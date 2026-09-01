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Goal.com
CanlıBiletler
Enzo Fernandez Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Enzo Fernandez'i transfer etmek için Manchester City'nin Britanya rekorunu egale etmesi saçmalık, üstelik bu Chelsea'yi orta sahada da eksik bırakıyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
M.City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Premier Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olması değil! Asıl sebep şu: Sezonun sona ermesi tek bir anlama geliyor, transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha son derece hareketli geçti; bazı büyük isimler, 1 Eylül'deki transferin son gününe kadar yüksek bonservisli hamlelerle kulüp değiştirdi.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az kulüplerden birinin, hatta oyuncunun bile, görüşme masasında farklı bir karar vermiş olsalardı neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL bu nedenle, oyuncular daha resmi olarak tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmada kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağladı. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her anlaşmayı anbean notladık ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenize imkân tanıdık.

Aşağıda tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1 Eylül: Enzo Fernandez (Chelsea'den Manchester City'ye, 125 milyon £)

    Chelsea için: Karışık bir tablo. İdeal bir dünyada Chelsea, en iyi oyuncularından birini Stamford Bridge'de kalmaya ikna edebilirdi, ancak Real Madrid'in sorunlu Arjantinliyi Bernabeu'da istemediğini son derece net biçimde ortaya koymasının ardından, Manchester City'de eski Blues patronu Enzo Maresca ile bir yeniden buluşma kaçınılmazdı. O noktadan sonra Clearlake'in temel hedefi, Premier League'deki rakiplerinin £125 milyonluk bonservis talebini karşılamasını sağlamaktı ve büyük kredi hak edecek şekilde bu hedefe ulaştılar. Ancak Chelsea'nin başaramadığı şey, son transfer gününde bir başka orta saha oyuncusunu kadroya katmak oldu; zira Monaco, Lamine Camara'nın son anda batı Londra'ya taşınmasına izin vereceği yönündeki sözünden pek profesyonelce olmayan bir şekilde döndü. Senegalli oyuncu açıkça Fernandez'in bire bir yerine geçecek bir isim olmayacaktı, ancak Xabi Alonso'nun bir anda kalite açısından biraz zayıf görünen orta sahasına kesinlikle mükemmel bir ekleme olurdu. Dolayısıyla Enzo'nun ayrılığı, Chelsea'nin oyunun elit satıcılarından biri statüsünü teyit ederken, Camara anlaşmasının çökmesi Britanya rekoruna eşit olan ücretin parlaklığını biraz azalttı. Not: B

    City için: Maresca sonunda istediği oyuncuyu aldı. Fernandez oldukça tartışmalı bir karakter ve Benfica, üç buçuk yıl önce Estadio da Luz'dan ayrılmaya zorlayarak çıkış yolunu açma biçiminden tiksinmişti; ayrıca Chelsea taraftarlarına yazdığı "duygusal" veda mektubunun da, bu sezonun ilerleyen bölümünde bir City oyuncusu olarak Bridge'e döndüğünde düşmanca bir karşılama görmesini engellemesi pek olası değil. Ancak Maresca bunu umursamayacaktır. Fernandez'i ne pahasına olursa olsun Etihad'da istiyordu ve yeni işverenlerine, yaz transfer penceresi kapanmadan hemen önce bunu gecikmeli de olsa gerçekleştirdikleri için inanılmaz derecede minnettar olacaktır. Bonservis açıkça saçma düzeyde, ancak Dünya Kupası kazanan oyuncunun City'nin yeni Ilkay Gundogan'ı olma potansiyeli taşıdığı düşünüldüğünde, bu yine de Elliot Anderson için £116 milyon ödemekten kesinlikle daha mantıklı. Büyük maçlarda büyük goller atmaya yatkın, çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Not: B+

    Fernandez için: Rahatlama. Monaco'nun Camara'nın batı Londra'ya transferini iptal etmesiyle Chelsea, Fernandez'in City'ye transferini engelleyerek aynı şeyi kolaylıkla yapabilirdi. Ancak 25 yaşındaki oyuncu için neyse ki Chelsea sözünü tuttu ve böylece son altı ayda kendisinin onlara gösterdiğinden daha fazla saygıyı Fernandez'e göstermiş oldu. Kamuoyu önünde Madrid'de yaşama arzusunu dile getiren bir adamı Manchester'a taşınmanın gerçekten tatmin edip etmeyeceği şu an itibarıyla herkesin tahmini, ancak Maresca ile yeniden çalışmaktan açıkça keyif alacaktır. Yine de Fernandez'in son üç yılda Lizbon ve Londra'dan ayrılış biçimi göz önüne alındığında, City'de işler planladığı gibi gitmezse yeni bir ortam değişikliği istemesine hiç şaşırmayız. Not: B

    Mark Doyle

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  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 Eylül: Mykhailo Mudryk (Chelsea'den Tottenham'a, kiralık)

    Chelsea için: Maviler'in geride bırakmaktan büyük memnuniyet duyacağı bir isim. Kasım 2024'te ceza alarak men edilmesine yol açan doping yasağından önce bile Mudryk, Stamford Bridge'deki Clearlake Capital döneminin en pahalı transfer fiyaskolarından biri olduğunu kanıtlamıştı. Ocak 2023'te başlangıç bedeli 61 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Ukrayna milli oyuncu, uzun süreli cezasından önce Chelsea formasıyla 70'i aşkın maçta yalnızca 10 gol atabildi ve müthiş hızı ile çevik oyun tarzına rağmen hiçbir zaman Premier League'e tam anlamıyla uygun görünmedi. Elbette Tottenham transferini kalıcı hâle getirmemeyi seçerse Mudryk'in gelecek yaz yeniden batı Londra'da kendisini bulma ihtimali oldukça yüksek, ancak Chelsea önümüzdeki dokuz ay boyunca Mudryk'i düşünmek zorunda kalmayacağı için sadece memnun olacaktır. Not: B-

    Spurs için: Manşetleri süsleyen bir transfer döneminin kafa karıştıran finali. Tottenham'ın Iliman Ndiaye'yi kadrosuna katamaması, onları pencerenin son saatlerinde yön değiştirip Mudryk için hamle yapmaya itti ve sezonun geri kalanı için yetenekli bir hücum oyuncusunu kadrolarına kattıklarına şüphe yok. Ancak Mudryk'in, sezonun başındaki kötü formu tersine çevirmeye çalışan Spurs'e ne kadar gerçekçi biçimde katkı verebileceği henüz belli değil. Unutmayın, 25 yaşındaki oyuncu neredeyse iki yıldır resmi bir maça çıkmadı, üç buçuk yıldır istikrarlı performans sergileyemedi ve Savinho ile Omar Marmoush gibi yine yeni gelen isimlerin yanı sıra kanat seçenekleri arasında Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski ve Mathys Tel'in de bulunduğu bir hücum hattına katılıyor. Mudryk transferini kalıcı hâle getirmek için konulan epey absürt 75 milyon sterlinlik opsiyonu da ekleyince, bu Tottenham'ın transfer gurularından gelen tam anlamıyla akıl karıştırıcı bir hamle. Not: D

