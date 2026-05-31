Enzo Fernandez, Manchester City için Elliot Anderson'ın transfer alternatifi olabilir mi? Yaz transfer dönemi için öncelikli hedefler arasında gösterilen Chelsea orta saha oyuncusuyla ilgili iddialar gündeme geldi
City'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefi açıklandı
City, Guardiola sonrası döneme hazırlanırken, transfer ekibi önümüzdeki transfer dönemi için bir numaralı önceliğini belirledi. Birçok tanınmış ismin adı geçse de, kulübün aday listesinin en başında Elliot Anderson yer alıyor. City’nin, Dünya Kupası başlamadan önce bu orta saha oyuncusuyla anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde çalıştığı ve işlerini erkenden halletme niyetini açıkça ortaya koyduğu bildiriliyor. Bu aciliyet, kulübün orta saha sorununu bir an önce çözerek kadronun diğer alanlarına yönelebilmek istemesinden kaynaklanıyor.
"Kimseyi şaşırtmayacak en önemli isim Elliot Anderson. O sadece City'nin bir numaralı önceliği değil, aynı zamanda kulüp bu transferi Dünya Kupası başlamadan önce tamamlamak istiyor - ve Dünya Kupası hızla yaklaşıyor. O zamana kadar transfer gerçekleşmezse her şey biter değil, ancak City, ele alınması gereken diğer alanlara yönelebilmek için bu transferi tamamlamaya çalışıyor," diye açıkladı Simon Bajkowski, Manchester Evening News aracılığıyla.
Enzo Fernandez'in pozisyonu ve orta sahadan çıkışları
Fernandez'in potansiyel bir alternatif olarak Etihad Stadyumu'na transfer olacağına dair spekülasyonlara rağmen, kulüp bu söylentileri yalanladı. Birkaç kilit ismin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle, orta saha bu yaz City için hâlâ belirsiz bir alan olmaya devam ediyor. Sandro Tonali gibi isimler radarlarında yer alsa da, Fernandez şu anda Premier Lig şampiyonu için ilgi çekici bir isim değil.
"Sandro Tonali gibi kısa listeye alınan başka orta saha oyuncuları da var, ancak bu hafta kulüp içinden gelen haberlere göre Chelsea'den Enzo Fernandez ilgi çekici bir isim değil. İkinci bir orta saha oyuncusu almak zorunlu değil, ancak Rodri, Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic'in geleceği konusunda şüpheler olduğu için, potansiyel olarak hareket edebilecek birçok parça var," dedi Bajkowski.
Geleceklerini değerlendiren savunma ikilisi
Guardiola sonrası dönem, soyunma odasındaki kıdemli isimlerin de durumlarını gözden geçirmesine neden oldu. Hem Josko Gvardiol hem de Ruben Dias’ın seçeneklerini değerlendirdiği bildiriliyor; bu durum, teknik direktör değişikliği ve oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından ortaya çıktı. Kaptanlık adayı Dias, yakın arkadaşı Bernardo Silva’nın ayrılışını yaşadı ve son zamanlarda forma şansı bulmakta zorlanırken, Gvardiol ise Ocak ayında bacağının kırılmasına neden olan yoğun fiziksel yükün ardından iyileşme sürecinde.
City, savunmasının belkesi olan bu oyuncuları kaybetmek istemese de, ayrılmak isteyen yıldızlara yönelik uzun süredir uyguladığı politikasını sürdürüyor. Bajkowski şöyle diyor: "City her iki oyuncuyu da kadroda tutmak istiyor, ancak her oyuncu için olduğu gibi, ayrılmak isteyen olursa teklifleri dinleyecekler. Ancak her iki savunma oyuncusunun da ayrılmak istemesi durumunda oldukça yüksek meblağlar söz konusu olacak."
Savinho ikilemi
Kulüp, Savinho’nun uzun vadeli potansiyelini mevcut piyasa değeriyle karşılaştırırken, oyuncunun geleceği bir başka tartışma konusu olmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncunun gelecekteki başarısına inanan pek çok hayranı kulüp içinde olsa da, Maresca’nın göreve gelmesi ve yeni sportif direktör Hugo Viana’nın etkisi, dengeleri satış yönüne kaydırabilir. Bajkowski, "Kriterler aslında diğer tüm oyuncularla aynı: City'de ne kadar değerli olduğu ve olabileceği ile onu satıp yerine başka birini almanın getireceği parayı karşılaştırmak" diyor.