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Enzo, Jesus ve daha fazlası: Son saatlerde transfer piyasasının öne çıkan anlaşmaları

Transfers
Barcelona
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Chelsea
Arsenal
Real Madrid
La Liga
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Inter - SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Schalke 04 - Bayern Münih
Schalke 04
Bayern Münih
Bundesliga
Paris Saint-Germain - AS Monaco
Paris Saint-Germain
AS Monaco
1. Lig
İspanya
İngiltere
İtalya
Almanya
Fransa

İşte büyük Avrupa liglerinde yaz transfer döneminin son günündeki öne çıkan transferler ve kulis bilgileri

Avrupa'nın büyük liglerinde yaz transfer dönemine, kulüplerin transferlerini tamamlamaları için belirlenen süre dolmasıyla birlikte resmen perde indi. Transfer penceresi yeniden gelecek ocak ayında açılacak.

İngiltere ve İspanya'da transfer piyasası Mekke saatiyle çarşamba sabahı 01.00'de kapanırken, Fransa, Almanya ve İtalya'da piyasa salı akşamı 21.00'de sona erdi.

Ancak transfer kapısının kapanmasına rağmen heyecan henüz bitmiş değil. Son gün gelmeden önce üzerinde anlaşmaya varılan birkaç transferin hâlâ resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Avrupa'nın büyük liglerinin dışında ise Türkiye'de transferler gelecek cuma gününe kadar devam ediyor. Meksika'da mercato bu ayın 11 Eylül'ünde, Portekiz'de ise aynı ayın 15'inde sona ererken, Suudi Arabistan'da son tarih gelecek 12 Ekim'e kadar uzuyor.

İşte Avrupa'nın beş büyük liginde transfer döneminin son gününde yaşanan öne çıkan transferler ve kulis bilgileri.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

  • Premier Lig'in en pahalısı: Enzo resmen City'de

    Arjantinli Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye transferini tamamladı. 125 milyon sterlin değerindeki transferin ardından oyuncu, kulüple 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

    Bu transferle birlikte Fernandez, İngiltere Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını ortaklaşa elde etti. Ayrıca Chelsea'deki eski teknik direktörü Enzo Maresca ile Etihad Stadyumu'nda yeniden bir araya gelecek.

    Chelsea, Fernandez'e alternatif olarak Monaco'nun orta saha oyuncusu Lamine Camara'yı transfer etme görüşmelerinin çökmesinin ardından transferi tamamlamaktan vazgeçme seçeneğine sahipti, ancak oyuncunun transferine izin vermeye ve anlaşmayı tamamlamaya karar verdi.

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  • Atletico Madrid'in transferi çöktü

    Atletico Madrid'in Arjantinli Nicolas Tagliafico'yu kiralık olarak transfer etme girişimi başarısız oldu; bunu "As" gazetesi aktardı.

    Madrid ekibi transfer konusunda bir anlaşmaya varmıştı, ancak maaş tavanında yeterli boşluğun bulunmaması oyuncunun transferinin tamamlanmasına engel oldu.

  • Kamara'nın Chelsea'ye transferi çıkmaza girdi

    Lamine Camara'nın Chelsea'ye transferi çöktü. Orta saha oyuncusunun, Enzo Fernandez'in ayrılığını telafi etmek amacıyla Londra kulübüne katılması bekleniyordu.

    "Sky Sports" ağı, Chelsea'nin Monaco ile yazılı ve tam bir anlaşmaya vardığını, ancak Fransız kulübünün anlaşmadan geri adım attığını aktardı.

    Ağ ayrıca, Monaco'nun Folarin Balogun'un Everton'a transferini yeniden müzakere ettiğini ve daha önce Chelsea ile teyit ettiği anlaşmadan geri adım attığını ekledi.

    Chelsea yönetiminin son derece öfkeli olduğuna ve Monaco'nun büyük ölçüde profesyonellikten uzak bir şekilde hareket ettiğini düşündüğüne dikkat çekildi.

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  • Grealish, Everton'a dönüyor

    Manchester City'nin kanat oyuncusu Jack Grealish, sezon sonuna kadar kiralık olarak resmen Everton'a döndü.

    Kiralık dönem, oyuncunun Etihad Stadyumu'ndaki Manchester City ile olan sözleşmesinin sonuna kadar uzanıyor.

  • Renato Sanches, Paris Saint-Germain'den ayrılıyor

    Paris Saint-Germain, Portekizli oyuncu Renato Sanches ile yollarını ayırdı. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen, kulüp ve oyuncu karşılıklı anlaşmayla sözleşmeyi resmen feshetti.

