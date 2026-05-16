Goal.com
CanlıBiletler
Chelsea Enzo Fernandez GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Enzo Fernandez'in son dansı mı?! Chelsea'nin 107 milyon sterlinlik yıldızı, transfer için talip olan Manchester City ile Wembley'de oynanacak karşılaşmada FA Cup'ta bir veda hediyesi sunarak mirasını kurtarabilir

Analysis
E. Fernandez
Chelsea
Chelsea - M.City
FEATURES
M.City
FA Kupası

Enzo Fernandez, Cumartesi günkü FA Kupası finalinde kaderle yüzleşecek. Real Madrid'e transfer olacağına dair kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyor, ancak orta saha oyuncusu, potansiyel taliplerinden biri olan Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanırken Blues'a ideal bir veda hediyesi verebilir. Yedek kaptan, teknik direktörsüz takımı zafere taşıyabilirse, lekelenen mirasını bir ölçüde kurtarmış olacak.

Fernandez'in Stamford Bridge'de kalıp kalmayacağı sorusu, yaklaşık iki aydır Chelsea için ortada duran bir sorun olarak göze çarpıyor. Oyuncu, eski teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde sık sık hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergilemiş ve Mart ayındaki milli maç arası sırasında, artık kötü şöhretli hale gelen bir röportajda Madrid'e (kulüp değil, şehir) taşınma isteğini açıkça dile getirmiş; bu durum, kulüp içinde iki maçlık bir cezaya neden olmuştu.

Real Madrid şu ana kadar ilgisini kesinleştirmiş olmasa da, Chelsea'nin FA Cup finalindeki rakibi Manchester City'nin, 2023'te Benfica'dan transfer edildiğinde Blues'a İngiliz rekoru bir transfer ücreti mal olan Arjantinli oyuncu için yaz aylarında bir teklif yapmayı düşündüğü bildirildi. Ancak tüm bu söylentilere rağmen, yeni bir sözleşme imzalanabilirse Enzo kulüpte kalabilir. Dolayısıyla, kupa finali ve Man City oyuncusu olmak için potansiyel bir deneme maçı yaklaşırken, Fernandez'in geleceği belirsizliğini koruyor...

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Başarısız bir dönemin yüzü

    Fernandez'in 2023 Ocak ayında 107 milyon sterlin (o tarihte 131 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir bedelle transferi, Chelsea için bir dönüm noktası olacaktı; kulübü yeniden zirveye taşımak amacıyla yeni sahipler tarafından yapılan ilk büyük transfer hamlesiydi. Ancak üç yıl sonra, kulüp ve Enzo kendilerini neredeyse başladıkları noktaya geri dönmüş buldular: Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları paramparça olmuş bir şekilde, ligin ortasında sıkışıp kalmış durumdalar.

    Orta saha oyuncusu, istemeden de olsa BlueCo'nun bugüne kadarki başarısız yönetiminin simgelerinden biri haline geldi. Batı Londralılar, kadro ve teknik direktörlerdeki akılsızca yapılan değişikliklerin gölgesinde yeniden ayağa kalkmaya çalışırken, o sık sık öne çıkan bir performans sergilese de, yükseklerden çok daha fazla düşüş yaşadı.

    Chelsea'nin geleneğine uygun olarak, geçen yıl Enzo Maresca yönetiminde Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kupa mutluluğu yaşandı ve 2024-25 sezonunda ligi dördüncü sırada bitirmek de övgüye değerdi, ancak bu, Blues'un mevcut sezonun sonuna doğru yeniden çöle dönmesiyle bu sezon daha fazla başarıya giden yolu açmadı.

    Her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, Arjantinli milli oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılacağına açıkça işaret etmesi pek de şaşırtıcı değil. Şu ana kadar büyük kupalar için mücadele etmeyi bekliyordu, ancak Chelsea, onun Stamford Bridge'de geçirdiği süre boyunca Premier League'de dördüncüden daha üst bir sırada bitiremedi ve yakın zamanda bunu aşacak gibi de görünmüyor; oysa o, Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek bir sezon oynamış durumda. Bu sezon öncesinde, 2024 Carabao Cup finalinde sadece bir kez ulusal kupa finaline ulaşmıştı; o finalde Blues, Liverpool'a yenilmişti.

    • Reklam
  • Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL

    Uzun bir veda mı?

    Enzo'nun uzun bir veda sürecine tanık oluyor olabiliriz. Chelsea'de kalıp kalmayacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırmasının üzerinden neredeyse iki ay geçti; ardından, bu orta saha oyuncusunu takip eden kulüplerden biri olduğu düşünülse de henüz ilgisini kesinleştirmeyen Real Madrid'e açıkça göz kırptı.

