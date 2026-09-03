Getty Images Sport
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Enzo Fernandez, "rüya" Manchester City transferini tamamladıktan sonra Chelsea'ye ACIMASIZ bir göndermede bulundu
Fernandez'den 'büyük kulüp' iddiası
Fernandez resmen Stamford Bridge'den Etihad Stadyumu'na geçti ve Arjantinli orta saha oyuncusu, eski kulübüne gönderme yapmakta fazla vakit kaybetmedi. Chelsea'deki döneminde Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmış olmasına rağmen 25 yaşındaki oyuncu, Manchester City'ye katılmanın artık temsil ettiği kurumun büyüklüğü ve hırsı açısından önemli bir seviye atlamak anlamına geldiğini söyledi.
Eski Benfica yıldızı, bu transferi gerçekleştirmekteki motivasyonunu açıkça ortaya koyarak City'nin resmi internet sitesine şunları söyledi: "Her zaman City kadar büyük bir kulüpte olmanın hayalini kurdum.
"Bu fırsat için minnettarım. Benim ve ailem için çok duygusal bir an. Her zaman hayalini kurduğum futbol kariyerimde 25 yaşında bu adımı atmak çok özel.
"Burada olduğum için çok mutluyum, kulüpte geçirdiğim bu ilk birkaç saatin tadını çıkarıyorum. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu şimdiden görebiliyorum ve birlikte keyif alıp çok şey kazanacağız."
- AFP
Etihad'da başarı talebi
Chelsea, onun Londra'da geçirdiği dönemde Premier League şampiyonluk yarışında istikrarlı bir şekilde varlık göstermekte zorlanırken, Fernandez Etihad'daki beklentiler konusunda hiçbir yanılgı içinde değil. Orta saha oyuncusu, Manchester'daki kazanma kültürüne dikkat çekerken, bunu Chelsea'de yaşadığı geçiş dönemiyle kıyasladı; söz konusu dönemde kulüp, City'nin ülkedeki hakimiyetini tekrarlayamadı.
"Manchester City, mücadele ettiği her kupayı kazanmak zorunda," diyen Fernandez, yeni takım arkadaşlarına net bir mesaj verdi. "Yer aldığımız her turnuvada rekabet etmeli ve kazanmalıyız, çünkü bu kulübün tarihi bunu gerektiriyor.
"Dürüst olmak gerekirse, bana ilk günden itibaren inandılar ve kulübe katılmamı istediklerini söylemek için beni aradıklarında bir saniye bile tereddüt etmedim. Son yıllarda çok şey kazanmış bir kulüp. Futbolda tarih yazan bir kulüp ve benim için bu çok büyük bir meydan okuma.
"Buraya gelebilmek, kulübe yardımcı olmak ve birlikte bir şeyler kazanmaya devam etmek, beni aradıkları ilk andan beri hedefimdi: Bu kulübe, birlikte çok sayıda kupa kazanacağımızı bilerek gelmek."
Maresca ile yeniden bir arada
Transferdeki kilit faktörlerden biri, kısa süre önce Chelsea'den ayrılarak Etihad'da takımın başına geçen Enzo Maresca'nın varlığıydı. Fernandez, eski menajerinin anlaşmanın gerçekleşmesinde oynadığı rolü hızlıca kabul etti. City, uzun süren görüşmelerin ardından onu kadrosuna katmak için 125 milyon sterlinlik Britanya transfer rekorunu egale etti.
Yeniden bir araya gelmeleri hakkında konuşan Fernandez, şunları söyledi: "Bunun gerçekleşmesini ikimiz de gerçekten çok istiyorduk, çünkü bugün burada olmam benim için kolay olmadı. Ama onun da kulüple konuşarak büyük çaba gösterdiğini biliyorum ve bunu yaptığı için minnettarım. Birkaç gün çok uzun geçti ama sonunda buradayım ve bu kulübe katıldığım için çok mutluyum."
- Getty Images Sport
City'nin orta sahasında dev değişim
Fernandez'in gelişi, Manchester City'de toplam £326 milyonluk dudak uçuklatan orta saha yenileme projesinin son parçasını oluşturuyor. Etihad ekibi transfer piyasasında agresif davrandı ve yaz transfer döneminin başlarında Elliot Anderson'ı £116 milyona, Ayyoub Bouaddi'yi ise £85 milyona kadrosuna katarak orta sahasına ciddi derinlik ve kalite ekledi.
City'nin büyük harcama yapma isteği, Avrupa futbolunun zirvesinde kalma kararlılığını yansıtıyor. Fernandez içinse bu, Stamford Bridge'de ulaşılamaz olduğunu düşündüğü profesyonel bir hedefin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Şöyle ekledi: "City'nin bu yıl kurduğu takım inanılmaz ve bu yönde ilerliyor olmaları beni gerçekten çok mutlu ediyor."
Arjantinli oyuncu yeni ortamına alışırken, iç transferde bir rakibe gitmesine tanık olan Chelsea taraftarlarının zihninde bu sözlerinin uzun süre yer etmesi kaçınılmaz görünüyor.
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