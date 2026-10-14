City, PSG'yi ağırlamaya hazırlanırken bu akşam yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkacak. Enzo Maresca'nın, güçlü Fransız ekibine karşı oynanacak bu önemli Avrupa karşılaşması öncesinde kadrosundaki tüm oyuncular sağlıklı.

Bu maç, Manchester kulübü için büyük önem taşıyor. Bağımsız bir komisyonun, Premier League'in mali düzenlemelerinin 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasında ciddi biçimde ihlal edilmesi nedeniyle kulübü suçlu bulmasından bu yana oynayacağı ilk iç saha maçı olacak.

Kulüp, bu kapsamlı mali suçlamalarla ilgili herhangi bir usulsüzlük yaptığını kesin bir dille reddediyor. Dönüm noktası niteliğindeki karara karşı çoktan resmî itirazda bulundu ve sahadaki performansına odaklanmayı sürdürüyor.