Avrupa'nın büyük liglerinde yaz transfer dönemine, kulüplerin transferlerini tamamlamaları için belirlenen süre dolmasıyla birlikte resmen perde indi. Transfer penceresi yeniden gelecek ocak ayında açılacak.

İngiltere ve İspanya'da transfer piyasası Mekke saatiyle çarşamba sabahı 01.00'de kapanırken, Fransa, Almanya ve İtalya'da piyasa salı akşamı 21.00'de sona erdi.

Ancak transfer kapısının kapanmasına rağmen heyecan henüz bitmiş değil. Son gün gelmeden önce üzerinde anlaşmaya varılan birkaç transferin hâlâ resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Avrupa'nın büyük liglerinin dışında ise Türkiye'de transferler gelecek cuma gününe kadar devam ediyor. Meksika'da mercato bu ayın 11 Eylül'ünde, Portekiz'de ise aynı ayın 15'inde sona ererken, Suudi Arabistan'da son tarih gelecek 12 Ekim'e kadar uzuyor.

İşte Avrupa'nın beş büyük liginde transfer döneminin son gününde yaşanan öne çıkan transferler ve kulis bilgileri.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz