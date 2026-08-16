Sahada Chelsea, Alonso'nun hayata geçirmeyi çok istediği taktik kimliğin izlerini zaman zaman gösterdi. Rekor bonservisle transfer edilen Morgan Rogers, Aston Villa'dan yaptığı dev transferin ardından ilk maçında sadece 11 dakika sonra ağları bularak anında etki yarattı. Jon Aramburu'nun devre arasından önce konuk ekip adına skoru eşitlemesine rağmen, Chelsea'nin hücum kalitesi ikinci yarıda rakibine fazla geldi ve Joao Pedro attığı şık iki golle fark yaratan isim oldu.

Brezilyalı forvet, bu yaz Chelsea'nin en öne çıkan oyuncusu oldu ve hazırlık dönemi gol sayısını yediye çıkardı. İlk golünü Reece James'in isabetli ortasında kafayla atan oyuncu, ikinci golünü ise 77. dakikada kaydederek mücadeleyi fiilen bitirdi.



