin geçen final bölümünden sağ çıkmayı başardı.
AZ sonunda oyundan düşünce, Le Bris'in ekibi maçı aslında daha baskılı bitirdi. Uzatma anlarında Brian Brobbey'nin güçlü dikine koşusunun ardından Nilson Angulo'nun beş yarddan nasıl gol atamadığını kendisi de hâlâ düşünüyor olacaktır.
Sonuçta, kaçan bu geç fırsatların coşkulu ev sahibi taraftarı açısından pek önemi kalmadı. Son düdük, Sunderland için tarihi bir galibiyeti tescilledi ve uzun zamandır beklenen Avrupa Ligi serüveni için anında olumlu bir hava yarattı.
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