Dünya futbolunda herhangi bir kulüp için Rodri'nin yerini doldurabilecek uygun bir halef bulmak son derece göz korkutucu bir ihtimal. İspanyol milli oyuncu, İngiltere'deki son derece başarılı döneminde City takımının tamamen baskın gücü ve taktiksel anlamda atan kalbi olarak kendini kabul ettirdi.

Cole, kulübün transfer departmanını bekleyen zorluğun büyüklüğünü kabul etmekte gecikmedi. Paddy Power'a konuşan Cole, sahanın ortasında oluşan dev boşlukla ilgili dürüst düşüncelerini paylaştı.

"Yerine koymaya çalışacağınız kişi ne büyük bir adam," dedi Cole. "Rodri, Premier League tarihinin en büyük isimlerinden biri. Böylesine eşsiz bir futbolcu. Bu Enzo meselesi kesinlikle uzayacak, çünkü ortada ayrılmak isteyen ve birden fazla kulübün istediği bir oyuncu var. Her iki taraf da tavrını ortaya koydu, bu yüzden bana göre artık mesele sadece para.

"Manchester City bir yerlerden para bulma eğiliminde, değil mi? Nereden bulduklarını anlamak artık FA'in ve diğer herkesin işi!"