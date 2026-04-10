Enzo Fernandez'in Chelsea'deki cezası devam ediyor; Liam Rosenior, 'barış' görüşmelerine ve orta saha oyuncusunun özrüne rağmen Man City maçında sahaya dönemeyeceğini açıkladı
İç disiplin cezası onandı
Chelsea teknik direktörü, Fernandez'in iki maçlık cezasının geri kalanını bu hafta sonu çekeceğini doğruladı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, İspanya'nın başkentinde yaşamak istediğini dile getirdiği bir röportajın ortaya çıkmasının ardından disiplin cezasına çarptırılmıştı; bu açıklaması, Real Madrid'e transfer olmakla flört ettiği şeklinde yaygın bir şekilde yorumlanmıştı.
Orta saha oyuncusu, cezasının ilk maçını çekerken Blues'un Port Vale'i 7-0 mağlup ettiği maçı kaçırmıştı. Stamford Bridge'de oynanacak maçın önemi büyük olsa da, Rosenior kulüp disiplini ve sezonun bu kritik döneminde takımından beklediği değerler konusunda taviz vermiyor.
Rosenior, orta saha oyuncusunun 'içten' özrünü açıkladı
City ile oynanacak maç öncesinde basına konuşan Rosenior, durumu çözmek için eski Benfica oyuncusuyla birçok kez görüştüğünü açıkladı. Chelsea teknik direktörü, “Enzo ile gerçekten iyi bir konuşma yaptık; üç ya da dört kez görüştük. Benden ve kulüpten özür diledi; bu konuyu Pazar günkü büyük maçın ardından ele alacağız” dedi.
Teknik direktör, hatanın önemli olduğunu ancak bunun Fernandez'in kişiliğini tanımlamadığını vurguladı. "Bu, Enzo için çok ciddi bir konu hakkında yapılan ciddi bir görüşme. Bu süreçteki her adımda Enzo'nun karakterini sorgulamadığımı, onun kişiliğini sorgulamadığımı söyledim. İnsanların hata yapabileceğine inanıyorum ve hatanın cezasını aşmamak gerekir," diye ekledi.
Bireysel yeteneklerden ziyade kültüre öncelik vermek
Şampiyonluk yarışındaki rakiple oynanacak maçta kulübün en pahalı oyuncularından birini kadroya almama kararı şaşkınlık yarattı, ancak Rosenior, bireylerin isteklerini yerine getirmekten çok, uyumlu bir takım kültürü oluşturmanın daha önemli olduğunu vurguluyor. Şu anda, sezonun son yedi maçında kulübü Şampiyonlar Ligi potasına geri döndürmeye odaklanmış durumda.
“Futbol bir takım sporudur. Bireylerle ilgili değildir. Kendi ayağına kurşun sıkmakla ilgili değildir,” diye konuştu Rosenior, cezanın etkisiyle ilgili sorulduğunda. “İnandığım ve bu kulübün de inandığı belirli değerler ve kültürler var; bunları doğru uyguladığınızda takım daha da güçlenir. Bir yaptırım uyguladık. Bir karar verdik, ben bir karar verdim ve Enzo'dan istediğim şey, buradan yola çıkıp olağanüstü bir kariyer yapmasıdır.”
Blues'un sakatlık dertleri giderek artıyor
Fernandez, Filip Jorgensen, Levi Colwill, Reece James, Trevoh Chalobah ve Jamie Gittens'ın da aralarında bulunduğu uzun sakatlar listesine katıldı; kadrosu zayıflamış Batı Londra ekibi, Pep Guardiola'nın takımına karşı vereceği mücadeleden önce hazırlıklarını sürdürüyor. Orta saha oyuncusunun cezasının devam ettiğini doğrulayan Rosenior, bu kritik dönemde tam konsantrasyonun gerekliliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Hayır, Pazar günü oynamayacak. Ama umarım bundan sonra takımın ilerlemesinde önemli bir rol oynayacaktır." Hala aşılması gereken 'engeller' olduğunu belirtirken, teknik direktör, takımının bu kadar seçkin bir rakibe karşı hata yapma lüksü olmadığını vurguladı.