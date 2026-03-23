Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty
Moataz Elgammal

Çeviri:

Enzo Fernandez, Real Madrid ile "hiçbir görüşme" olmadığını vurguluyor ancak Chelsea'deki geleceği konusunda belirsizliğini koruyor

Stamford Bridge'den yaz transfer döneminde ayrılacağına dair spekülasyonların artmasıyla birlikte Enzo Fernandez, kendisini Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki ısrarlı söylentilere kamuoyu önünde yanıt verdi. Arjantinli orta saha oyuncusu, İspanyol deviyle herhangi bir görüşme yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı; ancak Chelsea'ye olan bağlılığına ilişkin açıklamaları, bu olasılığın kapısını ardına kadar açık bıraktı.

  • Chelsea'deki belirsizlik ve Fernandez'in geleceği

    Chelsea'nin sezonu hızla çöküşe geçerken, Fernandez'in Real Madrid'e transfer olabileceğine dair spekülasyonlar giderek yoğunlaşıyor. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine geçen Liam Rosenior, 19 maça çıktı ve Fernandez'in sadece üç yıl içinde altında forma giydiği yedinci teknik direktör oldu. Bu teknik direktörlük istikrarsızlığının, orta saha oyuncusunu derinden hayal kırıklığına uğrattığı bildiriliyor. Üstelik, arka arkaya alınan dört mağlubiyetten oluşan kötü seri, Stamford Bridge'deki havayı ciddi şekilde kararttı. Son zamanlarda yaşanan ağır yenilgiler arasında, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine neden olan Paris Saint-Germain'e karşı 5-2'lik utanç verici bir deplasman yenilgisi ve 3-0'lık bir iç saha yenilgisi yer alıyor. Hafta sonu ise Everton'a karşı Premier Lig'de 3-0 yenildiler. The Blues, 48 puanla altıncı sırada kalırken, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın altı puan gerisinde bulunuyor.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Madrid ile ilgili söylentilere yanıt

    AS gazetesinin haberine göre, Fernandez, Santiago Bernabeu'ya olası bir transferle ilgili medyada yoğunlaşan spekülasyonları hemen yatıştırdı. Arjantin milli takımı kadrosuna katılmak üzere Ezeiza Havalimanı'na vardığında gazetecilere konuşan 25 yaşındaki oyuncu, süregelen spekülasyonlara kapsamlı bir yanıt verdi. Fernandez şöyle konuştu: "Sezonun bitmesine birkaç ay kaldı. Real Madrid mi? Gerçek şu ki hiçbir şey yok, görüşme sıfır. Şu anda Chelsea'ye, kalan son maçlara odaklandık. Dünya Kupası'ndan sonra göreceğiz."

  • Sözleşme konusunda çıkmaza girilmesi ve yeni temsilciler

    Blues yönetimi, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra başlangıçta oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzalamayı hedeflemişti. Oyuncunun mevcut devasa sözleşmesi 2032 yılının Haziran ayı sonuna kadar geçerli. Bununla birlikte, sözleşme yenilemesi konusundaki görüşmeler tamamen durma noktasına geldi. Belirsiz durumuna daha da ilgi çekici bir boyut katan oyuncu, kısa süre önce Javier Pastore ve Matias Toranzo'nun liderlik ettiği yeni menajerlik ajansı The Elegant Game ile anlaştı. Bu stratejik hamle, Paris Saint-Germain dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini daha da artırdı.

  • Enzo FernandezAdrian Dennis / AFP

    İspanya'nın başkentinin cazibesi

    Şu anki önceliği, ligin son üç ayını atlatmak ve yaklaşan Dünya Kupası'nda Arjantin'in dünya şampiyonluğunu korumak olsa da, İspanya'nın başkentinin cazibesi oldukça büyük. Haberlere göre, onun nihai hedefi Bernabeu'da efsanevi bir miras bırakmak. Zaten izin günlerinde bu şehri sık sık ziyaret ediyor. Yaz turnuvasından sonra geleceğini yeniden değerlendireceğini açıkça belirterek, Premier Lig ekibini fiilen yüksek alarm durumuna geçirdi. Artık, en değerli oyuncularını kalmaya ikna etmek için devasa bir mücadeleyle karşı karşıyalar.

