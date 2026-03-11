Getty Images Sport
Enzo Fernandez PSG'ye mi gidiyor? Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamazsa, Blues'un yıldızı şok bir ayrılık yaşayabilir
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı anahtar rol oynuyor
Fransız medya kuruluşu L'Équipe'e göre, Fernandez PSG'nin uzun vadeli hedefi haline geldi. Avrupa şampiyonu, Chelsea'nin Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamaması durumunda ortaya çıkabilecek fırsatı değerlendirerek 25 yaşındaki oyuncuyu aktif olarak takip ediyor. Arjantinli oyuncu, Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir ücretle transfer olmuştu ve sözleşmesi Haziran 2032'ye kadar sürse de, Fransız devi Chelsea'nin kararlılığını sınayacak finansal güce sahip.
Şok bir ayrılığın tehdidi, büyük ölçüde iç sahadaki başarıya bağlı. 29 hafta sonunda Blues, 48 puanla Premier League'de beşinci sırada, altıncı sıradaki Liverpool ile eşit durumda. Önemli olan, ilk dört için yarışta Aston Villa ve Manchester United'ın sadece üç puan gerisinde olmaları. Gelecek sezon bu turnuvaya katılamamak, son yıllarda büyük harcamalar yapan Blues için büyük bir mali darbe olacak ve uygun bir teklif gelirse Arjantinli oyuncuyu bırakmak zorunda kalabilirler.
Yönetimsel değişiklikler ve yeni sözleşme talepleri
Orta saha oyuncusu, yeni teknik direktör Liam Rosenior'un yönetiminde de takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, haberlere göre oyuncu, eski teknik direktör Enzo Maresca ile yakın bir ilişkisi olduğu için, takvim yılının başında teknik kadroda yaşanan değişikliklerden rahatsızlık duymuştu. Bu geçiş dönemi, oyuncunun Batı Londra kulübüne olan uzun vadeli bağlılığıyla ilgili yoğun spekülasyonlarla aynı zamana denk geldi.
Durumu daha da karmaşık hale getiren ise, temsilciliğindeki son değişiklik oldu. Oyuncu, eski PSG yıldızı Javier Pastore ve tanınmış menajer Matias Toranzo'nun da yer aldığı yeni bir ajansa katıldı. Parlak bir sezonun ardından, temsilcileri kulübe niyetlerini hızlıca bildirerek daha iyi bir sözleşme talep ettiler. Güney Amerikalı oyuncu yüksek bir maaş alıyor olsa da, temsilcileri performansının yeni şartları hak ettiğini düşünüyor.
Avrupa'nın ilgisi arasında öne çıkan istatistikler
Bu sezon sahada olağanüstü performansıyla taleplerini destekledi. Ligde 28, Avrupa'da 8, EFL Kupası'nda 4 ve FA Kupası'nda 2 olmak üzere tüm turnuvalarda 42 maça çıkan oyuncu, 3.331 dakikada 11 gol ve 8 asist kaydetti. Şu anda takım arkadaşları arasında en fazla şans yaratan ve başarılı pas yapan oyuncu konumunda.
PSG kıtadaki yarışta liderlik yaparken, onun İspanyol devi Real Madrid'i de hayranlıkla izlediği söyleniyor. İlginç bir şekilde, haberlere göre Ligue 1'e transfer olmaktan çok Bernabeu'ya transfer olmayı tercih ediyor. Buna rağmen, kulüp durumla ilgili tamamen rahat ve değerli oyuncusunu satma niyetinde olmadığını kesin bir dille belirtiyor.
Rosenior yıldız oyuncuyu tutmak için çaresiz
Rosenior, orta sahanın dinamosunu takımda tutmak istediğini açıkça belirtmiştir. Transfer söylentilerine değinen teknik direktör, geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama yapmıştır: "Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Dünya çapında bir oyuncuysanız, her zaman kontrol edemeyeceğiniz spekülasyonlar olacaktır." Teknik direktör, bu oyuncuyu uzun vadeli taktik vizyonunun temel taşı olarak görüyor.
İngiliz teknik direktör şunları ekledi: "O bir Chelsea oyuncusu. Benim için çok önemli. Kısa ve uzun vadede gerçekten iyi, umarım kazançlı bir ilişkimiz olacağını düşünüyorum." Chelsea, bir sonraki önemli lig maçında Newcastle United'ı ağırlayacak ve üç puanlık farkı kapatmak çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek, bu kalitedeki bir kadroyu memnun etmek ve oyuncunun ayrılmasını önlemek için çok önemli.