    29 yaşındaki orta saha oyuncusu Paris ekibine 2022 yılında katılmıştı, ancak bu süre boyunca takım formasıyla yalnızca 27 maça çıkabildi.

    Sanches artık serbest oyuncu konumunda olup, katılmak istediği herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabilecek.

  • Manchester United, Everton'ın teklifini reddetti

    Manchester United, forveti Joshua Zirkzee'yi kiralık olarak transfer etmek isteyen Everton'ın teklifini reddetti.

    "Sky Sports" kanalının haberine göre Everton, oyuncunun sezon boyunca alacağı maaşı ve kiralık bedelini kapsayan, toplamda 10 milyon sterline yakın bir ödeme teklif etti.

    Manchester United, forvet için Juventus ve Fiorentina ile kiralık görüşmelerine girmiş, ancak her iki girişim de sonuçsuz kalmıştı.

    Ancak Manchester United yönetimi, Everton'ın hamlesinin geç geldiğini değerlendirdi; ayrıca teklifin maddi değeri de kabul edilmesi için yeterince cazip değildi.

  • El-Aynaoui, Leipzig'e transfer oldu

    Alman kulübü, Faslı milli futbolcu Neil El Aynaoui'nin kiralık olarak transferi konusunda Roma ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, kiralama bedeli 4 milyon euro olurken, anlaşmaya 25 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonunun yanı sıra oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden elde edilecek bedelin bir yüzdesi de dahil edildi.

    El Aynaoui, Dünya Kupası müsabakaları sırasında dikkatleri üzerine çeken en öne çıkan isimlerden biriydi.

  • Barcelona, futbolcularından birinin ayrılığını açıkladı

    Barcelona, İspanyol ofansif orta saha oyuncusu Toni Fernández'in transferi konusunda İtalyan Venezia kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Katalan kulübü, oyuncuyu geri satın alma opsiyonunu elinde tuttuğunu ve gelecekte yapılacak herhangi bir satıştan pay alacağını doğruladı.

    18 yaşındaki Fernández, geçen sezon Barcelona formasıyla iki maça çıkmıştı.

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  • Manchester United, Nuri transferinden vazgeçti

    Manchester United, transfer piyasasının son saatlerinde sol bek bölgesini güçlendirmek amacıyla Manchester City oyuncusu Cezayirli Rayan Ait-Nouri ile anlaşma olasılığını değerlendirdi.

    "Sky Sports" ağının haberine göre, önerilen anlaşmanın kiralama süresinin sonunda oyuncunun bonservisini almayı zorunlu kılan bir madde içermesinin ardından kulüp transferi tamamlamaktan vazgeçti.

    Manchester United, uzun vadeli bir anlaşma yapmak için bu bölgeye yapılacak yatırımı önümüzdeki yaza ertelemeyi tercih ediyor; böylece Luke Shaw ilk takımda asıl sol bek olarak kalmaya devam edecek.

  • Mudryk kiralık olarak Tottenham'a

    Ukraynalı Mihaylo Mudrik, Chelsea'den Tottenham'a bir sezonluk kiralık olarak transferini tamamladı.

    Anlaşma, Tottenham'a kanat oyuncusunu kalıcı olarak satın alma opsiyonu tanıyor. Oyuncu, doping bağlantılı bir men cezası nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana resmi maçlarda forma giyemiyordu; dava geçtiğimiz temmuz ayında sonuçlandı.

  • Chelsea, Enzo Fernandez'in yedeği için anlaşmaya vardı

    Chelsea, orta saha oyuncusu Lamine Camara'nın transferi için Monaco ile 47 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmaya vardı.

    "Sky Sports" ağına göre, Camara'nın sağlık kontrollerini başarıyla geçmesinin ardından Londra ekibiyle 6 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Bu transfer, Chelsea'nin Arjantinli Enzo Fernandez'i 125 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye satmayı kabul etmesinden birkaç saat sonra geldi. Bu, İngiltere rekoruna eşit bir transfer olarak öne çıkıyor.

    Camara, geçen sezon Monaco forması altında 31 maça çıkarak 3 gol kaydetti ve 4 asist yaptı.

  • Manchester City, Ndiaye transferini açıkladı

    Manchester City, "Sky Sports" kaynaklarına göre değeri 65 milyon sterline ulaşabilecek bir transferle Everton'dan Iliman Ndiaye'nin transferini tamamladı.

