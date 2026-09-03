Fernandez resmen Stamford Bridge'den Etihad Stadyumu'na geçti ve Arjantinli orta saha oyuncusu, eski kulübüne gönderme yapmakta fazla vakit kaybetmedi. Chelsea'deki döneminde Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmış olmasına rağmen 25 yaşındaki oyuncu, Manchester City'ye katılmanın artık temsil ettiği kurumun büyüklüğü ve hırsı açısından önemli bir seviye atlamak anlamına geldiğini söyledi.

Eski Benfica yıldızı, bu transferi gerçekleştirmekteki motivasyonunu açıkça ortaya koyarak City'nin resmi internet sitesine şunları söyledi: "Her zaman City kadar büyük bir kulüpte olmanın hayalini kurdum.

"Bu fırsat için minnettarım. Benim ve ailem için çok duygusal bir an. Her zaman hayalini kurduğum futbol kariyerimde 25 yaşında bu adımı atmak çok özel.

"Burada olduğum için çok mutluyum, kulüpte geçirdiğim bu ilk birkaç saatin tadını çıkarıyorum. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu şimdiden görebiliyorum ve birlikte keyif alıp çok şey kazanacağız."



