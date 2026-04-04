Getty Images
Çeviri:
Enzo Fernandez, Real Madrid hakkındaki yorumları nedeniyle FA Cup maçında cezalı olduğu için yedek kulübesinin arkasında oturan Chelsea'nin ikinci kaptanı Marc Cucurella ile gülüyor
Arjantinli orta saha oyuncusu, Real Madrid ile yaşadığı ve medyada geniş yankı uyandıran transfer söylentilerinin ardından teknik direktör Liam Rosenior tarafından kısa süre önce Chelsea kadrosundan çıkarıldı. Aniden aldığı iki maçlık cezai yasağın etrafında süren tartışmalara rağmen, Fernandez son derece neşeli görünüyordu. Gri renkli kulüp kışlık montlarıyla Chelsea yedek kulübesinin hemen arkasında oturan Fernandez, Stamford Bridge'deki geleceğine dair tartışmalardan hiç etkilenmemiş gibi görünüyordu ve fotoğrafta sağ bek Cucurella ile kahkahalar atarken görüntülendi.
- Getty Images Sport
Rosenior neden Fernandez'i kadro dışı bıraktı?
Fernandez'in yokluğu, Blues için olabilecek en kötü zamanda geldi. 25 yaşındaki oyuncu, kulüp tarafından iki maçlık bir cezaya çarptırıldı. Bu karar, Cumartesi günü Port Vale'ye karşı 7-0 kazanılan FA Cup maçı ve Manchester City ile oynanacak kritik Premier League karşılaşmasında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Rosenior, kararın özel bir toplantının ardından alındığını doğruladı ve yardımcı kaptanın son açıklamalarıyla "kültürümüz açısından sınırı aştığını" belirtti.
Cezanın nedeni, 107 milyon sterlinlik oyuncunun kariyer hedefleri hakkında önemli ipuçları verdiği bir YouTube röportajıydı. Geleceği hakkında sorulan sorulara Fernandez şöyle cevap verdi: “İspanya'da yaşamak isterim. Madrid'i çok seviyorum; bana Buenos Aires'i hatırlatıyor. Oyuncular istedikleri yerde yaşarlar. Ben Madrid'de yaşardım. İngilizce idare ediyorum ama İspanyolca daha rahat hissederim.”
Enzo Fernandez'in menajeri Chelsea'yi eleştiriyor
Rosenior ve Chelsea yönetiminin sert disiplin cezası, Fernandez'in çevresinde öfkeye yol açtı. Menajeri, eski Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Javier Pastore, kulübün kararına sert bir şekilde tepki göstererek cezayı "tamamen haksız" olarak nitelendirdi. Pastore, özellikle önümüzdeki maçların Chelsea'nin sezonu için ne kadar hayati önem taşıdığı göz önüne alındığında, bu cezanın iddia edilen suça orantısız olduğunu savundu.
- (C)Getty Images
Chelsea'nin bundan sonraki adımları ne olacak?
Fernandez ve Cucurella tribünde şakalaşırken, takım arkadaşları Port Vale’i 7-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek FA Cup yarı finallerine yükseldi. Fernandez, Manchester City ile oynanacak büyük maçta forma giyemeyecek; bu durum, halihazırda yoğun bir şekilde mercek altına alınan Chelsea’nin, kilit orta saha oyuncusu olmadan sezonun en zorlu sınavlarından birini atlatmasını gerektirecek.