Enzo Fernandez'in son dansı mı?! Chelsea'nin 107 milyon sterlinlik yıldızı, transfer için talip olan Manchester City ile Wembley'de oynanacak karşılaşmada FA Cup'ta bir veda hediyesi sunarak mirasını kurtarabilir

Fernandez'in 2023 Ocak ayında 107 milyon sterlin (o tarihte 131 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir bedelle transferi, Chelsea için bir dönüm noktası olacaktı; kulübü yeniden zirveye taşımak amacıyla yeni sahipler tarafından yapılan ilk büyük transfer hamlesiydi. Ancak üç yıl sonra, kulüp ve Enzo kendilerini neredeyse başladıkları noktaya geri dönmüş buldular: Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları paramparça olmuş bir şekilde, ligin ortasında sıkışıp kalmış durumdalar.

Orta saha oyuncusu, istemeden de olsa BlueCo'nun bugüne kadarki başarısız yönetiminin simgelerinden biri haline geldi. Batı Londralılar, kadro ve teknik direktörlerdeki akılsızca yapılan değişikliklerin gölgesinde yeniden ayağa kalkmaya çalışırken, o sık sık öne çıkan bir performans sergilese de, yükseklerden çok daha fazla düşüş yaşadı.

Chelsea'nin geleneğine uygun olarak, geçen yıl Enzo Maresca yönetiminde Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kupa mutluluğu yaşandı ve 2024-25 sezonunda ligi dördüncü sırada bitirmek de övgüye değerdi, ancak bu, Blues'un mevcut sezonun sonuna doğru yeniden çöle dönmesiyle bu sezon daha fazla başarıya giden yolu açmadı.

Her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, Arjantinli milli oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılacağına açıkça işaret etmesi pek de şaşırtıcı değil. Şu ana kadar büyük kupalar için mücadele etmeyi bekliyordu, ancak Chelsea, onun Stamford Bridge'de geçirdiği süre boyunca Premier League'de dördüncüden daha üst bir sırada bitiremedi ve yakın zamanda bunu aşacak gibi de görünmüyor; oysa o, Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek bir sezon oynamış durumda. Bu sezon öncesinde, 2024 Carabao Cup finalinde sadece bir kez ulusal kupa finaline ulaşmıştı; o finalde Blues, Liverpool'a yenilmişti.