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Enzo Fernandez what next GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Enzo Fernandez’in geleceği ne olacak? Chelsea’nin Dünya Kupası’ndaki “kötü adamı”, Real Madrid ile olan transfer görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından transfer belirsizliği içinde kaldı

Analysis
Chelsea
E. Fernandez
Real Madrid
Arjantin
La Liga
Premier Lig

Enzo Fernandez, Dünya Kupası sonrası tatilinden döndüğünde Chelsea’nin başı belaya girebilir — hem mecazi hem de gerçek anlamda. Orta saha oyuncusu ve açık sözlü menajeri, bu yaz Stamford Bridge’den ayrılmak istediğini son derece net bir şekilde ortaya koydu; Arjantin’in Kuzey Amerika’daki zafer arayışının çirkin bir şekilde sona ermesinin ardından, Enzo’nun artık “seçeneklerini değerlendireceği” düşünülüyor. Sorun şu ki, elinde hiçbir seçenek olmayabilir.

Albiceleste’nin yarı final zaferinin ardından İngiltere taraftarlarını çoktan kızdırmış olan Fernandez, İspanya ile oynanan Dünya Kupası finalinde de kötü adam rolünü üstlendi. 90 dakikanın sonunda uzatma dakikalarında gördüğü akılsız kırmızı kart, uzatmalarda Lionel Messi ve arkadaşlarına pahalıya mal oldu; Ferran Torres’in 106. dakikadaki golü, gergin geçen karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu sonuç Enzo için gerçekten acı verici olsa da, turnuvanın sona ermesi onun geleceğini gündeme getirdi. Hayalindeki kulüp olan Real Madrid, transfer yarışından çoktan çekildi; Chelsea'nin 120 milyon sterlinlik (160 milyon dolar) devasa değer biçimi karşısında diğer taliplerin ilgisi de azaldı; üstelik yeni teknik direktör Xabi Alonso, oyuncuyu Stamford Bridge'de tutmak istediğini açıkladı.

Bu durumda Fernandez, belirsiz bir durumda bulunuyor. Bundan sonra ne olacağı büyük ölçüde kendisine bağlı.

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    Başarısız flört

    Fernandez ve menajeri, oyuncunun Batı Londra’daki serüveninin artık sona erdiğini düşündüğünü açıkça ortaya koydu. Mart ayındaki milli maç arası sırasında, artık herkesin bildiği o YouTube röportajında Real Madrid'e transfer olma ihtimalini dolaylı olarak ima etti. "İspanya'da yaşamak istediğini" ve "Madrid'de yaşayacağını" söyleyen Fernandez, bu açıklamalardan önce, Chelsea'nin Paris Saint-Germain karşısında Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından geleceğinin ne olacağını "bilmediğini" itiraf etmişti.

    Bu açıklamalar, 25 yaşındaki oyuncuya eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior tarafından iki maçlık bir ceza kazandırdı; ancak Fernandez’in menajeri, eski PSG ve Arjantin milli takımının oyun kurucusu Javier Pastore, The Athletic’e verdiği röportajda kulübün “işleri en iyi şekilde yönetmediğini” vurgulayarak tartışmayı alevlendirmeye devam etti. Pastore, Enzo'nun Stamford Bridge'de kalmaya açık olduğunu ancak yeni sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını, Dünya Kupası'ndan sonra bir anlaşmaya varılamaması halinde oyuncunun "diğer seçenekleri değerlendireceğini" iddia etti.

    Ancak menajer, turnuva bitene kadar beklemeden Bernabéu'ya göz kırpmaya devam etti. Grup aşamasının ardından, Fernandez'in Chelsea'den ayrılıp Madrid'e gitmek istediğine dair tahmin edilebilir haberler ortalıkta dolaşırken, Pastore İspanyol Marca gazetesiyle bir röportaj yapmayı kabul etti.

    "Chelsea'den ayrılma olasılıklarını değerlendiriyoruz, ancak herhangi bir kulüpte kesinleşmiş ya da teyit edilmiş bir durum yok," dedi. "Madrid'i kim sevmez ki? Enzo'nun orada birçok arkadaşı var. Ben de Madrid'de yaşıyorum."

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid'in yanıtı

    Ancak bu girişimlerden, Fernandez ve Pastore’nin umduğu türden bir yanıt çıkmadı. Madrid, basında yer alan ilgisini resmileştirmek yerine, bu ilgiyi yalanlayan ve kulübün söz konusu oyuncu için bir transfer anlaşması yapma konusunda “hiçbir niyeti” olmadığını vurgulayan bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ne de olsa Los Blancos, bu yaz Jose Mourinho’nun orta saha seçeneklerine serbest oyuncu statüsündeki Bernardo Silva’yı zaten katmıştı.

