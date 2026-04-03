"Enzo Fernandez sınırı aştı!" Liam Rosenior, Real Madrid transferiyle ilgili yorumları nedeniyle orta saha oyuncusunu eleştirdi; öfkeli Chelsea teknik direktörü ise Marc Cucurella'yı hedef aldı

Fernandez, Blues'un orta sahasının kilit ismi olsa da, teknik ekip ve kulüp yönetimi harekete geçmek zorunda kaldı. Bu karar tek başına alınmadı; sportif direktörler ve kulüp yönetimi, bir oyuncunun statüsü veya piyasa değeri ne olursa olsun kulüp içi standartların korunması konusunda hemfikirdi. Teknik direktör, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuya kapının açık olduğunu vurgulamakla birlikte, takımın ortamını korumak için bu yaptırımın gerekli olduğunu belirtti.

Rosenior, "Bir saat önce Enzo ile konuştum" dedi. "Bir futbol kulübü olarak, yarınki maçta ve önümüzdeki Pazar günü Manchester City maçında forma giyemeyecek. Kültürümüz ve inşa etmek istediklerimiz açısından bir sınır aşıldı. Enzo'ya bir insan ve bir oyuncu olarak son derece saygı duyuyorum ve o da bizim başarılı olmamızı istediği için hayal kırıklığına uğramış durumda. Enzo'nun yorumları ve Cucurella'nın röportajı da buradan kaynaklanıyor. Bunlar, kulübün başarılı olmasını istedikleri iyi niyetli bir tutumdan kaynaklanıyor.

"Enzo'ya, öncelikle bir karakter, bir insan ve bir oyuncu olarak son derece saygı duyuyorum. Başarılı olmamızı istediği için hayal kırıklığına uğramış durumda. Karar açısından, bu sadece benimle, spor direktörleriyle, kulüp sahipleriyle veya oyuncularla ilgili değil; kararımızda hepimiz aynı görüşteyiz. Enzo'ya kapı kapalı değil. Bu bir yaptırım. Kültürü korumak zorundasınız ve bu bağlamda bir sınır aşıldı. Everton'da bile performansında bağlılık eksikliği yoktu. Onun adına konuşmak, ne istediği ve geleceği konusunda konuşmak bana düşmez."