    Mudryk için: Muhtemelen hiç gerçekleşmeyeceğini düşündüğü bir fırsat. Mudryk'in ilk etapta aldığı dört yıllık cezanın kısaltılması, ona kariyerini yeniden ayağa kaldırma fırsatı sundu ve bunu yalnızca Premier League'de değil, aynı zamanda 'Big Six'in bir üyesinde yapma şansı elde etmesi en çılgın hayallerinin bile ötesinde olmalı. Spurs taraftarları, takımı içinde bulunduğu karmaşadan çıkaracak bir kahraman için adeta feryat ediyor ve teknik direktör Roberto De Zerbi, daha önce Shakhtar Donetsk'te birlikte çalıştığı Mudryk'ten en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Geçmişi göz önüne alındığında bu, üst düzey bir kariyer inşa edebilmek adına büyük olasılıkla Mudryk'in eline geçen son fırsat ve sezonun önemli bölümünde yedek kulübesini ısıtması da gayet mümkün, ancak böylesine bir sahnede kendisini yeniden inşa etme şansına bile sahip olması başlı başına bir nimet. Not: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 Eylül: Iliman Ndiaye (Everton'dan Manchester City'ye, 65 milyon £)

    Everton için: Transfer döneminin bu kadar geç bir aşamasında gerçek bir darbe. Everton yeniden vites yükseltip Avrupa kupalarına katılmaya başlayacaksa, Ndiaye gibi oyuncuları elinde tutması gerekiyor. Ancak Hill Dickinson Stadı'ndaki ilk resmi golü atan ve Goodison Park'taki Everton'ın son golünü kaydeden isim, tam en verimli yıllarına girerken ayrılıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Everton hücumuna Toffees'in yerine koymakta zorlanacağı bir X faktörü kattı. Jack Grealish'in de beklendiği gibi ters yönde hareket edip City'den Merseyside'a dönmesi bile bunu kolay kolay telafi etmeyecektir. Bu yaz ortalığa saçılan bazı bonservisler düşünüldüğünde, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl varken £65 milyonluk paketin de bir oyuncu için dikkat çekici derecede düşük göründüğü söylenebilir. Bu durumun, transfer dönemi boyunca eleştirilerin hedefi olan transfer komitesine de fazla güven aşılaması pek olası değil. Not: D

    City için: Elbette yazın en çok manşetlere taşınan transferi değil, ancak Enzo Maresca'nın kadrosunda doldurulması gereken boşluklar düşünüldüğünde oldukça mantıklı görünen bir hamle. Savinho ve Omar Marmoush'un ayrılıkları City'yi hücumda biraz eksik bıraktı ve Liverpool'dan Cody Gakpo'yu alamamalarının ardından, yazın daha önce ilgi gösterdikleri Ndiaye için yeniden dönmeleri sağlam bir tercih. Senegal milli oyuncu Premier League'de kendini kanıtlamış bir isim ve özgüven eksikliği de yaşamıyor. Bu da onun Şampiyonlar Ligi'nde üretkenlik konusunda bir üst seviyeye çıkmasını sağlamalı. Ndiaye'nin yeniden satış değeri açısından çok büyük bir potansiyeli olması beklenmiyor, bu yüzden potansiyeline ulaşamazsa ödenen bedel biraz yüksek kalabilir. Ancak City'nin son birkaç ayda ne kadar iyi satış yaptığı düşünüldüğünde, bu harcamayı çok az riskle karşılayabilirler. Not: B+

    Ndiaye için: Tam anlamıyla kurşundan kurtulmak! Transfer döneminin son 36 saatine girilirken, Everton kuzey Londra ekibiyle anlaşma sağladığı için Ndiaye'nin Tottenham'a katılması bekleniyordu. Ancak şu anda Spurs'teki karmaşanın içine düşmek yerine, artık Etihad Stadı'nın yolunu tutuyor; burada kupalar için mücadele edebilecek ve oyunun en iyi hücum yeteneklerinden bazılarıyla birlikte oynayabilecek. City'de Tottenham'da bulabileceğinden daha fazla süre alıp almayacağı tartışmaya açık, çünkü Maresca'nın kadrosunda bir yer için Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden ve Rayan Cherki ile rekabet edecek. Ancak mücadele edecekleri dört kulvar olduğu düşünüldüğünde, Ndiaye'nin bu transferi gelişimi açısından değerli kılacak kadar sık rotasyona girmesi gerekir. Not: A-

    Tom Maston

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    1 Eylül: Gabriel Jesus (Arsenal'dan Barcelona'ya, 15 milyon €)

    Arsenal için: Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den £45 milyon karşılığında transfer ettiği düşünüldüğünde, bu anlaşma kâğıt üzerinde çok iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bonservissiz kaybetmek yerine peşin olarak yaklaşık £10 milyon kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın Jesus için yaşını ve sakatlık geçmişini göz önünde bulundurarak neden geç bir hamle yaptığına anlam vermek zor ve Arsenal bu fırsatı kaçırmamalıydı. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in oldukça gerisine düşmüştü, ancak yine de kulübe haftalık £265.000 olduğu bildirilen bir maaş yükü getiriyordu. Artık bu maaş yükü ortadan kalktığı için Arsenal'ın, son gün gelmeden bir santrfor daha transfer etme ihtimali adına elinde ekstra alan var. Ancak şu anda kapıdan girecek ismin Atletico Madrid'den Julian Alvarez olması pek olası görünmüyor. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak Arsenal için kilit bir oyuncu olarak görülmeyeli uzun zaman oldu. Sakatlıklar onun tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında çok da etkilenmeyecektir. Brezilyalı oyuncunun bir Premier League rakibine değil de yurt dışına gönderilmesi de ayrıca bir artı. Not: A

    Barça için: Beş kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu sadece €15 milyon karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek bir oyuncu ve Barcelona teknik direktörü, topsuz oyundaki çalışkanlığını çok sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan yaratmayan bir alternatif. Brezilya milli oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, ancak vücudu artık yıllardır ona sorun çıkarıyor. Jesus'a her hafta birden fazla maça ilk 11'de başlaması konusunda güvenilemez, bunları tamamlaması ise daha da zor. Ayrıca Robert Lewandowski ile aynı gol üretkenliği seviyesine yaklaşabilmiş de değil; son üç sezonda Premier League'de çıktığı 58 maçta sadece 10 gol attı. Flick yine de 9 numara pozisyonunda Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri düzenli olarak rotasyona sokmak zorunda kalacak, çünkü Jesus ne yeterince dayanıklı ne de takımın ana golcüsü olacak kadar acımasız. Bu, iyi düşünülmemiş çaresiz bir hamle gibi hissettiriyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunun ortaya çıkması şaşırtıcı olur. Not: D

    Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almaya hiç yaklaşamamış olmasının da gösterdiği gibi zirvesini çoktan geride bıraktı ve 2024'ten bu yana Arsenal'de parça oyuncusu konumundaydı. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bunun yürüme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel olarak zorlayıcı değil, o Hansi Flick'in tipik bir santrfor profiline uyuyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da Emirates'te olduğundan çok daha sık forma giyecek, bu da onun özgüvenini ve potansiyel olarak gol vuruşlarındaki becerisini yeniden kazanmasına imkân tanıyacak. Ayrıca üzerinde büyük bir bonservis bedeli baskısı da olmayacak, bu yüzden heyecan verici bir futbol oynayan bir takımda özgürce ve yüzünde gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da Arsenal'ın önünde muhtemelen sadece Barcelona ve Paris Saint-Germain var ve Jesus, Katalonya'da sonunda özgeçmişine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey formda kalmak. Not: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, Barcola'yı 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya kadrosuna kattıktan sonra değerinin 140 milyon euroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti ancak kendisini vazgeçilmez hale tam olarak getiremedi, bu yüzden kulüp Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmayı müthiş bir şekilde başardı. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve PSG'nin Barcola olmadan daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin artık daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin kendisine sunamayacağı kadar daha öne çıkan bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumu korumaya da yardımcı olacak. Nihai bonservis bedeli ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası bu, hiç düşünmeden yapılacak bir işti. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla 152 maçta 39 gol attı ve 37 asist yaptı; bunu da sürekli ilk 11'e girip çıkarılmasına rağmen başardı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olarak çok daha belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu yer sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah kulüpten ayrıldıktan sonra Liverpool'nun hücum bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri getiriyor. Yakıcı hızı ve doğrudan oyunu, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'nun önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, Tottenham ve Manchester City'nin transfer döneminin son bölümündeki hedeflerinden biri olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla, Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla para ödedi ve onun Premier League futbolunun acımasız fizikselliğine anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını kestirmek mümkün değil. Herhangi bir alışma sorunu yaşarsa taraftarlar ve yorumcular Barcola'nın üzerine hemen gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da kapı araladı. Not: B

    Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında yardımcı rolde oynamasının, Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Üzerine çok fazla sorumluluk yüklenmeden, sahaya çıktığı her anda kendini özgürce ifade etti ve birkaç dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve 35 yaşındaki oyuncu kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın, Anfield'da karşı karşıya olduğu zorlukla kıyaslandığında PSG'de işi daha kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, Liverpool'nun haftada iki ya da üç kez maç kazandıran oyuncusu olması yönünde; ancak onun bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanından çıkıp Iraola'nın henüz başlangıç aşamasındaki projesinin bir parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının, buna Vitinha da dahil, gölgesinde kalıyordu; ancak Liverpool'yu kupa yarışında sürüklemesi onu pekâlâ bu denklem içine sokabilir. İlk andan itibaren oynamaya çok istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu transfer Barcola'yı süper yıldızlığa fırlatabilir. Not: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Ağustos: Allan (Palmeiras'tan Manchester City'ye, 34 milyon £)

    Palmeiras için: City'nin ilk 21 milyon sterlinlik teklifini geri çevirdikten sonra Palmeiras, yerini doldurulamaz bir süperstar olmayan altyapı çıkışlı bir oyuncu için Premier League ekibinden 13 milyon sterlin daha kopararak çok iyi iş çıkardı. Brezilya devi, 22 yaşındaki oyuncudan kendi modeline uyan bir anlaşmayla doğrudan kâr elde ediyor; bu model, altyapıdan yetişen oyuncuları geliştirip A takım seviyesinde kendilerini kanıtladıktan sonra ciddi bedellere satmaya dayanıyor. Allan, kulüp adına, Estevao'nun Chelsea'ye ve Endrick'in Real Madrid'e yakın dönemdeki satışlarının ardından bir başka büyük başarı hikâyesi oldu. Öte yandan sadece saha içi açısından bakıldığında Allan, takımda çok büyük bir boşluk bırakmayacak. Taktiksel esnekliği ve etkileyici çalışma temposu onu teknik direktör Abel Ferreira'nın gözdesi hâline getirmişti, ancak hücum bölgesindeki sayıları beklentilerin altında kaldı. Palmeiras şu anda Brezilya Serie A puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve 2026 sezonunun son bölümünde onsuz da kupa kazanacağından emin olmasaydı Allan'dan para kazanma yoluna gitmezdi. Not: A

    Man City için: Allan için nihai bonservis bedelinde Palmeiras'ın taleplerine boyun eğmek, City'nin şu anda ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Enzo Maresca'nın kanatlarda kullanabileceği yalnızca Jeremy Doku ve Antoine Semenyo var; Savinho ile Omar Marmoush'un ikisi de Tottenham'a katıldı, ayrıca Jack Grealish'in de yaz transfer dönemi kapanmadan ayrılması bekleniyor. Allan, yeni City patronuna bir seçenek daha sunuyor; iki kanatta da ve gerekirse kanat beki olarak da oynayabilecek kadar çok yönlü. İstekli bir koşucu olması ve enerjisinin hiç tükenmiyor gibi görünmesi sayesinde Maresca, City'ye ekstra fiziksel varlık kazandırması için Allan'a güvenebilecek. Ancak onun son bölgede büyük bir fark yaratması pek olası görünmüyor. Nitekim Allan bu sezon Serie A'da sadece dört gol ve iki asist üretti; City'de herkesin tanıdığı bir isim hâline gelmek için karar verme kalitesini ve uygulamasını geliştirmesi gerekecek. Potansiyelin orada olduğuna şüphe yok; savunmacıları çaresiz bırakacak ayak becerisine ve hıza, ayrıca istediği anda oyunu bozabilecek zamanlamaya sahip olan Allan, Maresca için her iki yönde de faydalı bir takviye olmalı. Taraftarların sadece, törpülenmesi gereken çok sayıda pürüzü olan bir oyuncu konusunda beklentilerini biraz dizginlemesi gerekiyor. Not: B-

    Allan için: Genç oyuncuya Brezilya A Milli Takımı'nda yer kazanma yolunu açacak heyecan verici bir transfer. Allan artık kendisini elit Premier League ve Şampiyonlar Ligi ortamlarında test etme fırsatı bulacak; bu da Palmeiras'ta gösterdiği adanmışlık ve profesyonelliğin hak edilmiş bir karşılığı. Maresca'nın yapılandırılmış ve topa sahip olmaya dayalı talepleri de Allan'a tam anlamıyla uyacaktır. İtalyan teknik adam, pozisyonlarını akıcı şekilde değiştirebilen ve oyun kurulum aşamasında merkez orta sahaya kayabilen geniş alan oyuncularını tercih ediyor. Allan bunu tam olarak yapacak teknik yeteneğe sahip ve karşı pres becerileri de Maresca'nın yüksek savunma çizgisine dayalı düzeni için biçilmiş kaftan. Ancak City kadrosundaki derinlik düşünüldüğünde, alacağı her saniye için mücadele etmesi gerekecek. Kesin ilk 11 oyuncusu olmaktan destek rolüne geçmek doğal olarak bir miktar hayal kırıklığı yaratacaktır ve Premier League futbolunun yoğunluğu kültür şoku etkisi de yapabilir. Allan'ın kafasını öne eğip eline geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor; aksi hâlde o 34 milyon sterlinlik bonservis bedelinin ağırlığı hissedilmeye başlayacaktır. Not: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 Ağustos: Ollie Watkins (Aston Villa'dan Al-Hilal'e, 60 milyon €)

    Villa için: Aralıkta 31 yaşına girecek bir forvetten 50 milyon sterlin kazanmak, Villa adına etkileyici bir iş. Kasayı doldurmak için bundan daha iyi bir zaman olamazdı ve Unai Emery'nin aşağı yukarı kabul ettiği gibi, Watkins artık Villa Park'ta kalmak istemiyordu. Böylesine sembol bir oyuncunun ayrıldığını görmek bir darbe ve yerine gelen Nicolas Jackson onun seviyesine çıkamayacak, ancak huzursuz bir Watkins'i takımda tutmak ve bunun ilerleyen dönemde ekibin dikkatini dağıtmasına izin vermek çok daha kötü olurdu. Yine de Emery, işlerin buraya gelmesine üzülecektir. Morgan Rogers, Ezri Konsa ve Youri Tielemans'ın da gitmesinin ardından Villa, soyunma odasındaki bir başka lideri daha kaybetmese çok daha iyi olurdu. Son bölüm güzel geçmedi ama Watkins, son dört sezonun her birinde en az 15 Premier League golü atmış modern bir Villa ikonu. Villa, Jackson'ın aynı maç kazandıran özellikleri istikrarlı şekilde sunmasına güvenemeyecek. Bonservis bedeli harika, ancak bu saga yine de ağızda buruk bir tat bırakacak. Not: C+

