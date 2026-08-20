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Enzo Fernandez Manchester City'ye mi? Eski Chelsea forveti, Arjantinli yıldızın Rodri'nin yerine neden "kusursuz" bir alternatif olduğunu açıkladı
Bir Premier League büyüğünün yerini almak
Eski Chelsea ve İngiltere kanat oyuncusu Cole, Fernandez'in Etihad Stadyumu'nda Barcelona'ya giden Rodri'nin yerini almak için ideal transfer hedefi olduğuna inanıyor. Manchester City, yeni sezon öncesinde orta sahaya takviye yapmak için şu anda piyasayı tarıyor.
Arjantinli oyuncunun geleceği hâlâ büyük bir tartışma konusu. Fernandez, sürpriz bir şekilde City'ye transfer olmakla güçlü biçimde ilişkilendirildi ve Cole da bu olası hamleye coşkuyla destek verdi. Cole, Rodri kalibresinde bir oyuncunun yerini doldurmanın çok büyük bir görev olduğunu, ancak Fernandez'in Manchester'daki büyük baskı altında başarılı olmak için mükemmel teknik profile sahip olduğunu savunuyor.
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Cole, City'ye transfer hamlesine destek verdi
Dünya futbolunda herhangi bir kulüp için Rodri'nin yerini doldurabilecek uygun bir halef bulmak son derece göz korkutucu bir ihtimal. İspanyol milli oyuncu, İngiltere'deki son derece başarılı döneminde City takımının tamamen baskın gücü ve taktiksel anlamda atan kalbi olarak kendini kabul ettirdi.
Cole, kulübün transfer departmanını bekleyen zorluğun büyüklüğünü kabul etmekte gecikmedi. Paddy Power'a konuşan Cole, sahanın ortasında oluşan dev boşlukla ilgili dürüst düşüncelerini paylaştı.
"Yerine koymaya çalışacağınız kişi ne büyük bir adam," dedi Cole. "Rodri, Premier League tarihinin en büyük isimlerinden biri. Böylesine eşsiz bir futbolcu. Bu Enzo meselesi kesinlikle uzayacak, çünkü ortada ayrılmak isteyen ve birden fazla kulübün istediği bir oyuncu var. Her iki taraf da tavrını ortaya koydu, bu yüzden bana göre artık mesele sadece para.
"Manchester City bir yerlerden para bulma eğiliminde, değil mi? Nereden bulduklarını anlamak artık FA'in ve diğer herkesin işi!"
City için iki kişilik iş
Fernandez yüksek kaliteli bir takviye olarak görülse de Cole, Rodri seviyesinde bir oyuncunun yerini doldurmanın aslında tek bir transferden fazlasını gerektirebileceğini söyledi. Orta sahanın taktik zekâsı ve fiziksel varlığı, onun çoğu zaman maçlara tek başına hükmetmesini sağlıyordu. Cole, City'nin daha önce sahip olduğu orta saha dengesini yeniden yakalayabilmesi için bir yetenekler kombinasyonuna ihtiyaç duyabileceğini belirtti.
"Ama onlar genelde istedikleri oyuncuyu alır ve o harika bir oyuncu," dedi Cole. "Bence bu iş için mükemmel. Rodri'nin yerini doldurmak için iki oyuncuya ihtiyaç var, hatta bunu yapmak için [Elliot] Anderson ve Fernandez gibi iki üst düzey kaliteli oyuncuya bile. Ben şahsen o transferin gerçekleşeceğine inanıyorum."
- Getty
Manchester City bir sonraki adımlara hazırlanıyor
City'nin Fernandez için bir hamleyi sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı henüz belli değil. Premier League sezonu başlarken, tüm gözler orta sahadaki generalleri olmadan City'nin hayata nasıl uyum sağlayacağında olacak.
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