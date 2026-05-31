Enzo Fernandez, Manchester City için Elliot Anderson'ın transfer alternatifi olabilir mi? Yaz transfer dönemi için öncelikli hedefler arasında gösterilen Chelsea orta saha oyuncusuyla ilgili iddialar gündeme geldi

City, Guardiola sonrası döneme hazırlanırken, transfer ekibi önümüzdeki transfer dönemi için bir numaralı önceliğini belirledi. Birçok tanınmış ismin adı geçse de, kulübün aday listesinin en başında Elliot Anderson yer alıyor. City’nin, Dünya Kupası başlamadan önce bu orta saha oyuncusuyla anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde çalıştığı ve işlerini erkenden halletme niyetini açıkça ortaya koyduğu bildiriliyor. Bu aciliyet, kulübün orta saha sorununu bir an önce çözerek kadronun diğer alanlarına yönelebilmek istemesinden kaynaklanıyor.

"Kimseyi şaşırtmayacak en önemli isim Elliot Anderson. O sadece City'nin bir numaralı önceliği değil, aynı zamanda kulüp bu transferi Dünya Kupası başlamadan önce tamamlamak istiyor - ve Dünya Kupası hızla yaklaşıyor. O zamana kadar transfer gerçekleşmezse her şey biter değil, ancak City, ele alınması gereken diğer alanlara yönelebilmek için bu transferi tamamlamaya çalışıyor," diye açıkladı Simon Bajkowski, Manchester Evening News aracılığıyla.