    26 yaşındaki oyuncu, 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye imza attı. Manchester City, 60 milyon sterlin sabit bir bedel ödeyecek, buna ek olarak 5 milyon sterlin de bonuslar şeklinde eklenecek.

    Manchester City'nin bu hamlesi, ayın başlarında Savio ve Omar Marmoush'un Tottenham'a gidişine izin vermesinin ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek için geldi; bu ayrılıklar Enzo Maresca'nın kanat bölgesindeki seçeneklerini daralttı.

    Buna karşılık Everton, Manchester United'dan forvet Joshua Zirkzee'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için bir anlaşmaya varmaya çalışıyor.

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  • Arsenal'in oyuncusu Dortmund'un kadrosunu güçlendiriyor

    Borussia Dortmund, Arsenal oyuncusu Ethan Nwaneri'yi bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

    Alman kulübü, yeni transferi Giannis Konstantelias'ın dizinde ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasına yöneldi.

    Nwaneri, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Dortmund'un hedefindeydi; kulüp nihayet bu yaz oyuncunun hizmetlerini elde etmeyi başardı.

    Mikel Arteta ve Arsenal yönetimi, genç oyuncunun düzenli olarak süre almasını istiyordu ve bu durum kulübü, oyuncunun geçici olarak Alman Ligi'ne gitmesini onaylamaya itti.

  • Chelsea'nin file bekçisi Como'ya

    İspanyol kaleci Robert Sanchez, Chelsea'den İtalyan ekibi Como'ya bir sezonluk kiralık transferini tamamladı.

    Sanchez, kulübün Aston Villa'dan Arjantinli Emiliano Martinez'i transfer etmesinin ardından Chelsea'nin kaleci sıralamasında geriledi ve İtalya Ligi'nde yeni bir tecrübe yaşamaya karar verdi.

    Diğer transferlerde ise orta saha oyuncusu Dario Essugo, mevcut transfer döneminde Hull City'nin ilgi odağı olmasının ardından bir sezonluk kiralık olarak Strasbourg'a geçti.

    Ayrıca forvet David Washington, Santos'tan 17,1 milyon sterling karşılığında Chelsea'ye katılmasının üzerinden üç yıl geçtikten sonra Strasbourg'a bonservisiyle transferini tamamladı. Bu süre zarfında yalnızca üç maçta forma giymişti.

    Forvet Deivid Washington da bir sezonluk kiralık olarak Wimbledon'a katıldı.

  • Liverpool'dan yeni bir transfer

    Liverpool kulübü, salı günü yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala yeni bir transferi açıkladı. Kulüp resmi bir açıklama yayımlayarak Belçika ekibi Genk'ten kaleci Luca Broegmans'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı.

    18 yaşındaki oyuncu, AXA antrenman merkezinde Liverpool takımıyla uzun süreli bir sözleşme imzaladı.

    İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, transferin bonuslar dahil değeri 30 milyon sterline ulaşıyor. Oyuncu bu sezon kiralık olarak Genk'te kalacak ve 2027-2028 sezonu başlamadan önce Anfield'a katılacak.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli, Riyad'da

    Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, mevcut yaz transfer döneminde Hilal kulübüne transfer olmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

    Suudi Arabistan'ın "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Martinelli'nin Riyad'a varışının ardından çekilen bir video paylaştı. Görüntülerde oyuncu, mevcut yaz transfer döneminde "El-Zaim" ile anlaşmasını tamamlamak üzere yola çıkmadan önce özel bir araca binerken görülüyor.

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  • Newcastle yıldızının Juventus'a kiralanması

    Newcastle United, 24 yaşındaki Alman forveti Nick Woltemade'nin 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak İtalyan ekibi Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.

    Woltemade, geçen yaz transfer döneminde 75 milyon euro değerindeki büyük bir transferle Newcastle'a katılmıştı ancak "Saksağanlar" ile ilk sezonunda istikrarsız bir performans sergileyerek 53 maçta 11 gol atıp 6 asist yaptı.

    Kulüp resmi açıklamasında Alman forvetin Juventus'a transferini teyit ederek şunları belirtti: "Bu sezon teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor; Nick Woltemade, 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Juventus'a katılmak üzere Newcastle'dan ayrılıyor."

  • Barcelona: Yeni transfer yok

    Barcelona, yaz transfer döneminin son saatlerinde yeni bir transfer gerçekleştirme olasılığının kapısını kapatarak, transfer piyasası kapanmadan önce takım kadrosuna herhangi bir yeni ismin eklenmeyeceğini teyit etti.

    Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, "Gigantes" kanalına yaptığı açıklamalarda, son saatlerde yeni bir oyuncuyla anlaşma niyeti bulunmadığını doğruladı. Böylece kulübün bu mevkide olası hamleler yapabileceğine dair haberlere rağmen, Barcelona'nın yeni bir savunmacı transfer etme umudu sona ermiş oldu.

    Gabriel Jesus, mevcut transfer döneminde Barcelona'nın son transferi olacak. Kulüp bu dönemde A takımı için ayrıca Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri ve Dominik Livakovic ile de anlaşma sağlamıştı.

  • Harvey Elliott La Liga'ya transfer oluyor

    Valencia, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek amacıyla İngiliz Harvey Elliott'u Liverpool'dan kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

    23 yaşındaki Elliott'un, İspanyol kulübünün son saatlerde Liverpool ile anlaşmasını tamamlamasının ardından, Valencia'nın orta sahada ihtiyaç duyduğu kaliteyi katması bekleniyor.

    Anlaşmaya göre oyuncu, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Valencia'ya katılacak; sözleşme, kesin transferini sağlayacak bir satın alma opsiyonu içermiyor.

  • Mustafa Muhammed Türkiye'ye dönüyor

    Türk kulübü Konyaspor, bugün salı günü Fransız kulübüyle yaşadığı büyük krizin ardından Nantes'tan gelen Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Konyaspor'un X platformundaki hesabı, Mustafa Muhammed'e hoş geldin videosu paylaştı. Videoda Mısırlı yıldız, eski kulübü Zamalek'in amblemini simgeleyen ünlü ok ve yay sevinç hareketini yaparken görülüyor.

    Mustafa Muhammed, Türkiye Ligi'ne yabancı değil; zira 2021 yılında Galatasaray forması giymişti.

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  • Premier Lig'de tarihi transfer

    Manchester City, iki kulübün oyuncunun Etihad Stadyumu'na transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından, Chelsea'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından biriyle kadrosuna kattı.

    Transfer haberleri konusunda uzman gazeteci Fabrizio Romano, iki kulüp arasındaki uzun görüşmelerin ardından transferin gerçekleştiğini duyururken, değerinin 125 milyon sterlini aştığını doğruladı. Oyuncu ise transferini tamamlamak üzere sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor.

    Bu değerle birlikte Enzo Fernandez, önceki rekorun sahibi olan ve Newcastle United'dan Liverpool'a 125 milyon sterlin karşılığında transfer olan İsveçli Alexander Isak'ı geride bırakarak Premier Lig tarihinin en pahalı transferi oluyor.

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  • Juventus, Senegalli bir oyuncuyu kadrosuna kattı

    Juventus, Tottenham'ın Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

    Anlaşma, oyuncunun kiralık dönem boyunca göstereceği performansa bağlı bazı şartların yerine gelmesi halinde İtalyan kulübünü oyuncuyu 25,6 milyon sterlin karşılığında satın almaya mecbur bırakan bir madde içeriyor.

  • Al-Shabab Kulübü, Suudi Arabistan milli takımının savunma oyuncusu Ali el-Buleyhi ile anlaştığını, kimilerinin komşu ve ezeli rakip Al-Hilal Kulübü'ne yönelik bir provokasyon olarak yorumladığı çarpıcı bir şekilde duyurdu.

    Al-Shabab Kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden yayımladığı bir açıklamayla Ali el-Buleyhi ile bir sezonluk anlaşma sağladığını duyurdu.

    Ancak duyurudaki çarpıcı olan şey açıklamanın kendisi değil, Al-Shabab Kulübü'nün hesabından yazdıklarıydı. Kulüp, açıklamaya şu sözlerle yorum yaptı: "Ali el-Buleyhi başkentin büyüğünde", ki bu Al-Hilal taraftarlarının kendi takımları için kullandığı bir nitelemedir.

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  • Vlahovic Torino'ya ulaştı

    Juventus, bu sezon takımın hücum hattını güçlendirmek üzere kiralık olarak tercih edilen Alman forvet Nick Woltemade'yi Torino şehrinde ağırlamaya hazırlanıyor; oyuncunun sahadaki fiziksel gücü ve karakteri bu tercihte etkili oldu.

    Alman gazeteci Florian Plettenberg'e göre, Alman forvet Torino şehrine çoktan ulaştı ve Juventus'a katılmadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad, Diaby'nin ayrılığını açıkladı

    Suudi Arabistan ekibi Ittihad, Fransız yıldızı Moussa Diaby'nin bu yaz transfer döneminde Alman kulübü Bayer Leverkusen'e ayrıldığını duyurdu.