    Al-Hilal için: Kulübün Karim Benzema'nın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğüne dair haberlerin ortasında akıllıca bir hamle. Watkins'in hücum hattına daha fazla şey katacağı açık, çünkü Premier League'in üst düzey bir takımında 21 gollük bir sezonun ardından geliyor. Al-Hilal, Watkins'in üç yıllık sözleşmesinin sonuna kadar ileri uçta takıma liderlik edebileceğinden emin olabilir. Al-Hilal, Suudi Pro League şampiyonluğunu Al-Nassr'dan geri almayı hedeflerken Watkins'in Cristiano Ronaldo ve eski Brentford yıldızı Ivan Toney gibi isimlerle birlikte anında Gol Krallığı yarışının adaylarından biri olması bekleniyor. Watkins kalibresinde bir oyuncunun imzası, Al-Hilal'i 2021'den bu yana ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite zaferini kazanma konusunda da daha özgüvenli kılacak. Watkins hâlâ aktif bir İngiltere milli oyuncusu ve büyük bir başarıya dönüşecek hıza ile kurnazlığa sahip. Bu transfer, Suudi Arabistan'ın mali cazibesinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını gösteren, Al-Hilal adına inanılmaz bir fırsat transferi. Not: A+

    Watkins için: Tam bir rezalet. Geçen yıl ocak ayında Watkins, Arsenal'den bir teklif almıştı ve bildirildiğine göre uzun süredir Manchester United'ın hedeflerinden biriydi. Bu yaz Watkins'e Premier League'den, en üst seviyede kalmasını sağlayacak kadar ilgi vardı ya da bildirildiğine göre kişisel şartlarda anlaşma sağladığı Türk kulübü Fenerbahçe'ye katılabilirdi; bu da Suudi Arabistan'a gitmekten çok daha iyi olurdu. Watkins kariyerinin son iyi yıllarını daha kabarık bir banka hesabı uğruna feda ediyor; Suudi futbol uzmanı Mohamed Qutob da Radio WM'e, maaşının vergiden muaf sayılmasıyla birlikte yılda “en az 20 milyon sterlin” kazanacağını söyledi. Watkins, verecek çok az şeyi kalmış daha yaşlı bir oyuncu olsaydı bu anlaşılabilirdi, ancak durum kesinlikle böyle değil. Muhtemelen Avrupa'daki herhangi bir üst düzey kulüpte parlayabilir ve İngiltere için önemli bir değer olmaya devam edebilirdi. Ayrıca Villa'da haftada 130.000 sterlin kazandığı da bildirilmişti ki bu, mali rahatlık için fazlasıyla yeterli. Bu hamle mide bulandırıcı bir hırs eksikliği kokuyor ve Villa'yı köşeye sıkıştırma biçimi nedeniyle utanmalı. Watkins, kariyerinin zirvesindeyken büyük parayı seçtikten sonra İngiltere kadrosuna çağrılmamalı. Taraftarların futbolun büyüsüne olan inancını daha da aşındırmaktan başka işe yaramayan korkunç, iğrenç bir iş. Not: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 Ağustos: Emiliano Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Villa açısından: Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi satın almasının ardından Martinez'i satmak bir zorunluluk haline geldi. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Suzuki'nin arkasında ikinci kalmayı asla kabul etmezdi ve bu durum soyunma odasında sürtüşmeye yol açabilirdi. Ayrıca Villa'nın memnuniyetsiz bir Martinez'i üst üste ikinci yıl kadroda tutmasının da hiçbir mantığı yoktu. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından bağlılığı sorgulanmıştı ve bir başka sonuçsuz kaçış girişimi, motivasyonunu kuşkusuz dibe vurma noktasına getirirdi. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek de Villa için bir kazanç; son dört yılda iki kulüp arasındaki sekizinci iş olarak bu hamle, aralarındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok güçlü bir karakter ve taraftarın gözdesi olsa da, Villa'nın Martinez'i maaş bütçesinden çıkarması için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisine yapılan ilk 20 milyon sterlinlik yatırımda ciddi bir zarar kabul etmek biraz can yakacaktır, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeyi sürdürmesi için mantıklı hiçbir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea açısından: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hale gelmiş olsa da, Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir seviye artışı olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. İspanyol kaleci, Chelsea için fazlasıyla uzun süredir büyük bir zayıf noktaydı; 1 numara olarak kalması halinde takımın en büyük kupalar için yeniden yarışa dönmesi asla mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kanıtlanmış bir kalite getiriyor ve her ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip doğal bir lider. İki kez Yashin Trophy kazanan bir kaleciyi sadece 7,5 milyon sterline kadroya katmak, Chelsea için gerçek bir fırsat transferi; artık yalnızca Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, potansiyel olarak şampiyonluk yarışında Arsenal'i zorlama ihtimalleri de çok daha güçlü görünüyor. O, büyük maçların oyuncusu ve Stamford Bridge'deki hayatın getirdiği baskıyla baş etmekte hiçbir sorun yaşamayacak, ayrıca yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir mentor olacak. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık oldukça ürkütücü görünüyor. Not: A+

