Getty Images Sport
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Enzo Fernandez, Manchester City'deki ilk maçında parladı; Erling Haaland, Coventry City karşısında alınan kıl payı galibiyeti perçinledi
Yeni transfer için sürpriz bir ilk maç
Fernandez, teknik direktör Enzo Maresca tarafından ilk etapta yedek kulübesinde gösterildi. Ancak ısınma sırasında Nico O'Reilly'nin yaşadığı beklenmedik sakatlık, son anda bir değişikliği zorunlu kıldı ve Fernandez'e Manchester City formasıyla ilk maçını oynama fırsatı verdi. Dudak uçuklatan 125 milyon sterlinlik bonservis bedeline ve yeni orta saha partneri Elliot Anderson ile Dünya Kupası'nda yaşadığı fırtınalı karşılaşmanın hafızalardaki tazeliğine rağmen Fernandez, takıma sorunsuz şekilde uyum sağladı.
Bir zamanların amansız rakipleri olan iki orta saha, gergin bir Manchester City takımına sakinlik getirmek için kusursuz bir uyum içinde çalıştı ve kulübün orta alanda güçlü yeni bir ikili bulduğunu kanıtladı.
- Getty Images Sport
İnatçı bir savunmaya karşı kilidi açmak
Rayan Cherki yaratıcılık kıvılcımını verirken ve maçın başlarında topu direğe nişanlarken, Coventry City savunmasının kilidini açan isim Fernandez oldu. 26. dakikada Fernandez, Antoine Semenyo'nun akıllı koşusunu gördü ve Jay Dasilva'yı tamamen devre dışı bırakan, maçın gidişatını değiştiren bir pas attı.
Ardından Semenyo ceza sahasına kusursuz bir orta yaptı ve Erling Haaland'ın maçın tek golünü kafayla atmasına olanak sağladı. Fernandez'in boş alanı değerlendirme ve baskı altında bu pası çıkarma becerisi, Manchester City'nin bu yaz onu Chelsea'den kadrosuna katmak için neden bu kadar büyük bir meblağı gözden çıkardığını tam olarak gösterdi.
Karma anları ve geçersiz sayılan bir asist
Maç, yeni transfer için çalkantılı anlardan da yoksun değildi. Mücadeleci karakterine sadık kalan Fernandez, daha ilk iki dakika içinde kaleci Carl Rushworth ile gereksiz bir fiziki gerginliğin içine girdi.
Ancak aynı zamanda saf kaliteyi yansıtan anlar da sundu; bunlar arasında, omzunun üzerinden yaptığı ve Haaland'a ikinci gol gibi görünen pozisyonda pası hazırlayan muhteşem bir vole de vardı, fakat Fernandez'in milimetrik şekilde ofsaytta olduğuna hükmedildi.
Bu arada Coventry City, iki yarıda da birkaç tehlikeli fırsat yarattı ancak Gianluigi Donnarumma son derece etkileyici bir performans sergiledi; bu da konuk ekibi üst üste üçüncü yenilgiyle baş başa bırakırken, takım hâlâ ligdeki ilk golünü arıyor.
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Bu zorlu galibiyetin ardından Manchester City, Fernandez'i taktik düzenine daha fazla entegre ederken lig sezonuna yaptığı kusursuz başlangıcın üzerine koymayı hedefleyecek. Maresca ise bir sonraki maç öncesinde Coventry City karşısında ortaya çıkan savunma zaaflarını gidermek zorunda. Bu arada Fernandez, eleştirmenlerini kalıcı olarak susturmak ve £125 milyonluk bonservis bedelini haklı çıkarmak için bu yüksek performans seviyesini korumayı amaçlıyor.
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