    "Son günlerde Real Madrid'in Enzo Fernandez'e ilgi duyduğu iddiasıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler ve açıklamalar ışığında, kulüp, söz konusu oyuncuyu transfer etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir girişimde bulunmadığını ve ayrıca böyle bir transferi gerçekleştirme niyetinde olmadığını belirtmek ister," denildi.

    "Real Madrid, kariyeri ve kalitesi geniş çapta takdir edilen büyük bir futbolcu olan Enzo Fernandez’e ve aynı zamanda mükemmel kurumsal ilişkiler sürdürdüğü Chelsea FC’ye en derin saygısını ifade etmek ister. Tam da Chelsea FC gibi bir kuruma duyduğu saygı ve Real Madrid’in eylemlerine her zaman rehberlik eden kurumsal sadakat ilkeleri nedeniyle, kulüp, temelsiz olan ve gerçeği yansıtmayan bu spekülasyonları kategorik olarak yalanlamayı gerekli görmektedir."

    Arjantin’in Mısır’ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçta son dakikalarda galibiyet golünü atan Fernandez, geleceği hakkındaki tutumu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Şu anda geleceğimi düşünmüyorum. Burada, benim için inanılmaz olan bu anı yaşıyorum; Dünya Kupası’ndan sonra ne olacağını göreceğiz.”

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Alonso'nun dileği

    Ne olursa olsun, Chelsea’nin yeni teknik direktörü Alonso, Fernandez’in geleceği konusunda şimdiden tavrını ortaya koydu. Temmuz ayı başında, Dünya Kupası hâlâ devam ederken göreve başladıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, eski İspanya milli takım oyuncusu, orta saha oyuncusunun kalmasını istediğini söyledi.

    Enzo ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı sorulduğunda Alonso, “Evet, konuştuk. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, konuşmalarımız özel kalacak” diye yanıt verdi. Ardından, oyuncuyu Stamford Bridge’de tutmak isteyip istemediği sorulduğunda Alonso, “Evet” cevabını verdi.

    Bu isteğin Fernandez üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı henüz belli değil. Alonso, elbette kendisi de saygı duyulan eski bir Real Madrid orta saha oyuncusu ve en önemlisi İspanyolca konuşuyor. En azından kağıt üzerinde, Arjantinli oyuncu Batı Londra’da kalmak zorunda kalırsa, tam da onun altında oynamak isteyeceği türden bir teknik direktör gibi görünüyor.

    İlginç bir yan gelişme ise, Chelsea’nin Bournemouth’un yıldızı Alex Scott’ı takip etmesi; Scott, sahada her yere koşan ve aktif bir varlık olarak Enzo’nun yerine geçebilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Haberlere göre, Blues’un 64 milyon sterlinlik (85,5 milyon dolar) teklifi reddedildi, ancak Cherries’in satmaya isteksiz olmasına rağmen transferi gerçekleştirmek istediği söylenen 22 yaşındaki oyuncu için tekrar girişimde bulunabilirler.

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  • Köprüleri yakmak

    Ancak, Fernandez son aylardaki davranışlarıyla Chelsea ve taraftarlarıyla ilişkisini zaten zedelemişse, Dünya Kupası’nın son aşamalarındaki tuhaf hareketleri de durumu kesinlikle daha iyi hale getirmedi; üstelik bu davranışlar, onu Premier Lig taraftarları nezdinde genel olarak daha da sevilmez hale getirdi.

    Yarı finalde son şampiyon Arjantin, İngiltere ile karşılaştı ve Thomas Tuchel'in takımı, bitmek bilmeyen baskı altında nihayet pes ederken, maçın bitimine sadece beş dakika kala ceza sahası kenarından güçlü bir vuruşla skoru eşitleyen isim, Blues'un orta saha oyuncusu oldu. Zaten gergin geçen maçta, Fernandez’in utanç verici ve uzun süren sevinci adeta kışkırtıcı bir nitelik taşıyordu; Fernandez ellerini kulaklarına götürdü, dilini dışarı çıkararak grotesk bir yüz ifadesi takındı ve tribünlerdeki kendisine düşman olduğunu düşündüğü taraftarların hakaretlerini kışkırtıyormuş gibi konuşan insanları taklit etti.

    Ülkesinin dramatik zaferinin ardından Fernandez, Three Lions'ın yaralarına tuz basarak, kendisi, Lionel Messi ve Leandro Paredes'in güldüğü bir Instagram hikayesine, İngiltere'nin gayri resmi Dünya Kupası marşı haline gelen Oasis'in "Wonderwall" şarkısını fon müziği olarak ekledi.

