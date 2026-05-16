Enzo Fernandez'in son dansı mı?! Chelsea'nin 107 milyon sterlinlik yıldızı, transfer için talip olan Manchester City ile Wembley'de oynanacak karşılaşmada FA Cup'ta bir veda hediyesi sunarak mirasını kurtarabilir

Fernandez'in Stamford Bridge'de kalıp kalmayacağı sorusu, yaklaşık iki aydır Chelsea için ortada duran bir sorun olarak göze çarpıyor. Oyuncu, eski teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde sık sık hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergilemiş ve Mart ayındaki milli maç arası sırasında, artık kötü şöhretli hale gelen bir röportajda Madrid'e (kulüp değil, şehir) taşınma isteğini açıkça dile getirmiş; bu durum, kulüp içinde iki maçlık bir cezaya neden olmuştu.
Real Madrid şu ana kadar ilgisini kesinleştirmiş olmasa da, Chelsea'nin FA Cup finalindeki rakibi Manchester City'nin, 2023'te Benfica'dan transfer edildiğinde Blues'a İngiliz rekoru bir transfer ücreti mal olan Arjantinli oyuncu için yaz aylarında bir teklif yapmayı düşündüğü bildirildi. Ancak tüm bu söylentilere rağmen, yeni bir sözleşme imzalanabilirse Enzo kulüpte kalabilir. Dolayısıyla, kupa finali ve Man City oyuncusu olmak için potansiyel bir deneme maçı yaklaşırken, Fernandez'in geleceği belirsizliğini koruyor...