    Martinez açısından: Bu, Arjantin kahramanının kulüp seviyesinde aradığı seviye atlaması, üstelik Chelsea'de şu anda Şampiyonlar Ligi futbolu bulunmamasına rağmen. Martinez'in Villa'daki döngüsü açıkça sona ermişti ve takım, diğer birçok kilit oyuncusunu kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonu yaşayabilir. Buna keskin bir tezat olarak Chelsea, yeniden elit bir güç olmaya hazırlanıyor. Martinez artık Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olağanüstü kariyerine bir başka görkemli bölüm yazma fırsatına sahip. 33 yaşındaki oyuncunun peşinde Juventus da vardı, ancak Martinez hâlâ bir süredir Serie A'dan üstün olan Premier League'de başarılı olacak kadar iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçiş, Martinez için sorunsuz bir süreç olmalı; özellikle de Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine son derece uygun olduğu düşünülürse. Arjantinli kaleci geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan bir süpürücü kaleci olarak parlaması bekleniyor. Martinez kuşkusuz Chelsea'de kariyerindeki kalan tüm hedeflere ulaşabileceğini hissedecektir ve kim bilir, bu durum belki de onun Arjantin Milli Takımı kariyerini bir ya da iki yıl daha uzatmasına bile yol açabilir. Not: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Başlangıçta yalnızca 32 milyon sterline kadroya kattıkları ve Xabi Alonso döneminde ihtiyaç fazlası görülen bir oyuncudan böylesine büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına tam bir ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama dürtüsüne direnmek de karşılığını verdi; böylece haftalık 100.000 sterlinlik maaşı da kalıcı olarak kulübün bütçesinden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önüne geçip forma şansı bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarına en uygun adımdı. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanacak herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın zamanla kötü görünmesine neden olabilir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralaması için doğrudan bir rakibi de güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin Jackson'ın tüm potansiyelini bir anda ortaya çıkarması, Chelsea adına kötü bir görüntü yaratır. Yine de Chelsea her zaman, teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonundan 65 milyon sterline kadar gelir elde etmek, kuşkusuz yönetim kurulunda herkesin el sıkışmasına yol açmıştır. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa için kulüp rekoru bir bonservis bedeline kesinlikle değmez. Son vuruşlarında fazlasıyla istikrarsız ve Ollie Watkins kadar komple bir oyuna da sahip değil. Evet, yerini aldığı oyuncudan beş yaş daha genç, ancak Premier League geçmişi neredeyse aynı seviyede değil. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta 24 gol gibi saygın bir rakama ulaşmış olsa da attığından çok daha fazla fırsatı harcadı ve gereksiz kartlar görmeye de yatkınlık gösterdi. Bununla birlikte Jackson, Villarreal'de İspanyol teknik adamla birlikte çalıştığı için Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akışkan sistemi, 25 yaşındaki oyuncunun yana hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlükler yaratmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoperin arasına sıkışmak zorunda kalmayacak. Villa ayrıca hücumda genellikle iki oyuncuyla oynadığı için Jackson hiçbir zaman izole olmayacak. Açık oyundaki katkısı arttıkça özgüvenli bir Jackson'ın karşılığını vermesi beklenmeli, ancak onun üretken bir golcüye dönüşeceğini görmek zor. Yine de bu transfer, açılış haftasında Brighton karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin şokunun ardından Villa taraftarlarını gerçekten heyecanlandıracak bir hamle değil. Son tarih gelmeden Villa'nın hücum hattına ek takviye aramaması hata olur, çünkü Jackson yeniden ilk beş hedefinin hücum lideri olacak kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce kendisinden en iyi verimi alan bir teknik adamın yönetiminde başrolü kapmış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını tamamen anlıyor; oyuncu daha ilk andan itibaren, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer görecek. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve ödenen absürt bonservis bedeli nedeniyle kendisine hiç sabır tanınmayacak. Jackson işe hızlı başlayamazsa, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve böylesine pahalı bir kumar oynayan transfer ekibi ağır şekilde eleştirilecek. Watkins ile sürekli kıyaslanması onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve kulübü son yıllarda geride tutan istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunuyor; bu da ona gerçek anlamda yeni bir başlangıç yapma fırsatı veriyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo buydu, ancak Senegalli forvet artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermeli. Not: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: City adına biraz tuhaf bir durum. Eintracht Frankfurt’tan büyük umutlarla geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush ile yolları ayırma kararı aldılar. İlk 11’de santrfor pozisyonunda gol makinesi Erling Haaland ile rekabet etmek, herhangi bir forvet için hiç de kolay bir görev değil ve City de muhtemelen Marmoush’un Pep Guardiola’dan şans bulduğunda tam anlamıyla fark yaratamadığını düşünüyor. İlk ve tek tam sezonu, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır’ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yıl ocak ayının sonlarında atabildi. Geçen sezon yaklaşık 7,5 maçlık süreye denk gelen bölümde altı gole doğrudan katkı verdiği düşünüldüğünde, Marmoush yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir. Ancak Haaland’ı ilk 11’den kesmesi zaten hiçbir zaman kolay görünmüyordu ve 27 yaşındaki oyuncu için City’nin, Marmoush’u ilk etapta kiralık olarak kuzey Londra’ya gönderdikten sonra gelecek yaz Tottenham’ın bonservisini almak için 60 milyon sterline kadar ödeme yapacak olmasını fırsat bilip gelir elde etmek istemesi de pek şaşırtıcı değil. City’nin onun yerini nasıl dolduracağı ilginç olacak, çünkü gelecek oyuncunun kulübede beklemeyi kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham’ın kafa karıştırıcı hamlelerle dolu bir yaz döneminde yaptığı bir başka aşırı harcama daha. Marmoush, Ocak 2025’te kendisi için ödenen bedelin ardından City’nin küçük de olsa kâr elde etmesini haklı çıkaracak kadar Manchester’da yeterli performansı kesinlikle göstermedi. Arka arkaya sezonlarda küme düşme hattına yaklaşan Spurs, sorunlarını çözmek için para saçmayı sürdürürken Marmoush da Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho’nun ardından kuzey Londra ekibine katılan ve çok pahalıya mal olacak bir başka isim oldu. Marmoush Premier League’e uyum sağlamakta zorlanmış gibi görünse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane’in üç yıl önce Bayern Münih’e gitmesinden bu yana sorunlu olan santrfor pozisyonunu sonunda çözmesini umacak. Hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilirse Marmoush’un, Etihad’daki sıkıntılarına rağmen, önde ana isim olduğunda golleri sıralayabilecek üst düzey bir Premier League santrforuna dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Geriye dönüp bakıldığında Marmoush muhtemelen geçen yıl City’ye katılmakla uğraşmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren dönemi, Manchester’daki başarı yolunu tıkayan büyük engel Haaland olduğu için birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandı. Biraz erken gibi görünebilir ama forvetin Premier League’de yeni bir başlangıç arayışına girmesine kızmak zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush artık Londra’ya taşınıp Spurs taraftarının kahramanı olma fırsatına sahip ve burada ileri uçta tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayı beklemeli. Kane’in ayrılığından bu yana kulübün fazlasıyla eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini ise zaman gösterecek. Marmoush, City’yi ilk etapta onun için kesenin ağzını açmaya ikna eden üretken seviyeye geri dönmek isteyecek, ancak adı istikrarsızlığıyla çıkan Roberto De Zerbi’nin gözüne batmamak için lige hızlı bir giriş yapması gerekecek. Not: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Kulüp, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ona ödediğinden £20 milyon daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce başka hamleler yapmasına yardımcı olabilir. Ancak haberlerde yer aldığına göre, kârın yüzde 20'lik kısmı, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gidecek. Ayrıca onun ayrılığı, Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha da ayrılık iddialarıyla güçlü şekilde anılırken, Xabi Alonso'yu 9 numara pozisyonunda başvurabileceği sadece Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck ile bırakabilir. Yine de bu, Chelsea teknik direktöründen hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemi için doğru profil olmadığına hızla karar verdi ve Chelsea de gözden düşmüş bir yedek olarak değerinin azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör karmaşasıyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve ondan bu kadar çabuk vazgeçmek bir başarısızlık itirafı, ancak nihai bonservis bedelinin büyüklüğü bu darbeyi fazlasıyla hafifletiyor. Sonuçta Delap, 2025'in bir diğer transferi Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha tutmanın da hiçbir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de 28 maçta sadece bir gol atmış bir oyuncuyu almak için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground'da beklentileri karşılayamazsa Forest kamuoyu önünde mahcup olacak ve gelecekteki PSR hareket alanı da büyük bir darbe alabilir. Son bir yılda form ve fiziksel durum açısından zorlanmış 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, hangi açıdan bakarsanız bakın son derece çaresiz bir hamle. Yine de Forest, Taiwo Awoniyi'nin £9 milyon karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir forvete daha ihtiyaç duyuyordu. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e karşı üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap ciddi biçimde eksik olan enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu en iyi halinde atletizmi ve yüksek hızda top taşıma becerisiyle savunmalar için tam bir kâbus olabilir. Ayrıca her iki ayağını da iyi kullanan güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için istekli olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline inandığı açık, yoksa bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, bir başka iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarına binecek muazzam baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı. Not: C

    Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'deki fırsatını tepti, ancak Forest'ta yakalayacağı başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve hatta bir kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrole yerleşecek. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona tam anlamıyla uygun olmalı. Forest takımı, rakibe geçişlerde zarar veren, yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurgulanmış durumda; Delap da tam bunun için biçilmiş kaftan. İstediği an savunma arkasına sarkmasını sağlayacak heybetli fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirebilip değerlendiremeyeceği. Delap şanslı bir şekilde iyi bir yere düştü, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek: ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City açısından: Manchester City'nin, Gonzalez için Ocak 2025'te Porto'ya ödediği £50m bonservis bedelinin tamamını geri kazanması, oyuncunun Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesinde yardımcı olmalı. Ancak bu anlaşma son güne kadar gerçekleşmezse, City orta sahada seçenek açısından ciddi şekilde yetersiz kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Şu anda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi ama Gonzalez, alternatif oluşturma konusunda son derece yeterliydi ve sahada hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Önümüzdeki aylarda Anderson ile Bouaddi'nin yüksek bonservis bedellerini haklı çıkaracağının hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye rahatlıkla dönüşebilir. Not: C

