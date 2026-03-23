Enzo Fernandez, Real Madrid ile "hiçbir görüşme" olmadığını vurguluyor ancak Chelsea'deki geleceği konusunda belirsizliğini koruyor

Chelsea'nin sezonu hızla çöküşe geçerken, Fernandez'in Real Madrid'e transfer olabileceğine dair spekülasyonlar giderek yoğunlaşıyor. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine geçen Liam Rosenior, 19 maça çıktı ve Fernandez'in sadece üç yıl içinde altında forma giydiği yedinci teknik direktör oldu. Bu teknik direktörlük istikrarsızlığının, orta saha oyuncusunu derinden hayal kırıklığına uğrattığı bildiriliyor. Üstelik, arka arkaya alınan dört mağlubiyetten oluşan kötü seri, Stamford Bridge'deki havayı ciddi şekilde kararttı. Son zamanlarda yaşanan ağır yenilgiler arasında, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine neden olan Paris Saint-Germain'e karşı 5-2'lik utanç verici bir deplasman yenilgisi ve 3-0'lık bir iç saha yenilgisi yer alıyor. Hafta sonu ise Everton'a karşı Premier Lig'de 3-0 yenildiler. The Blues, 48 puanla altıncı sırada kalırken, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın altı puan gerisinde bulunuyor.