Enzo Fernandez'le ilgili tartışmalar devam ediyor! Chelsea'de cezalandırılmasının ardından menajeri Javier Pastore devreye girdi

Fernandez ve danışmanı için durum anlaşılmaz olsa da, "Enzo bunu kabul etti, çünkü o her yerde kendini tamamen adayan ve kararları saygıyla karşılayan son derece profesyonel bir oyuncu. Ancak bu cezayı anlamıyoruz, çünkü o hiçbir kulüpten bahsetmedi ya da Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemedi."

Arjantinli oyuncu sadece "hangi Avrupa şehrinde bir gün yaşamak istediği sorulduğu için o şehri bahsetmiş ve dilin Buenos Aires'tekine benzemesi, mantıklı olması - bir Arjantinlinin bunu söylemesi gayet doğal - ve ayrıca kültür, hava koşulları gibi nedenlerle Madrid demiş... ama hiçbir zaman Chelsea'den veya Londra'dan ayrılmak istediğini söylememiş."

Chelsea, orta saha oyuncusunu Ocak 2023'te Benfica Lizbon'dan yaklaşık 121 milyon avroya transfer etmiş ve ona 2032'ye kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalatmıştı. Fernandez, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.