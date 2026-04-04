Orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, milli maç arası sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Chelsea FC tarafından iki maçlık cezaya çarptırıldı. Ancak menajeri Javier Pastore, The Athletic'e verdiği röportajda bu cezanın tamamen abartılı olduğunu belirtti.
Çeviri:
Enzo Fernandez'le ilgili tartışmalar devam ediyor! Chelsea'de cezalandırılmasının ardından menajeri Javier Pastore devreye girdi
"Bu ceza tamamen haksızlık – oyuncuyu iki maçtan men etmek, üstelik bu maçlar Chelsea için Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi açısından hayati önem taşıyor ve o da takımın en önemli oyuncularından biri," dedi Pastore.
Ve şöyle devam etti: "Chelsea'nin şu anki durumu göz önüne alındığında bunun çok ağır bir ceza olduğunu düşünüyorum ve onun cezalandırılması için gerçek bir neden ya da gerekçe yok."
Rosenior, Fernandez hakkında: "Bir sınırı aştı!"
Fernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanan son 16 turu maçında elendikten sonra Stamford Bridge'deki geleceğini belirsiz bırakmıştı. Birkaç gün sonra Arjantin basınına verdiği röportajda 25 yaşındaki oyuncu, Londra'dan ayrılması durumunda Madrid'de yaşamak istediğini, çünkü bu şehrin kendisine Buenos Aires'i hatırlattığını vurguladı.
Ancak Blues, bu açıklamaları öylece geçiştirmek istemedi ve 25 yaşındaki oyuncuyu kadrodan çıkardı. Teknik direktör Liam Rosenior'a göre, Fernandez "milli maç arası sırasında bir sınırı aşmıştı."
Enzo'nun danışmanı: "Bir Arjantinlinin böyle demesi çok doğal"
Fernandez ve danışmanı için durum anlaşılmaz olsa da, "Enzo bunu kabul etti, çünkü o her yerde kendini tamamen adayan ve kararları saygıyla karşılayan son derece profesyonel bir oyuncu. Ancak bu cezayı anlamıyoruz, çünkü o hiçbir kulüpten bahsetmedi ya da Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemedi."
Arjantinli oyuncu sadece "hangi Avrupa şehrinde bir gün yaşamak istediği sorulduğu için o şehri bahsetmiş ve dilin Buenos Aires'tekine benzemesi, mantıklı olması - bir Arjantinlinin bunu söylemesi gayet doğal - ve ayrıca kültür, hava koşulları gibi nedenlerle Madrid demiş... ama hiçbir zaman Chelsea'den veya Londra'dan ayrılmak istediğini söylememiş."
Chelsea, orta saha oyuncusunu Ocak 2023'te Benfica Lizbon'dan yaklaşık 121 milyon avroya transfer etmiş ve ona 2032'ye kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalatmıştı. Fernandez, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.
Enzo Fernandez: Performans verileri 2025/26
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Premier Lig
30
8
3
Şampiyonlar Ligi
10
3
2
FA Kupası
2
1
1
EFL Kupası
4
-
-