    Newcastle açısından: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini hafifletiyor ve İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında olmasına rağmen hâlâ çok ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için değerli bir akıl hocası olabilir. Geçen sezon Avrupa'da en az 900 dakika oynayan tüm orta sahalar arasında en iyisi olan çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla (2.13), Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde derinde oyunu yöneten isim olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesi olan ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcı bir oyuncudan çok oyunu bozan bir isim ve bu nedenle son üçte bir bölgede aynı seviyede bir tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı görüntüsüne gerilemekten alıkoyma konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez açısından: En üst seviyedeki rekabet bakımından kuşkusuz geri bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna takımın kilit üyelerinden biri olarak doğrudan girecek. Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişe uygun istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu durum doğal olarak bolca hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. Bu, göz korkutan bir meydan okuma ve £52m bonservis bedeli de bunu kolaylaştırmıyor; bu da yeni ortamına alışması için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Buna rağmen, bunun üstesinden gelebilecek zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerinin ciddi biçimde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme ihtimali daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak kısa süre içinde Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici altyapı oyuncusu olarak anılmaya başlandı. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın adamı performansı sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece bir zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden daha önce büyük gelir elde ettiler ama tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satışı gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve yetiştirme konusunda haklı bir üne sahip kulüp için saf kârdan başka bir şey değil. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız niteliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin önündeki ikili görev, bir yandan Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanmak, diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. İki hedefe de ulaştıklarını söylemek gerekiyor: Ön çapraz bağ sakatlığından çok da uzun süre önce dönmüş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ gayet iyi bir bonservis bedeli; ayrıca City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette, oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir yük. Ancak City'nin bugün dünyadaki en umut verici savunmacı orta sahayı kadrosuna kattığını da söylemek lazım (Liverpool gerçekten de Bouaddi'yi transfer etmiş olsaydı çok işine yarardı!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten bariz şekilde görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer ve geç olmadan. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama aynı zamanda kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, Fransa'dan Fas'a milli takım tercihini yılın başlarında değiştirmesinin nedeniydi çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından iyi işaretler veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahipmiş gibi görünüyor. Orta sahada yanında Elliott Anderson'ın ve büyük ihtimalle Enzo Fernandez'in olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olmalı ve hızlı bir başlangıç yapması yönündeki baskının bir kısmını üzerinden almalı. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton'ın parlak iş modelinin bir kez daha iş başında olduğunu gösteriyor. Brighton, üç yıl önce Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı Lille'den Premier Lig'e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe dev bir kâr sağlayarak fazlasıyla karşılık verdi. Gerçi Baleba'nın değeri, Brighton'ın geçen yaz Manchester United'dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; oyuncu, menajeri Fabian Hurzeler'in transfer söylentilerinin ilk etapta formunu etkilediğine inandığı, iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi. Bu nedenle Baleba'nın bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin veya üzerinde bir bedel getirmesi mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor; özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da önemli bir kârla satacaktır. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri adım atmıştı; çünkü Brighton'ın, Chelsea'nin 2023'te Moises Caicedo için kendilerine ödediği 115 milyon sterlin civarında bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden harekete geçecekleri her zaman bildirilmişti. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun biraz vasat geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir oyuncu için, ücretlerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi açısından indirimli sayılabilecek bir anlaşmaya imza attı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba'nın dalgalı performanslarının sadece hâlâ biraz ham olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açıkça hâlâ önünde olduğu yönünde olacak. Oyuncunun sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans gösterdi; United'ın da onun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro'nun ayrılığının ardından United'ın bu yaz orta sahada şiddetle ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle de sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Ama potansiyelini gerçekleştirebilirse, Old Trafford'daki sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorundaydı, ancak Baleba sonunda Old Trafford yolunda; bu da sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun'dan Avrupa'ya gelen bir oyuncu için kuşkusuz bir rüya transfer. Brighton, 2023'te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlini gözden çıkardığında yüksek potansiyelli genç bir futbolcu transfer ettiğini açıkça biliyordu ve geçen sezonki düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini takip etti. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacaktır. Old Trafford'da bir süredir fiziksel gücü yüksek bir ön libero istek listesinde yer aldığı için, en başından itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor. Top rakipteyken atakları kesmek ve top ayağındayken takımını ileri taşımakla görevlendirilecek; Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos'tan biri ile Bruno Fernandes'in yanında yeni görünümlü orta sahanın bir parçası olacak. Sezon öncesi sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Futbol tarihinin tamamında ödenen en saçma bonservis bedeli için gerçekten çok güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu'ndaki iki sezonu boyunca büyük beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğratan bir oyuncudan, üstelik bu süreçte toplamda sadece iki Premier League golü çıkmışken, bir şekilde kulüp rekoru satış geliri elde ettiği için bankaya giderken kahkahalar atıyor olacak. Manchester City, Savinho'yu sadece bir yıl önce şimdi ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına transfer etmeye çalışmış olan Tottenham'ın, oyuncusunu almak için bir kez daha böylesine akıl almaz bir rakama çıkmaya razı olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Elbette Savinho, 22 yaşında ve hâlâ Tottenham Hotspur Stadyumu'nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeline sahip, ayrıca Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminin bitmesine bu devasa geliri yeniden yatırıma dönüştürmek için hâlâ bolca zaman var ve kadroda yüksek potansiyelli Jeremy Monga ile yeniden sağlığına kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının şu anki vasat seviyedeki kalibresindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun, geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ile Mateus Fernandes'in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında imzalanması kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi tavana vurdurur. Tottenham yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya ne kadar istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste küme düşme hattına yaklaşan iki sezonunun ardından Roberto De Zerbi'nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yaptığı harcamayı bir ölçüde savunmak mümkün olabilir. Ancak her kim olursa olsun Savinho için £85 milyon ödemek, kulübün perde arkasında rotayı şaşırmış olabileceğini düşündürüyor. Bu büyüklükte bir para, istikrarlı ve üst düzey etki gerektirir ve Brezilyalı kanat oyuncusu City'deki hiçbir döneminde bunu verebilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs'ün kanat oyuncusu için bir yıl önce £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay ve dikkat çekmeyen bir sezonun (dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11'i) ardından bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye nasıl katladığı konusunda ciddi sorular sorulmalı. Savinho'nun çıkış yapıp kuzey Londra'da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu da ilk etapta bunun fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho için bir bakıma üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bu dev transfer bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazılarına göre bu sonuç zaten kaçınılmaz. Tottenham onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı üzerindeki baskı bu kadar olmazdı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi'nin hücumunda merkezi bir figüre dönüşmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit bir oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip; Manchester'da, denemeleriyle tanınan Pep Guardiola'nın yönetiminde bunun olması zaten mümkün değildi. Oyuncunun bakış açısından bu, sözde 'Big Six' kulüplerinden bir diğerinde çok ihtiyaç duyulan taze bir başlangıç, mükemmel bir itibara sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra'ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak üzerinde her zaman bu astronomik bonservis bedelinin yükünü taşıyacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, kariyerini en üst seviyede daha şimdiden ya zirveye taşıyabilecek ya da bitirebilecek bir transfer. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu, ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncunun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu da taraftarlar için oldukça moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un "Scouser'lardan oluşan bir takım" hayali kurduğu günler çok da eski değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı açıktı. Yaz aylarında Arne Slot'un görevden alınması bile ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubendi tartışması da bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da, artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool, orta sahanın merkezinde zaten endişe verici ölçüde hem sayı hem de kalite eksikliği yaşıyordu. