Enzo Fernandez’in geleceği ne olacak? Chelsea’nin Dünya Kupası’ndaki “kötü adamı”, Real Madrid ile olan transfer görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından transfer belirsizliği içinde kaldı

Ancak, Fernandez son aylardaki davranışlarıyla Chelsea ve taraftarlarıyla ilişkisini zaten zedelemişse, Dünya Kupası’nın son aşamalarındaki tuhaf hareketleri de durumu kesinlikle daha iyi hale getirmedi; üstelik bu davranışlar, onu Premier Lig taraftarları nezdinde genel olarak daha da sevilmez hale getirdi.
Yarı finalde son şampiyon Arjantin, İngiltere ile karşılaştı ve Thomas Tuchel'in takımı, bitmek bilmeyen baskı altında nihayet pes ederken, maçın bitimine sadece beş dakika kala ceza sahası kenarından güçlü bir vuruşla skoru eşitleyen isim, Blues'un orta saha oyuncusu oldu. Zaten gergin geçen maçta, Fernandez’in utanç verici ve uzun süren sevinci adeta kışkırtıcı bir nitelik taşıyordu; Fernandez ellerini kulaklarına götürdü, dilini dışarı çıkararak grotesk bir yüz ifadesi takındı ve tribünlerdeki kendisine düşman olduğunu düşündüğü taraftarların hakaretlerini kışkırtıyormuş gibi konuşan insanları taklit etti.
Ülkesinin dramatik zaferinin ardından Fernandez, Three Lions'ın yaralarına tuz basarak, kendisi, Lionel Messi ve Leandro Paredes'in güldüğü bir Instagram hikayesine, İngiltere'nin gayri resmi Dünya Kupası marşı haline gelen Oasis'in "Wonderwall" şarkısını fon müziği olarak ekledi.
Buna karşılık, İngiliz taraftarlar, Arjantin'in aşırı agresif oyun tarzının damgasını vurduğu final maçında Enzo'nun gördüğü kırmızı karttan beklendiği gibi büyük keyif aldılar. Skor berabereyken, coşmuş bir Fernandez, top uzaklaştıktan sonra Pau Cubarsi'ye çarpması nedeniyle ikinci sarı kartını gördü. Bu hareket, Torres'in uzatmalarda galibiyet golünü atmasıyla sonuçta çok pahalıya mal oldu.
O günden bu yana, “Enzo Fernandez, ülkeni yüzüstü bıraktın” başlığının çeşitli varyasyonlarını içeren birçok sosyal medya paylaşımı, hem Chelsea hem de İngiltere taraftarları arasında hızla yayıldı. Oyuncu, Stamford Bridge’e geri dönüp Premier Lig’de tekrar forma giyerse, soğuk bir karşılama ile karşılaşacağı kesin.