    Ittihad, resmî "X" hesabından, Diaby'nin takımdaki en dikkat çekici anlarını "Bir miras bıraktı ve gitti" başlığıyla derlediği bir video paylaştı.

    Suudi kulübü, Fransız kanat oyuncusunu Bayer Leverkusen'e satmayı kabul ettiğini açıklarken, oyuncuya takımda geçirdiği dönem için teşekkür etti.

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  • Sonunda: Barcelona yeni forvetini açıkladı

    Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u Arsenal'den kadrosuna kattığını açıkladı.

    Barça resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Arsenal ve Barcelona, Gabriel Jesus'un Katalan takımının kadrosuna transferi konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı forvet, Barcelona ile üç sezonluk bir sözleşme imzaladı."

    Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Gabriel Jesus, 3 Nisan 1997'de Brezilya'nın São Paulo kentinde doğdu ve futbol kariyerine memleketinde Anhanguera kulübünde başladı. Ardından ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan Palmeiras São Paulo'nun altyapısına geçti. Takımla ilk maçlarına Mart 2015'te çıktı; 2015 yılında Brezilya Kupası'nı, 2016 yılında da ligi kazandı. Ayrıca 2016 yılında Brezilya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü aldı."

  • Resmen açıklandı: Arsenal oyuncusu Bundesliga yolunda

    Arsenal, 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Vieira'nın Hamburg'a transferini resmen açıkladı.

    2022 yılında Arsenal'e katılan Vieira, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği kulübe geri dönmeden önce Arsenal formasıyla 49 maça çıktı. Transferin bedeli yaklaşık 10 milyon euro olarak gerçekleşti.

  • Bayern Münih transfer piyasasından çekiliyor

    Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, kulübün transfer sezonunun kalan bölümünde yeni bir transfer yapmayacağını, ancak önümüzdeki dönemde bazı oyuncuların ayrılma ihtimalinin bulunduğunu doğruladı.

    Freund, Alman basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeni transferlerle ilgili başka bir gelişme yaşanmayacak. Ayrılacaklara gelince, transfer piyasası bazı ülkelerde bugünden sonra da açık kalacak, dolayısıyla bir şeyler gerçekleşebilir."

    Ayrıca Sacha Boey'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı ayrı olarak antrenman yaptığını doğrularken, kulübün sonunda Hiroki Ito'nun kadroda kalmasına karar verdiğini belirtti.

  • Chelsea'den İtalyan transferi

    Chelsea, İtalyan milli savunmacı Honest Ahanor'un Atalanta'dan transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncu, takıma resmi olarak 2027 yılında katılacak.

    18 yaşındaki Ahanor, Temmuz 2025'te Genoa'dan takıma katılmasının ardından, Bergamo şehrindeki ilk sezonu olan geçen sezon Atalanta ile 35 maça çıktı.

    Ahanor'un kulübünde sergilediği üstün performans, İtalya A Milli Takımı'nı temsil etme fırsatı bulmasına katkı sağladı; oyuncu, geçtiğimiz Haziran ayında uluslararası düzeydeki ilk iki maçına çıktı.

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  • Senegalli oyuncu Paris'ten Aston Villa'ya

    Aston Villa, genç Senegalli forvet Ibrahima Mbaye ile Paris Saint-Germain'den 55 milyon euro değerindeki bir transfer anlaşmasıyla resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu. Böylece 18 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Premier Lig'de yeni bir sayfa açmış olacak.

    Transfer, geçtiğimiz günlerde son aşamalarına girmiş; iki kulübün oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Mbaye, sağlık kontrollerinden geçmek ve Aston Villa ile sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'ye gitmişti.

    Mbaye, Paris Saint-Germain ile kısa ancak dolu dolu geçen bir kariyerin ardından Aston Villa'ya transfer oluyor. On yaşında kulübün akademisine katılan oyuncu, daha sonra A takıma yükselmiş ve 16 yaş 6 ay 23 günlükken, Ağustos 2024'te ilk profesyonel maçına çıkarak Parisli takımla bir maça başlayan en genç oyuncu olmuştu.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Beklenen transferde ilk anlaşma sağlandı

    Manchester City, transfer piyasasının kapanmasına saatler kala tamamlanmaya yaklaşan bir transferde Enzo Fernandez'in kadroya katılması konusunda Chelsea ile prensipte anlaşmaya vardı.

    İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Manchester City yetkilileri Premier Lig'deki rakip kulüpleriyle 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda dün Pazartesi nihayet doğrudan görüşmelere başladı.

    Fernandez, yaz aylarında Etihad Stadyumu'nda teknik direktör koltuğunda Pep Guardiola'nın yerini alarak Manchester City'nin başına geçen eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

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  • Atletico Madrid, Tagliafico'yu kadrosuna katmak için harekete geçti

    İspanyol gazetesi "As"a göre Atletico Madrid, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Olympique Lyon oyuncusu Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak için çalışıyor.

    Oyuncu transferin tamamlanması için çoktan yeşil ışık yaktı; Madrid ekibi ise onu kadrosuna katmak için Juventus'un rekabetiyle karşı karşıya.

  • Richarlison'ın Everton'a transferi suya düştü

    "Sky Sports" ağının haberine göre, Brezilyalı Richarlison, kulüpten ayrılışının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra Everton'a geri dönmeyecek. Zira ismi ayrılıkla anılan Brezilyalı forvetin Tottenham forması altında kalması bekleniyor.

    Bu, "Toffees"in aldığı tek darbe değildi. "Sky Almanya" ağının haberine göre, Stuttgart'ın İngiliz milli ofansif orta saha oyuncusu Jamie Leweling de Liverpool şehrine ait kulübün teklifini reddetti; kulüp oyuncuyu kadrosuna katmak için 43 milyon euro önermişti.

    Roma da aynı oyuncu için anlaşmaya varmayı başaramadı. Everton ise başka transferleri bitirmeyi başarabilir; bunların arasında Monaco'nun forveti Folarin Balogun ile anlaşma ihtimali de bulunuyor.

  • Chelsea'nin oyuncusu Tottenham'a yaklaşıyor

    Chelsea'nin yıldızı Mihaylo Mudryk, devam eden yaz transfer döneminde Tottenham Hotspur'a resmi transferine yaklaştı.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Mihaylo Mudryk Tottenham'a transfer olacak. Sözleşmenin kişisel şartları da dahil olmak üzere her şey konusunda anlaşma sağlandı."

    Romano şunları ekledi: "Mudryk, Tottenham'a bir ücret karşılığında kiralık olarak katılacak, ayrıca anlaşmanın oyuncunun satın alınmasına imkan tanıyan ancak zorunlu olmayan bir madde içerdiği de anlaşılıyor."

  • Paris Saint-Germain transfer kapısını kapatıyor

    Paris kulübü son 24 saat içinde hücum oyuncularından biriyle anlaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

    RMC ağının haberine göre, Paris Saint-Germain'in transfer piyasasındaki hareketleri, en azından yeni transferler açısından sona erdi. Ayrılıklar konusunda ise Portekizli Renato Sanches'in durumu takip edilmeye değer olmaya devam ediyor.

    Paris Saint-Germain, satış gelirlerinin yaklaşık 370 milyon euroya ulaşmasının ardından, ayrılan oyuncular bazında tarihi bir transfer dönemi geçirdi.

  • Arsenal ve Dortmund anlaşmaya vardı

    Borussia Dortmund, devam eden yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den dikkat çekici bir hücum transferini bitirdi.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Borussia Dortmund, Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin transferi için sözlü anlaşmaya vardı. Transfer tamamlandı!"

    Romano şunları ekledi: "Oyuncunun son saatlerde bu adıma onay vermesinin ardından, Nwaneri'nin Arsenal'den tam bir sezonluk kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı."

  • İcardi İtalya'ya geri mi dönüyor?

    Lazio, "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre Arjantinli forvet Mauro Icardi'yle anlaşma olasılığını değerlendiriyor.

    Oyuncunun menajeri Litterio Pino, "Lazio mu? Bu konuda konuşmalar var" dedi.

    33 yaşındaki Arjantinli forvet, daha önce Paris Saint-Germain'de forma giymesinin ardından 2022 yılından bu yana Türkiye'nin Galatasaray takımında oynuyor.

  • Grealish için yeni bir kiralık dönem

    Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, bu yaz transfer döneminde, daha önce Aston Villa'da yaşadığı deneyimin ardından kiralık olarak Everton'a transfer olmaya onay verdi.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Jack Grealish, Everton'a katılmadan önce salı günü sağlık kontrolünden geçecek. Anlaşma tamamlandı."

    Romano şunları da ekledi: "Oyuncunun Everton'a transfer olma konusunda onayı alındıktan sonra, Grealish'in kiralık transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varıldı."