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta, transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncunun uzun zamandır ortalıkta olduğu hissi verse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok eski değil. Jones, baskı altında top kullanma becerisiyle etkileyici olduğu ve takım için de büyük özveriyle çalıştığı düşünüldüğünde, Christian Chivu'nun orta sahası için kesinlikle iyi bir profil gibi görünüyor. Bu yüzden Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da, teknik açıdan tartışmasız şekilde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun, tıpkı İskoç oyuncunun Napoli'de yaptığı gibi, Milano'da da büyük bir başarı hikâyesine dönüşme ihtimalinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler durgunlaşmıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında anlaşmazlık yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda, umutsuzca istediği kadar süre alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlıca uyum sağlamasına mutlaka yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen Serie A'nın Premier League'in tartışmasız şekilde bir veya iki seviye altında olduğu düşünüldüğünde, burada parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam £55 milyonluk ($75 milyon) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa kalsaydı, ileriye dönük olarak bu kadar yüksek bir bonservis geliri elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması da düşünüldüğünde, İngiltere milli takımı oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında £60 milyon ($82 milyon) talep etmiş olmasına rağmen, bu muhtemelen ulaşılabilecek en iyi noktayı temsil ediyor. Ancak Lucas Digne'in yazın daha erken bölümünde PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunma hattında son derece kısıtlı seçeneklerle bırakıyor, bu yüzden kulübün yerini dolduracak bir isim bulmak için hızlı davranması gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parçalanmaya devam ederken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor; ayrıca Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in geleceği konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunma hattının sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onsuz da idare edebilecek ve kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını önleyebilecek araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Ben White ve Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabiliyor, ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori ise aslen bir stoper; Piero Hincapie de öyle. Diğerleri içe kayarsa, Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev almak için fazlasıyla yeterli. Arsenal'in oyuncuların bir kısmını doğal pozisyonlarının biraz dışında kullanacağı bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilirdi, ancak bunun böylesine iyi oturmuş bir savunma üzerinde o kadar da olumsuz etki yaratacağını hayal etmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyici bir görüntü verdi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, kulübün Arteta'nın kaliteli bir alternatif isteğine boyun eğmesiyle, İspanyol teknik adamın Emirates'te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığını açıkça gösteren bir örnek. Konsa ise kuşkusuz çok iyi bir savunmacı ve çok faydalı bir liderlik getiriyor. Arsenal dört kulvarda mücadele ederken Arteta'nın geniş bir kadroya ihtiyaç duyduğu doğru, ancak bu hamle kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'yı kesinlikle suçlayamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra'da kendini kabul ettirebilmek için gerçek bir mücadele onu bekliyor. İlk etapta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüğünde, kışa gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecektir. Arteta'nın, ilk 11'e yazılması garanti isimler ile kendi deyimiyle "bitiricilerden" oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te üstlenmesi muhtemel rol de ikincisi gibi görünüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City açısından: Oldukça dikkat çekici bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a 46,5 milyon sterline gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir gol pası vererek aslında olumlu bir ilk izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma şansını artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu umudu da bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Bu yüzden, Hollandalının kendini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir, ancak City yedek bir oyuncu için yapılan böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah açısından: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de şu ana kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör takımları'ndan biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i transfer etmek, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin şekilde inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı çalıştırıcı, geçen aralıkta görevi devraldığından beri kesinlikle iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, azımsanmayacak ölçüde kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, ilk kez katılacağı AFC Şampiyonlar Ligi Elite kampanyasıyla da uğraşırken aynı tür yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında tamamen yeni 47.000 kişilik bir stada taşınacak olan ve Saudi Aramco tarafından desteklenen kulübün SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders açısından: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitti. Öyleyse neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi de değildi. Elbette Reijnders, SPL'deki maddi imkânların cazibesine kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, gelecek Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarı için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşaması adeta kaçınılmaz gibi görünüyor; zira o, takımın kalbiydi ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kuran bir orta saha olarak Rodri, Guardiola dönemindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol oyuncunun orta sahayı kontrol ettiği Premier League maçlarının yüzde 74,1’ini kazanırken, onun yokluğunda bu oran yüzde 61,9’a düştü. Rodri ayrıca 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç dahil olmak üzere en büyük karşılaşmalarda golleriyle de öne çıktı. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel takviye Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazlasıyla genç ve tecrübesiz. Bu durum, City’nin taktik planını uyarlamak ve hâlâ en büyük kupalar için yarışabileceklerinden emin olmak gibi dev bir işle karşı karşıya olan Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratacak bir gösteri transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun büyük favorisi konumundaydı, ancak artık bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi hissettiriyor. Birincil hedeflerinin ezeli rakiplerine katıldığını gören Real Madrid büyük bir darbe alacak; çünkü Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho yeniden yapılanması yerine Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle rakiplerin geçiş oyununda Barca’yı delmesi artık kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncu, kadroda İspanya milli takımından birçok takım arkadaşının bulunması sayesinde de anında uyum sağlayabilmeli. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönmek için bir mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri bir rüya çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri’nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City’ye bir geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesine de olanak sağlayabilir. Atletico Madrid’in eski yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklarla sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı yapısına dönüş, onun en üst seviyedeki kariyer ömrüne yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş de sorunsuz olmalı; son yedi yılda İspanya ve City’de parladığı aynı, her şeye hükmeden diktatör rolünü üstlenmesi beklenecek. Real’in Rodri’ye çok daha cazip bir mali paket sunduğu bildirildi, ancak Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü şimdi yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barça taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak çok da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında 65 gol gibi saygın bir rakama ulaştı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyer rekoru 21 gol de dahil. Ancak o bir joker oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkarıyordu. Bir yandan onu satmak riskliydi çünkü Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barça'nın hücum hattında zaten eksik vardı, ancak diğer yandan da kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres'in değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin en yüksek noktasına çıktı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barça'nın Torres'i City'den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle kontratını uzatmaları halinde Premier League kulübüne ekstra 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşını da bütçeden çıkarmak, Barça'nın Rodri için anlaşmayı tamamlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres'in hiçbir zaman olduğu kadar etkili bir katkıdan çok daha fazlasını yapacak. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanım. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya formasıyla A milli ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetiminde PSG'nin başarısının temelinde pozisyon akışkanlığı yatıyor ve Torres de oynayabildiği kadar esnek bir oyuncu; merkezde ya da iki kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkisi var ve bu durum, üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in Ligue 1'de, daha rekabetçi La Liga ortamında olduğundan daha golcü olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir yerine geçecek bir oyuncu değil, ancak özellikle son üçüncü bölgedeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barça ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun bir teyidi olarak değerlendirecek ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan yalnızca ikinci kulüp olmayı hedeflerken, Barça ise bu kupayı en son 2015'te, Luis Enrique'nin onların başında olduğu dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki, Torres'in Paris'teki durumu onun için Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'den, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barça'da bunca zaman Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te sonunda başrol oyuncusuna dönüşeceğini düşünüyorsa, çok yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, yalnızca rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres kısa sürede çimenin öte tarafta daha yeşil olmadığını fark edebilir ve hatta onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda artık daha iyi konumda görünen Barça'daki konfor alanını terk ettiği için pişmanlık bile duyabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham açısından: Tottenham, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde diretebilirdi ve diretmeli deydi. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zaman gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken de iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in sözleşmesini de yeniledi, dolayısıyla savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Tottenham'ın Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek anlamda bir yeniden yapılanmaya gitme ihtimali, artık istediğini almış olmasıyla daha da arttı. Not: B-

