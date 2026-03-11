Enzo Fernandez PSG'ye mi gidiyor? Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamazsa, Blues'un yıldızı şok bir ayrılık yaşayabilir

Fransız medya kuruluşu L'Équipe'e göre, Fernandez PSG'nin uzun vadeli hedefi haline geldi. Avrupa şampiyonu, Chelsea'nin Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamaması durumunda ortaya çıkabilecek fırsatı değerlendirerek 25 yaşındaki oyuncuyu aktif olarak takip ediyor. Arjantinli oyuncu, Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir ücretle transfer olmuştu ve sözleşmesi Haziran 2032'ye kadar sürse de, Fransız devi Chelsea'nin kararlılığını sınayacak finansal güce sahip.

Şok bir ayrılığın tehdidi, büyük ölçüde iç sahadaki başarıya bağlı. 29 hafta sonunda Blues, 48 puanla Premier League'de beşinci sırada, altıncı sıradaki Liverpool ile eşit durumda. Önemli olan, ilk dört için yarışta Aston Villa ve Manchester United'ın sadece üç puan gerisinde olmaları. Gelecek sezon bu turnuvaya katılamamak, son yıllarda büyük harcamalar yapan Blues için büyük bir mali darbe olacak ve uygun bir teklif gelirse Arjantinli oyuncuyu bırakmak zorunda kalabilirler.