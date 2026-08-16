Getty Images Sport
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Enzo Fernandez, Xabi Alonso Real Sociedad karşısında ilk iç saha galibiyetini alırken Stamford Bridge'de Chelsea taraftarları tarafından yuhalandı
Stamford Bridge, Enzo'ya gösterilen tepki nedeniyle ikiye bölündü
West London'daki atmosfer, Fernandez'in 62. dakikada ikinci yarıda oyuna giren oyuncu olarak sahaya sürülmesiyle gerildi. Eski hocası Enzo Maresca ile yeniden buluşmak için Manchester City'ye transferiyle güçlü şekilde anılan orta saha oyuncusu, tribünlerden yükselen duyulabilir yuhalamalarla karşılaştı.
Bu gerginliğin, oyuncunun Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin ardından sergilediği son davranışları ve uzun süredir devam eden ayrılma isteğine dair söylentiler de dahil olmak üzere birden fazla nedenden kaynaklandığı görülüyor. Fernandez hatta oyuna girdiğinde kaptanlık pazubandını Reece James'ten aldı; bu hamle de kalabalığı daha da kutuplaştırmış gibi göründü.
- AFP
Rogers ve Pedro, Chelsea'nın galibiyetini ateşledi
Sahada Chelsea, Alonso'nun hayata geçirmeyi çok istediği taktik kimliğin izlerini zaman zaman gösterdi. Rekor bonservisle transfer edilen Morgan Rogers, Aston Villa'dan yaptığı dev transferin ardından ilk maçında sadece 11 dakika sonra ağları bularak anında etki yarattı. Jon Aramburu'nun devre arasından önce konuk ekip adına skoru eşitlemesine rağmen, Chelsea'nin hücum kalitesi ikinci yarıda rakibine fazla geldi ve Joao Pedro attığı şık iki golle fark yaratan isim oldu.
Brezilyalı forvet, bu yaz Chelsea'nin en öne çıkan oyuncusu oldu ve hazırlık dönemi gol sayısını yediye çıkardı. İlk golünü Reece James'in isabetli ortasında kafayla atan oyuncu, ikinci golünü ise 77. dakikada kaydederek mücadeleyi fiilen bitirdi.
Alonso, iç sahadaki ilk maçının ardından "duygulandı"
Maçın ardından konuşan Alonso, Fernandez'e yönelik bireysel muameleden ziyade iç sahadaki teknik direktörlük alanındaki ilk maçının olumlu yanlarına odaklanmayı tercih etti. İspanyol teknik adam, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Yeni evimdeki ilk kezimi hissetmek duygusaldı. Taraftarların takıma ve yeni ekibe, bana da gösterdiği harika karşılama nedeniyle çok mutluyum" dedi.
Teknik direktör, genel olarak atmosferden çok memnun kaldı ve saha ile tribünler arasındaki bağın önemini vurguladı. Alonso, özellikle oyuncular milli görevlerinden döndükçe kadrosunun uyum sürecinin doğru yönde ilerlediğini belirtti.
- Getty Images Sport
Hazırlıklar Fulham'la oynanacak açılış maçına çevrildi
Bu galibiyet, değişim ve inişli çıkışlı sonuçlarla geçen bir yazın ardından Chelsea'ye moral verdi. Tottenham, Juventus ve AC Milan gibi rakiplere karşı oynanan maçları geride bırakan Chelsea, şimdi dikkatini 24 Ağustos'ta Fulham'a karşı oynayacağı Premier League açılış maçına çevirdi.
Alonso, değerlendirmesini bu hafta Cobham'da kendilerini bekleyen çalışmalara değinerek tamamladı. Şunları ekledi: "Artık Fulham maçına hazırlanmak için tam bir haftamız var ama statta iyi bir his vardı."
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