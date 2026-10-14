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Enzo Fernandez ve Erling Haaland, PSG karşısında Manchester City'nin ilk 11'inde; Phil Foden yeniden yedek kulübesinde
Manchester City, PSG'yi Etihad'da ağırlıyor
City, PSG'yi ağırlamaya hazırlanırken bu akşam yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkacak. Enzo Maresca'nın, güçlü Fransız ekibine karşı oynanacak bu önemli Avrupa karşılaşması öncesinde kadrosundaki tüm oyuncular sağlıklı.
Bu maç, Manchester kulübü için büyük önem taşıyor. Bağımsız bir komisyonun, Premier League'in mali düzenlemelerinin 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasında ciddi biçimde ihlal edilmesi nedeniyle kulübü suçlu bulmasından bu yana oynayacağı ilk iç saha maçı olacak.
Kulüp, bu kapsamlı mali suçlamalarla ilgili herhangi bir usulsüzlük yaptığını kesin bir dille reddediyor. Dönüm noktası niteliğindeki karara karşı çoktan resmî itirazda bulundu ve sahadaki performansına odaklanmayı sürdürüyor.
- getty
Maresca, medyanın yoğun incelemesi altında
Bu kritik Avrupa maçı öncesinde gündeme kaçınılmaz olarak saha dışında süren tartışmalar damga vurdu. Maresca, maç öncesi basın toplantısında yakın zamanda verilen mahkûmiyet kararıyla ilgili çok sayıda zorlu soruyla karşılaştı. Medyanın yoğun ilgisine ve sıkışık maç takvimine rağmen teknik ekibin elinde sakatlığı bulunan oyuncu yok.
Ayrıca Foden yeniden kadro seçimi için uygun durumda. İngiltere millî futbolcusu, geçen ayki gergin Manchester derbisinde gördüğü doğrudan kırmızı kart nedeniyle ülke içi müsabakalarda aldığı üç maçlık cezayı kısa süre önce tamamladı.
Foden yedek kalmaya razı oluyor
Cezasının ardından takıma dönmesine rağmen Foden bu akşam yedek kulübesinde yer alacak. Maresca, pazar günü Anfield'da Liverpool'ı darmadağın eden ilk 11'e çok benzeyen bir kadroyu sahaya sürmeyi tercih etti.
Gianluigi Donnarumma yerini koruyor ve ev sahibinin kalesinde maça başlıyor. Ruben Dias ve Marc Guehi stoper ikilisi olarak savunmayı yönetecek; beklerde ise Abdukodir Khusanov ve Josko Gvardiol görev yapacak. Enzo Fernandez ve Elliot Anderson, orta sahanın merkezinde sağlam bir ikili oluşturacak. Bu ikili, Paris ekibinin tehlikeli hücum hattına karşı takımın taktiksel dengesini sağlamakla görevli olacak.
Rayan Cherki, orta sahadaki ikilinin hemen önünde daha ileri bir rolde oynayacak. Antoine Semenyo ve Jeremy Doku, hücumun iki kanadında hızlarıyla etkili olmak ve oyuna genişlik kazandırmak için seçildi. Erling Haaland ise tek santrfor olarak hücum hattına liderlik edecek. Üretken Norveçli forvet, takımını kendi sahasında kritik bir Şampiyonlar Ligi galibiyetine taşımak için gol atmaya kararlı olacak.
- AFP
İlk 11
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Doue
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