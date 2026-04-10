Chelsea teknik direktörü, Fernandez'in iki maçlık cezasının geri kalanını bu hafta sonu çekeceğini doğruladı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, İspanya'nın başkentinde yaşamak istediğini dile getirdiği bir röportajın ortaya çıkmasının ardından disiplin cezasına çarptırılmıştı; bu açıklaması, Real Madrid'e transfer olmakla flört ettiği şeklinde yaygın bir şekilde yorumlanmıştı.

Orta saha oyuncusu, cezasının ilk maçını çekerken Blues'un Port Vale'i 7-0 mağlup ettiği maçı kaçırmıştı. Stamford Bridge'de oynanacak maçın önemi büyük olsa da, Rosenior kulüp disiplini ve sezonun bu kritik döneminde takımından beklediği değerler konusunda taviz vermiyor.