    Ancak belki de en anlamlı olanı, Mart ayında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e (bir başka talip olduğu bildirilen kulüp) karşı alınan 8-2'lik ağır toplam yenilginin ardından ESPN'e söylediği sözlerdi; bu skor, iki takım arasındaki kalite farkını tam olarak yansıtıyordu. Stamford Bridge'deki geleceği sorulduğunda, morali bozuk olan Fernandez şöyle dedi: "Bilmiyorum. Şu an odak noktam burası. Önümüzde sekiz Premier Lig maçı ve FA Kupası var. Ardından Dünya Kupası var, o zaman bakarız."

    Fernandez, ardından gelen milli maç arası sırasında bu tutumunu pekiştirdi ve bir YouTube röportajında Madrid'e transfer olmaya istekli olduğunu açıkça belirterek şöyle dedi: "İspanya'da yaşamak isterim, Madrid'i gerçekten seviyorum; bana Buenos Aires'i hatırlatıyor. Madrid'de yaşardım. İngilizce idare ediyorum ama İspanyolca daha rahat olurum." Bu sözler, elbette, oyuncunun şu anda görevden alınmış olan Chelsea teknik direktörü Rosenior tarafından iki maçlık cezaya çarptırılmasına neden oldu.

    25 yaşındaki oyuncu, bir tenis turnuvasını izlemek için İspanya'nın başkentine giderek Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'a selam verirken görüldü ve bu da spekülasyonları daha da alevlendirdi. Görünüşe göre, her şey ortada.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Potansiyel talipler

    Ancak Enzo'yu takip eden tek kulüp Real Madrid değil. Cumartesi günkü FA Cup finalinde, oyuncunun bir başka hayranı olduğu söylenen Manchester City ile karşı karşıya gelecek. The Athletic, Nisan ayında City'nin, parlak kariyerinin son yıllarında kulüp için çok daha fazla "box-to-box" bir varlık haline gelen sadık oyuncusu Bernardo Silva'nın ayrılığına hazırlanırken, Fernandez'i orta saha aday listesine aldığını bildirmişti.

    City'nin ilgisinin "erken aşamada" olduğu belirtiliyor, ancak Etihad Stadyumu'ndaki teknik direktör koltuğunda yaşanacak büyük bir değişiklik, işlerin önemli ölçüde hızlanmasına neden olabilir. Pep Guardiola'nın sezon sonunda City'nin teknik direktörlüğüne devam edip etmeyeceği hala belirsiz. Eğer Guardiola, Manchester'da geçirdiği kupa dolu on yıla son verme kararı alırsa, eski yardımcısı ve eski Chelsea teknik direktörü Maresca onun yerine geçecek adaylar arasında olabilir.

    Fernandez, İtalyan teknik direktörle güçlü bir ilişkiye sahipti ve teknik direktörün Yeni Yıl Günü'nde ani ve sert bir şekilde ayrılması - kısmen City ile yaptığı görüşmelerin bir sonucu olarak - şüphesiz oyuncunun Batı Londra'daki hayal kırıklığına katkıda bulundu. Nitekim, Maresca'nın kovulma kararının kulübe "zarar verdiğini" vurguladı. Yaz aylarında ayrılmaya açık olduğunu açıkça belirttiği göz önüne alındığında, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun bu yeniden birleşmeyi reddetmesi zor görünüyor.

    Bu arada, The Times'a göre Chelsea, orta saha oyuncusu için zarar kaydetmemek için en az 80 milyon sterlin (106 milyon dolar) transfer ücreti alması gerekiyor.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    'Kazanan ve mücadeleci'

    Chelsea'nin geçici teknik direktörü Calum McFarlane, kulüp Rosenior'un yerine kalıcı bir teknik direktör arayışını sürdürdüğü için Fernandez'in geleceği konusunda pek söz sahibi olmayacak gibi görünüyor; ancak Arjantinli oyuncunun takım için taşıdığı önem, onun gözünden kesinlikle kaçmıyor.

    Enzo'nun Leeds'e karşı oynanan FA Cup yarı finalinde attığı galibiyet golünün ardından, McFarlane şunları söyledi: "Ona çok güveniyoruz, bu yüzden son birkaç yılda pozisyonunu sık sık değiştirdi. Daha geride oynadı, 10 numara olarak oynadı, sahada hareket etti, ancak bence o, ceza sahasında o kadar büyük bir tehdit oluşturuyor ki, onu ne kadar ileride oynatırsanız – geriye düşebilir ve saha içinde dolaşabilir – o kadar çok, sol yarı alanda ve arka direğe hücum ederek rakiplere gerçekten sorun çıkarabilir.

