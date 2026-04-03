Pastori, Enzo'nun iki maçlık ceza kararının ardından nasıl hissettiği sorulduğunda, İngiliz "The Athletic" gazetesine verdiği röportajda şöyle yanıt verdi: "Durumu tam olarak kavrayamadı. Teknik direktör ona durumu anlattığında, çok profesyonel ve her zaman kurallara bağlı biri olduğu için kararı kabul etti. Ancak cezanın gerekçesini anlamıyoruz; başka bir kulüpten bahsetmedi ve Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemedi. Sadece bir gün yaşamak istediği yer sorulduğunda Madrid'den bir şehir olarak bahsetti. Herhangi bir Arjantinli için, dili, kültürü ve Buenos Aires'e benzeyen iklimi nedeniyle Madrid'i seçmesi doğaldır, ancak hiçbir an Chelsea'den veya Londra'dan ayrılmak istediğini söylemedi."

Ve ekledi: "Uzaklaştırma kararı nasıl çıktı? Perşembe günü, Enzo'nun Londra'ya dönüş yolculuğu sırasında kulüpten bir mesaj aldım. Bana açıklamaları hakkında konuşmak istediklerini söylediler ve röportajın linkini gönderdiler. Ben de sorun olmadığını, röportajı izlediğimi ve kulübe, takım arkadaşlarına veya taraftarlara yönelik herhangi bir hakaret bulamadığımı söyledim. Tekrar ediyorum: O, şu anda Londra'ya göre Madrid'de yaşamayı tercih ettiğini söylemedi. Mesajlarına cevap verdiğimde bana bir yanıt gelmedi ve görünüşe göre onun gelmesinden önce ceza kararını vermişlerdi."

Devam etti: "Ceza tamamen adaletsiz. Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde çok önemli iki maçta, takımın en önemli oyuncularından biri, temel direği ve saha kaptanı olan bir oyuncuyu cezalandırmak çok acımasız bir karar. Takımın şu anki durumu göz önüne alındığında, bu cezanın gerçek bir nedeni ya da gerekçesi yok."

"Yönetimin durumunu ve tepkisini anlıyorum, ancak gerçek şu ki oyuncu herhangi bir kulüpten bahsetmedi ve medyada yer alan haberler, bunu kendileri çıkaran gazetecilerin sorumluluğundadır. Bu nedenle kulübün durumunu anlıyorum ancak cezayı anlamıyorum" diye ekledi. Ayrıca



