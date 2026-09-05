Fernandez, teknik direktör Enzo Maresca tarafından ilk etapta yedek kulübesinde gösterildi. Ancak ısınma sırasında Nico O'Reilly'nin yaşadığı beklenmedik sakatlık, son anda bir değişikliği zorunlu kıldı ve Fernandez'e Manchester City formasıyla ilk maçını oynama fırsatı verdi. Dudak uçuklatan 125 milyon sterlinlik bonservis bedeline ve yeni orta saha partneri Elliot Anderson ile Dünya Kupası'nda yaşadığı fırtınalı karşılaşmanın hafızalardaki tazeliğine rağmen Fernandez, takıma sorunsuz şekilde uyum sağladı.

Bir zamanların amansız rakipleri olan iki orta saha, gergin bir Manchester City takımına sakinlik getirmek için kusursuz bir uyum içinde çalıştı ve kulübün orta alanda güçlü yeni bir ikili bulduğunu kanıtladı.