    "Bunu gerçekten çok iyi yapıyor; bütün yıl boyunca yaptı. Sağ kanattan saldırdığınızda, koşularının zamanlaması, iyi mesafe ve yükseklik kazanma yeteneği ve kafa vuruş tekniği gerçekten çok iyi olması, en büyük özelliklerinden biri.

    "O bir kazanan – çok yetenekli, çok hırslı. Bu grup için çok önemli bir oyuncu ve Enzo'nun en iyi yanı, her şeyi biraz yapabilmesi, ama işler zorlaştığında içindeki mücadele ruhunu görmeniz. Grubu sürüklediğini, top kapma mücadeleleri verdiğini, her top için savaştığını görüyorsunuz."

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Hikaye devam edebilir

    Bu azim, mücadele ruhu ve kazanma hırsı, pek çok Chelsea taraftarının Fernandez’in bu sezonun son sezonu olmamasını umutsuzca dilemesinin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. O olmasaydı, bu sezon durumları çok daha kötü olurdu; deneyimsiz bir kadronun, hücumda sahip olduğu az sayıdaki liderden birini kaybetme ihtimali ise gerçekten endişe verici.

    Ancak, onun kalabileceğine dair küçük bir umut ışığı var; iki maçlık cezasının ardından Enzo'nun menajeri Javier Pastore, yeni bir sözleşme konusunda görüşmeler yapıldığını, ancak şu ana kadar sonuç alınamadığını açıkladı. Eski PSG oyun kurucusu The Athletic'e verdiği demeçte, müvekkilinin şartları karşılanırsa kalmaya açık olduğunu, ancak yaklaşan Dünya Kupası'ndan sonra bir anlaşmaya varılamazsa Fernandez'in "diğer seçenekleri değerlendireceğini" söyledi.

    Pastore, "Aralık veya Ocak aylarında görüşmelere başladık, ancak bir anlaşmaya varamadık" dedi. "Enzo'nun sözleşmesinin bitmesine hala altı yıl olduğu için, şartlar ne bizim ne de oyuncunun lehine olmadığı için yenilememeye karar verdik; Enzo'nun bugün neler yapabileceğini göz önüne alırsak, şu anda kazandığından çok daha fazlasını hak ediyor."

    Ancak menajer, oyuncunun kulübün karar vericileriyle ilişkisinde olası bir kopukluğa da işaret etti. "Kararları etkileyen başka faktörler de var; maaş, saygı ya da işlerin yürütülüş şekli gibi... Şu anda bizim göremediğimiz - ya da en azından bir menajer olarak benim göremediğim - pek çok şey var ki bunlar, kulübün onunla ilgili işleri en iyi şekilde yürütmediğini gösteriyor."

    O halde bu hikayenin henüz bitmemiş olma ihtimali var - ve şu anki favori aday Xabi Alonso gibi saygın bir genç teknik direktör ve eski orta saha oyuncusunun atanması, Fernandez'i kalmaya ikna etmek için bir adım olabilir...

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Kurtuluş şansı

    Ancak bu nihayetinde bir veda olacaksa, Fernandez, Chelsea’deki üç buçuk yıllık serüvenini, mavi formayla geçirdiği süre içinde tartışmasız en önemli kupa olarak nitelendirilebilecek bir zaferle taçlandırma şansına sahip; ve emin olun ki Cumartesi günü bu hayali gerçeğe dönüştürmek için sonuna kadar mücadele edecektir.

    Kulübün bir kez daha finale kalmasının en büyük nedenlerinden biri de odur; Leeds'e karşı oynanan yarı final maçını kazandıran gol, Pedro Neto'nun ortasına, artık onun alamet-i farikası haline gelen ceza sahasına son anda yaptığı koşunun sonunda kafayla vurduğu gol oldu.

    Bu gol ve hafta sonu Liverpool'a karşı attığı gol, bir başka verimli sezonda tüm turnuvalarda toplamda etkileyici bir 14 gol rakamına ulaşmasını sağladı; ayrıca altı asist daha yaparak toplamda çift haneli gol ve asist rakamına ulaştı. Geçen sezon 26'ya ulaşmıştı, ancak bu rakam Conference League'de attığı sekiz golle şişirilmişti.

    Enzo, bu sezon başını dik tutabilen az sayıdaki Chelsea oyuncusundan biri ve bu durum, Madrid'e göz kırpmasına rağmen taraftarların ona sırt çevirmemiş olmasıyla da yansıtılıyor. Bu nedenle, Wembley'in kemeri altında bu sarsılmaz güvene karşılık vermek isteyecektir ve bunu başarırsa, taraftarlar kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını düşündükleri kulüpten ayrılmasına muhtemelen kızmayacaktır.

FA Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
M.City crest
M.City
MCI