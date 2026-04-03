Arjantinli Chelsea yıldızı Enzo Fernández'in menajeri Javier Pastori, oyuncunun Blues'un gelecek maçlarında kadro dışı bırakılması kararını "tamamen haksız" olarak nitelendirdi.
Enzo Fernández'in menajeri: Rossini'nin kararı haksız... Dünya Kupası'ndan sonra ayrılma ihtimali var
Sert ceza
Chelsea teknik direktörü Liam Rossiniör, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Fernandes'i FA Cup'ta Port Vale ve Premier Lig'de Manchester City ile oynanacak önümüzdeki iki maçın kadrosundan çıkardığını açıkladı. Teknik direktör, bu kararını oyuncunun son açıklamalarının "sınırı aştığını" düşünmesiyle gerekçelendirdi.
25 yaşındaki oyuncu, "Luzo TV" kanalına verdiği röportajda, Avrupa'da yaşamak için tercih ettiği şehir sorusuna yanıt olarak, "Eşime her zaman, Avrupa'da yaşamak için bir şehir seçmem gerekirse, Madrid'i çok sevdiğimi söylerim çünkü yaşam tarzı ve her şeyiyle Buenos Aires'e benziyor".
Pastori, oyuncunun açıklamalarının profesyonel geleceğiyle ilgili olmadığını, sadece bir medya röportajındaki soruya spontan bir cevap olduğunu açıkladı ve Chelsea yönetiminin, oyuncunun kulübe varır varmaz cezayı açıklamadan önce yaptığı açıklamalara yanıt vermediğini belirtti.
Real Madrid'in ilgisi
Pastori, Enzo'nun iki maçlık ceza kararının ardından nasıl hissettiği sorulduğunda, İngiliz "The Athletic" gazetesine verdiği röportajda şöyle yanıt verdi: "Durumu tam olarak kavrayamadı. Teknik direktör ona durumu anlattığında, çok profesyonel ve her zaman kurallara bağlı biri olduğu için kararı kabul etti. Ancak cezanın gerekçesini anlamıyoruz; başka bir kulüpten bahsetmedi ve Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemedi. Sadece bir gün yaşamak istediği yer sorulduğunda Madrid'den bir şehir olarak bahsetti. Herhangi bir Arjantinli için, dili, kültürü ve Buenos Aires'e benzeyen iklimi nedeniyle Madrid'i seçmesi doğaldır, ancak hiçbir an Chelsea'den veya Londra'dan ayrılmak istediğini söylemedi."
Ve ekledi: "Uzaklaştırma kararı nasıl çıktı? Perşembe günü, Enzo'nun Londra'ya dönüş yolculuğu sırasında kulüpten bir mesaj aldım. Bana açıklamaları hakkında konuşmak istediklerini söylediler ve röportajın linkini gönderdiler. Ben de sorun olmadığını, röportajı izlediğimi ve kulübe, takım arkadaşlarına veya taraftarlara yönelik herhangi bir hakaret bulamadığımı söyledim. Tekrar ediyorum: O, şu anda Londra'ya göre Madrid'de yaşamayı tercih ettiğini söylemedi. Mesajlarına cevap verdiğimde bana bir yanıt gelmedi ve görünüşe göre onun gelmesinden önce ceza kararını vermişlerdi."
Devam etti: "Ceza tamamen adaletsiz. Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde çok önemli iki maçta, takımın en önemli oyuncularından biri, temel direği ve saha kaptanı olan bir oyuncuyu cezalandırmak çok acımasız bir karar. Takımın şu anki durumu göz önüne alındığında, bu cezanın gerçek bir nedeni ya da gerekçesi yok."
"Yönetimin durumunu ve tepkisini anlıyorum, ancak gerçek şu ki oyuncu herhangi bir kulüpten bahsetmedi ve medyada yer alan haberler, bunu kendileri çıkaran gazetecilerin sorumluluğundadır. Bu nedenle kulübün durumunu anlıyorum ancak cezayı anlamıyorum" diye ekledi. Ayrıca
Dünya Kupası'nın ardından ayrılış
Devam etti: "Yenileme görüşmeleri geçen Aralık ya da Ocak ayında başladı ancak bir anlaşmaya varamadık. Sözleşmesi altı yıl daha devam ettiği için, şartlar uygun olmadığı gerekçesiyle yenilememe kararı aldık. Şu anki performansına bakıldığında, şu anda aldığı ücretten daha fazlasını hak ediyor ve belki de bu durum kulübü rahatsız etti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alma hedeflerine odaklanmak için görüşmeleri ertelemeye karar verdik. Planımız, Dünya Kupası'ndan sonra tekrar bir araya gelmek. Eğer bir anlaşmaya varamazsak, başka seçenekleri değerlendireceğiz."
Devam etti: "Enzo, takımın temel direği ve kaptanıdır. Spor açısından geçen yıl şampiyonluklar kazanıp Premier Lig'de saygı görmesinden mutludur, ancak maaş, saygı ve muamele gibi kararları etkileyen başka faktörler de var. Menajeri olarak, kulübün şu anda ona en iyi şekilde davranmadığını düşünüyorum. Yardımcı kaptanın mantıklı bir neden olmaksızın iki maçtan men edilmesi, kulübün bir mesaj vermeye çalıştığını düşündürüyor. Zamanla gerçek nedenleri anlayacağız."
Ve şöyle bitirdi: "Enzo, taraftarların veya takım arkadaşlarının tepkisinden korkmuyor, çünkü soyunma odasında her zaman açıkça konuşur ve doğası gereği bir liderdir. Ayrıca, kendini kırgın hisseden taraftarlardan özür dilemek istiyor ve başka bir kulüpten bahsetmediğini veya ayrılmak istediğini ifade etmediğini, tüm bu tartışmaların sadece medyada sözlerinin yorumlanması sonucu ortaya çıktığını vurguluyor."