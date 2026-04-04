Enzo Fernandez, Real Madrid hakkındaki yorumları nedeniyle FA Cup maçında cezalı olduğu için yedek kulübesinin arkasında oturan Chelsea'nin ikinci kaptanı Marc Cucurella ile gülüyor

Fernandez'in yokluğu, Blues için olabilecek en kötü zamanda geldi. 25 yaşındaki oyuncu, kulüp tarafından iki maçlık bir cezaya çarptırıldı. Bu karar, Cumartesi günü Port Vale'ye karşı 7-0 kazanılan FA Cup maçı ve Manchester City ile oynanacak kritik Premier League karşılaşmasında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Rosenior, kararın özel bir toplantının ardından alındığını doğruladı ve yardımcı kaptanın son açıklamalarıyla "kültürümüz açısından sınırı aştığını" belirtti.

Cezanın nedeni, 107 milyon sterlinlik oyuncunun kariyer hedefleri hakkında önemli ipuçları verdiği bir YouTube röportajıydı. Geleceği hakkında sorulan sorulara Fernandez şöyle cevap verdi: “İspanya'da yaşamak isterim. Madrid'i çok seviyorum; bana Buenos Aires'i hatırlatıyor. Oyuncular istedikleri yerde yaşarlar. Ben Madrid'de yaşardım. İngilizce idare ediyorum ama İspanyolca daha rahat hissederim.”



