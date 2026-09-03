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Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Enzo Fernandez, "rüya" Manchester City transferini tamamladıktan sonra Chelsea'ye ACIMASIZ bir göndermede bulundu

E. Fernandez
Chelsea
M.City
Premier Lig

Enzo Fernandez, Manchester City'ye Britanya ortak transfer rekoru olan 125 milyon £'luk anlaşmayla katılarak sansasyonel bir transferi tamamladı ve Chelsea'ye göndermede bulunan net bir mesaj vermekte de gecikmedi. Stamford Bridge'de yalnızca iki yıl geçiren 2022 Dünya Kupası şampiyonu, kariyerini tanımlayacak bu hamlede eski kulübünün aradığı seviyeyi tam olarak karşılamadığını ima etmiş görünüyor.

  • Fernandez'den 'büyük kulüp' iddiası

    Fernandez resmen Stamford Bridge'den Etihad Stadyumu'na geçti ve Arjantinli orta saha oyuncusu, eski kulübüne gönderme yapmakta fazla vakit kaybetmedi. Chelsea'deki döneminde Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmış olmasına rağmen 25 yaşındaki oyuncu, Manchester City'ye katılmanın artık temsil ettiği kurumun büyüklüğü ve hırsı açısından önemli bir seviye atlamak anlamına geldiğini söyledi.

    Eski Benfica yıldızı, bu transferi gerçekleştirmekteki motivasyonunu açıkça ortaya koyarak City'nin resmi internet sitesine şunları söyledi: "Her zaman City kadar büyük bir kulüpte olmanın hayalini kurdum.

    "Bu fırsat için minnettarım. Benim ve ailem için çok duygusal bir an. Her zaman hayalini kurduğum futbol kariyerimde 25 yaşında bu adımı atmak çok özel.

    "Burada olduğum için çok mutluyum, kulüpte geçirdiğim bu ilk birkaç saatin tadını çıkarıyorum. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu şimdiden görebiliyorum ve birlikte keyif alıp çok şey kazanacağız."


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    Etihad'da başarı talebi

    Chelsea, onun Londra'da geçirdiği dönemde Premier League şampiyonluk yarışında istikrarlı bir şekilde varlık göstermekte zorlanırken, Fernandez Etihad'daki beklentiler konusunda hiçbir yanılgı içinde değil. Orta saha oyuncusu, Manchester'daki kazanma kültürüne dikkat çekerken, bunu Chelsea'de yaşadığı geçiş dönemiyle kıyasladı; söz konusu dönemde kulüp, City'nin ülkedeki hakimiyetini tekrarlayamadı.

    "Manchester City, mücadele ettiği her kupayı kazanmak zorunda," diyen Fernandez, yeni takım arkadaşlarına net bir mesaj verdi. "Yer aldığımız her turnuvada rekabet etmeli ve kazanmalıyız, çünkü bu kulübün tarihi bunu gerektiriyor.

    "Dürüst olmak gerekirse, bana ilk günden itibaren inandılar ve kulübe katılmamı istediklerini söylemek için beni aradıklarında bir saniye bile tereddüt etmedim. Son yıllarda çok şey kazanmış bir kulüp. Futbolda tarih yazan bir kulüp ve benim için bu çok büyük bir meydan okuma.

    "Buraya gelebilmek, kulübe yardımcı olmak ve birlikte bir şeyler kazanmaya devam etmek, beni aradıkları ilk andan beri hedefimdi: Bu kulübe, birlikte çok sayıda kupa kazanacağımızı bilerek gelmek."



  • Maresca ile yeniden bir arada

    Transferdeki kilit faktörlerden biri, kısa süre önce Chelsea'den ayrılarak Etihad'da takımın başına geçen Enzo Maresca'nın varlığıydı. Fernandez, eski menajerinin anlaşmanın gerçekleşmesinde oynadığı rolü hızlıca kabul etti. City, uzun süren görüşmelerin ardından onu kadrosuna katmak için 125 milyon sterlinlik Britanya transfer rekorunu egale etti.

    Yeniden bir araya gelmeleri hakkında konuşan Fernandez, şunları söyledi: "Bunun gerçekleşmesini ikimiz de gerçekten çok istiyorduk, çünkü bugün burada olmam benim için kolay olmadı. Ama onun da kulüple konuşarak büyük çaba gösterdiğini biliyorum ve bunu yaptığı için minnettarım. Birkaç gün çok uzun geçti ama sonunda buradayım ve bu kulübe katıldığım için çok mutluyum."


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    City'nin orta sahasında dev değişim

    Fernandez'in gelişi, Manchester City'de toplam £326 milyonluk dudak uçuklatan orta saha yenileme projesinin son parçasını oluşturuyor. Etihad ekibi transfer piyasasında agresif davrandı ve yaz transfer döneminin başlarında Elliot Anderson'ı £116 milyona, Ayyoub Bouaddi'yi ise £85 milyona kadrosuna katarak orta sahasına ciddi derinlik ve kalite ekledi.

    City'nin büyük harcama yapma isteği, Avrupa futbolunun zirvesinde kalma kararlılığını yansıtıyor. Fernandez içinse bu, Stamford Bridge'de ulaşılamaz olduğunu düşündüğü profesyonel bir hedefin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Şöyle ekledi: "City'nin bu yıl kurduğu takım inanılmaz ve bu yönde ilerliyor olmaları beni gerçekten çok mutlu ediyor."

    Arjantinli oyuncu yeni ortamına alışırken, iç transferde bir rakibe gitmesine tanık olan Chelsea taraftarlarının zihninde bu sözlerinin uzun süre yer etmesi kaçınılmaz görünüyor.

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