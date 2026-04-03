Getty Images Sport
Çeviri:
"Enzo Fernandez sınırı aştı!" Liam Rosenior, Real Madrid transferiyle ilgili yorumları nedeniyle orta saha oyuncusunu eleştirdi; öfkeli Chelsea teknik direktörü ise Marc Cucurella'yı hedef aldı
Orta saha oyuncusu disiplin cezası nedeniyle kadro dışı kaldı
Arjantinli orta saha oyuncusu, iki maçlık bir ceza aldı; bu ceza nedeniyle hem FA Cup çeyrek finali hem de Manchester City ile oynanacak kritik Premier Lig karşılaşmasını kaçıracak. Rosenior, bu kararın maç öncesi basın toplantısından sadece bir saat önce yapılan özel bir toplantının ardından alındığını açıkladı. Karar, Fernandez’in kendisini Real Madrid ile ilişkilendiren söylentiler hakkında yorum yapmasının ardından verildi. Chelsea’nin yıldızı şunları söyledi: “İspanya’da yaşamak isterim. Madrid'i gerçekten seviyorum; bana Buenos Aires'i hatırlatıyor. Oyuncular istedikleri yerde yaşarlar. Ben Madrid'de yaşardım. İngilizce idare ediyorum ama İspanyolca konuşursam daha rahat hissederim.”
- Getty
Rosenior sert tutumunu açıklıyor
Fernandez, Blues'un orta sahasının kilit ismi olsa da, teknik ekip ve kulüp yönetimi harekete geçmek zorunda kaldı. Bu karar tek başına alınmadı; sportif direktörler ve kulüp yönetimi, bir oyuncunun statüsü veya piyasa değeri ne olursa olsun kulüp içi standartların korunması konusunda hemfikirdi. Teknik direktör, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuya kapının açık olduğunu vurgulamakla birlikte, takımın ortamını korumak için bu yaptırımın gerekli olduğunu belirtti.
Rosenior, "Bir saat önce Enzo ile konuştum" dedi. "Bir futbol kulübü olarak, yarınki maçta ve önümüzdeki Pazar günü Manchester City maçında forma giyemeyecek. Kültürümüz ve inşa etmek istediklerimiz açısından bir sınır aşıldı. Enzo'ya bir insan ve bir oyuncu olarak son derece saygı duyuyorum ve o da bizim başarılı olmamızı istediği için hayal kırıklığına uğramış durumda. Enzo'nun yorumları ve Cucurella'nın röportajı da buradan kaynaklanıyor. Bunlar, kulübün başarılı olmasını istedikleri iyi niyetli bir tutumdan kaynaklanıyor.
"Enzo'ya, öncelikle bir karakter, bir insan ve bir oyuncu olarak son derece saygı duyuyorum. Başarılı olmamızı istediği için hayal kırıklığına uğramış durumda. Karar açısından, bu sadece benimle, spor direktörleriyle, kulüp sahipleriyle veya oyuncularla ilgili değil; kararımızda hepimiz aynı görüşteyiz. Enzo'ya kapı kapalı değil. Bu bir yaptırım. Kültürü korumak zorundasınız ve bu bağlamda bir sınır aşıldı. Everton'da bile performansında bağlılık eksikliği yoktu. Onun adına konuşmak, ne istediği ve geleceği konusunda konuşmak bana düşmez."
Cucurella röportajı konusunda yaşanan gerginlik
Disiplin sorunları sadece Fernandez ile sınırlı değil. Bek Marc Cucurella da, bir medya röportajında kulübün gidişatına ilişkin şikayetlerini dile getirip Barcelona’dan gelecek bir teklifi reddetmenin kendisi için zor olacağını itiraf ettikten sonra teknik direktörün öfkesiyle karşı karşıya kaldı. Takım arkadaşının aksine İspanyol oyuncu maçtan men cezası almaktan kurtuldu; ancak Rosenior, savunma oyuncusunun ilk olarak Cobham’da kulüp içinde bu konuyu görüşmeyi tercih etmemesinden dolayı derin bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.
Rosenior, "Dün Marc ile ofisimde yarım saat süren harika bir sohbet yaptık" dedi. "Burada üç aydan az süredir bulunuyorum ve çok keyif alıyorum. Marc'ın röportajında beni hayal kırıklığına uğratan şey, röportajın aldığı yön oldu. Bence hissettiklerini önce bizimle paylaşmalıydı. Bir futbol kulübü olarak, gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için yaz aylarında ne yapacağımızı biliyoruz.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Chelsea, Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Port Vale ile karşılaşmaya hazırlanırken, önümüzdeki hafta da Manchester City ile bir Premier Lig maçı oynayacak. Fernandez ise her iki maçta da tribünden izleyecek. The Blues, şu anda gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ediyor. Takım, 31 maçta topladığı 48 puanla Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve ilk dörtteki takımların altı puan gerisinde bulunuyor.