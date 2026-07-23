Enzo Fernandez’in geleceği ne olacak? Chelsea’nin Dünya Kupası’ndaki “kötü adamı”, Real Madrid ile olan transfer görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından transfer belirsizliği içinde kaldı

Fernandez ve menajeri, oyuncunun Batı Londra’daki serüveninin artık sona erdiğini düşündüğünü açıkça ortaya koydu. Mart ayındaki milli maç arası sırasında, artık herkesin bildiği o YouTube röportajında Real Madrid'e transfer olma ihtimalini dolaylı olarak ima etti. "İspanya'da yaşamak istediğini" ve "Madrid'de yaşayacağını" söyleyen Fernandez, bu açıklamalardan önce, Chelsea'nin Paris Saint-Germain karşısında Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından geleceğinin ne olacağını "bilmediğini" itiraf etmişti.

Bu açıklamalar, 25 yaşındaki oyuncuya eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior tarafından iki maçlık bir ceza kazandırdı; ancak Fernandez’in menajeri, eski PSG ve Arjantin milli takımının oyun kurucusu Javier Pastore, The Athletic’e verdiği röportajda kulübün “işleri en iyi şekilde yönetmediğini” vurgulayarak tartışmayı alevlendirmeye devam etti. Pastore, Enzo'nun Stamford Bridge'de kalmaya açık olduğunu ancak yeni sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını, Dünya Kupası'ndan sonra bir anlaşmaya varılamaması halinde oyuncunun "diğer seçenekleri değerlendireceğini" iddia etti.

Ancak menajer, turnuva bitene kadar beklemeden Bernabéu'ya göz kırpmaya devam etti. Grup aşamasının ardından, Fernandez'in Chelsea'den ayrılıp Madrid'e gitmek istediğine dair tahmin edilebilir haberler ortalıkta dolaşırken, Pastore İspanyol Marca gazetesiyle bir röportaj yapmayı kabul etti.

"Chelsea'den ayrılma olasılıklarını değerlendiriyoruz, ancak herhangi bir kulüpte kesinleşmiş ya da teyit edilmiş bir durum yok," dedi. "Madrid'i kim sevmez ki? Enzo'nun orada birçok arkadaşı var. Ben de Madrid'de yaşıyorum."