    Buna karşılık, İngiliz taraftarlar, Arjantin'in aşırı agresif oyun tarzının damgasını vurduğu final maçında Enzo'nun gördüğü kırmızı karttan beklendiği gibi büyük keyif aldılar. Skor berabereyken, coşmuş bir Fernandez, top uzaklaştıktan sonra Pau Cubarsi'ye çarpması nedeniyle ikinci sarı kartını gördü. Bu hareket, Torres'in uzatmalarda galibiyet golünü atmasıyla sonuçta çok pahalıya mal oldu.

    O günden bu yana, “Enzo Fernandez, ülkeni yüzüstü bıraktın” başlığının çeşitli varyasyonlarını içeren birçok sosyal medya paylaşımı, hem Chelsea hem de İngiltere taraftarları arasında hızla yayıldı. Oyuncu, Stamford Bridge’e geri dönüp Premier Lig’de tekrar forma giyerse, soğuk bir karşılama ile karşılaşacağı kesin.

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    Cüretkâr fiyat etiketi

    Fernandez için sorun – ayrılma isteği ya da kalmaya açık olması ne olursa olsun – ne olursa olsun bu durumdan kurtulamayabileceği gerçeğidir. Bir süre önce Chelsea’nin onu artık “dokunulmaz” olarak görmediği iddia edilse de, kulübün 8 numaralı oyuncusuna 120 milyon sterlin (160 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir değer biçtiği yaygın olarak bildirildi; bu da onu sadece seçkin birkaç kulübün karşılayabileceği anlamına geliyor.

    Enzo, 2023 yılının başlarında Benfica'dan Blues'a katıldığında imzaladığı, emsalsiz ve sekiz buçuk yıllık taksitli sözleşme nedeniyle de elleri bağlı durumda; bu da, sözleşmesinin bitmesine hâlâ altı yıl kalmış olması nedeniyle, mevcut kulübünün müzakerelerde çok güçlü bir konumda olduğu anlamına geliyor. Nitekim, Madrid ile flört etmesine rağmen, Chelsea'nin onu kadrosunda tutmaktan son derece memnun olduğu öne sürülüyor; bu durum, Alonso'nun kamuoyuna yansıyan tutumunda da görülüyor.

    Transfer uzmanı David Ornstein, geçtiğimiz günlerde The Athletic’in podcast’inde şunları söyledi: “Şu anda, Chelsea’yi satmaya ikna edecek bir fiyata Enzo Fernandez için bir pazar olduğunu sanmıyorum. Şu anda, ister Manchester City ister Real Madrid olsun, böyle bir teklifin geldiğini bilmiyorum; dolayısıyla muhtemelen Chelsea’de kalacaktır. Dünya Kupası performansı, onun Chelsea’nin elinde tutmak isteyeceği bir oyuncu olduğunu gösteriyor, ancak durum o kadar da basit değil."

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    Limbo

    Bu nedenle Fernandez şu anda belirsiz bir durumda bulunuyor. Dünya Kupası serüveninin son derece hayal kırıcı bir şekilde sona ermesinin ardından, Chelsea’nin ondan sezon öncesi antrenmanlara katılmadan önce tatile çıkmasını beklediği biliniyor. Kendisinin ve menajerinin bugüne kadar sergilediği tavır göz önüne alındığında, bir transferi zorlamak amacıyla izinsiz olarak ortadan kaybolması pek de şaşırtıcı olmazdı; ancak Alonso’nun gelişi durumu tamamen değiştirebilir.

    Real Madrid’in transfer piyasasında ne zaman beklenmedik bir hamle yapacağı belli olmaz, ancak şimdilik bu rüya gibi seçenek açıkça gündem dışı ve Chelsea’nin yüksek fiyat talebi nedeniyle başka taliplerin ortaya çıkması pek olası görünmüyor. BBC’ye göre, daha önce adı geçen PSG ve Manchester City, potansiyel bir transferden gizlice uzaklaştılar; özellikle Manchester City, İngiltere milli takım orta saha oyuncusu Elliot Anderson’a 116 milyon sterlin (155 milyon dolar) gibi büyük bir meblağ harcamıştı.

    Aynı habere göre, Stamford Bridge’de durumun “düzeltilemez” olmadığına dair bir inanç var ve Enzo’nun Alonso yönetiminde başarılı bir şekilde takıma yeniden entegre olması ve sahadaki performanslarıyla ilişkilerini yeniden kurabileceği düşünülüyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise büyük ölçüde oyuncunun kendisine bağlı.