    Atletico Madrid açısından: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle biçilmiş kaftan. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlama konusunda sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasında ana merkez oyuncu olacak ve geçen sezon fazlasıyla çok gol yemelerine yol açan açıkları kapatmak için çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o çok arzulanan Şampiyonlar Ligi kupasına yaklaşmasına büyük katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'nun piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha bitirmesine imkân tanıyabilir. Not: A

    Romero açısından: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük bir tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillendirilmiş durumda ve bu özellikleri Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel tarzı nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde öne çıkmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda gelmiş ideal bir hamle. De Zerbi takımın başında görünüşe göre yeniden yükselişe geçmiş olsalar bile, Tottenham ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, uyum sürecini hızla atlatmasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük bir katkı. Ajax'ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts'ı en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin 2025-26 sezonundaki genel karamsar tablo içinde adeta tek ışık oldu. Godts, hem golde (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan kadrodaki tek isimdi. Bu yüzden yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Cruyff'un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax en değerli oyuncusu için PSG'nin masaya koyduğu para seviyesini geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde yaşadıkları acımasız finansal gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane'nin, 2023'te Genk'ten sadece 1 milyon € karşılığında 17 yaşındayken transfer edilen Godts'ın bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan bakıldığında Ajax bildiğini yapmayı sürdürecek, ancak şu anda hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek kadar kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola'nın kulüpten ayrılmak üzere olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG'nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulan Fransa forveti için gelecek teklifleri değerlendirmeye son derece açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola'yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia'nın arkasında kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts'ın toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola PSG'nin yıldızlarla dolu takımında düzenli bir ilk 11 yeri kapamazken, Godts'ın bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, yalnızca sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts'ın Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamamasının mümkün olmadığı savunulabilir ve Luis Enrique orta hafta Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken Ligue 1 ve Coupe de France'ta hatırı sayılır süreler bulması da beklenebilir. Ancak kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığı sorusu akıllardan çıkmıyor; yine de şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen dünyada yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştırıcı bir transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz büyük bir para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok fazla geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in piyasa değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen Spence, hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performanslarıyla adeta bir kült kahramana dönüştü. Gösterileri arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, Spence’in bunun neredeyse iki katı bir değere sahip olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için tam anlamıyla büyük bir fırsat gibi görünüyor. Inter, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırdıktan sonra başarıyla Spence’e yöneldi. İlki Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması göz önüne alındığında piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılayamayabilir, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun da yerini doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip bu bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırları ve paniğe kapılmayı reddetmeleri ciddi şekilde karşılığını verdi ve 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen, bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini düşünecektir. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendine yer edinmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme korkusu yaşadıktan sonra şimdi, Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırmasının ardından, yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, transfer döneminin erken bölümünde Spence’in İngiltere Milli Takımı’ndan takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve o da takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerasına uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo açısından: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadar yüksek bir bedel almamış olabilir, ancak bu transfer yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Rayo’nun görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada onun 50 milyon €’luk (£43m/$58m) serbest kalma maddesini talep ettiği bildirilmişti, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon £’luk ($20m) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşında olması da onun çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek, potansiyeli çok yüksek genç bir oyuncu olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea açısından: Chelsea’nin, Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılığının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu ayrılık, Jorrel Hato’yu eldeki tek asıl kıdemli sol bek olarak bırakmıştı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır; gerçi oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmişti. Kariyeri boyunca oynadığı tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde dünyanın kendi pozisyonundaki en iyi isimlerinden birine dönüşmüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon €’luk (£19m/$25m) paket, 60 milyon £ değer biçilen ($81m) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında problemli bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; kısa vadeli bir çözüm olarak kalacak olsa bile. Not: B-

    Chavarria açısından: Ne hikâye ama! Chavarria ancak 22 yaşında Real Zaragoza’ya katıldığında İspanya’nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool’un teknik direktörü olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo için kadroya katmasıyla La Liga’ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde giderek daha da gelişti; öne çıkan, agresif ve top ayağındayken rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve kendisine açıkça hayranlık duyan vatandaşı Alonso yönetiminde etkileyici bir izlenim bırakması için bolca fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacak ve Barcelona'nın en çok kazanan oyuncularından biri olan Araujo'nun maaş yükünün kalkması, La Liga şampiyonuna daha fazla yeni transferi tescil ettirme konusunda alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam yalnızca 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da, Barcelona bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon avroluk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, Barcelona'nın gelecek yaz gözden çıkarılmış bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırılmaması gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barcelona'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Çaresizliğin bir göstergesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalıştığı için Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de görev yapabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun kendisinin de sorunlu bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçti, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken birçok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında başka bir elit Avrupa kulübünün kendisine yönelmiş olması açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkındadır. Geçen yıl zihinsel sağlığı nedeniyle ara istemesine yol açan zorlu bir dönemin ardından, yeniden gerçekten futbolun tadını çıkarmak amacıyla şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Coşkulu Anfield tribünlerinin desteği de Araujo'ya büyük bir adrenalin patlaması yaşatacaktır. Ayrıca o, öne çıkarak oynayan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir varlık katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguay milli oyuncusunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da büyük eleştiri aldığı temel hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takımda çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam anlamıyla ulaşamayan bir stoper için oldukça önemli sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te Crystal Palace’taki kiralık döneminden, savunmadaki sakatlık krizi nedeniyle geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrosunda 10 stoper bulunduğu için oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu oyuncular arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerleyişinin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak zaten ne kadar iddialı olduğunu gösterdi ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah, İngiltere milli takımı oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı haline gelmişti, buna karşın bazıları ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’nın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, Chalobah kesinlikle bu yeni başlangıcı hak ediyor çünkü Chelsea tarafından birkaç yıldır sürekli oyalandı. Kulübün yöneticilerinin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı hissi var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alındı, Palace’a kiralandı (orada iyi bir performans sergiledi), ardından da bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan geçen 18 ayın ardından Chelsea, geçen sezon en çok kullandığı stoper olmasına rağmen transfer faaliyetleriyle Chalobah’nın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça gösterdi ve saf kâr getiriyor olması da Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında belli ki etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık; Como Gölü kıyısında, Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde hem Şampiyonlar Ligi futbolu oynama hem de yeni bir kültür deneyimleme fırsatını dört gözle bekleyebilir. Serie A hayatına iyi uyum sağlaması şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bıraktı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge şimdi Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan ismin yokluğunda The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Yeni transfer Sean Steur'dan henüz 18 yaşındayken Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık sürükleyip yukarı çekti. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı yeniden istikrara kavuşturmak adına devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu iş imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun bekleyişin ardından dönüşünün üzerine koymayı hedefleyen Mikel Arteta'dan çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayıp Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de tüm Arsenal oyuncularından daha fazla ikili mücadele kazanan Guimaraes, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarı, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak bastırabileceğini düşünmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir; bu da o bir türlü gelmeyen büyük kupayı nihayet kazanma şansları açısından son derece umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladı; Norveç'e karşı son 16 turundaki kâbus gibi elenişten önce Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve belirleyici etki bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süredir Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkması ve düzenli olarak en büyük kupalar için mücadele etmesi adına gerekli platformu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes'in yüksek bonservis bedelinin baskısından en ufak şekilde etkilenmeyecek, Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahramanı adayı olarak tüm kutucukları işaretlediği görülüyor. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette umutları, Mastantuono'nun tıpkı Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulması yönünde olacak, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş bir halde dönme tehlikesi var. Öte yandan Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu durum genç oyuncuyu kadro sıralamasında daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisinin bulunduğu kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve şimdi Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalışan La Viola için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite katacak, ayrıca çok yönlülük de sağlayacak; çünkü 18 yaşındaki oyuncu hem 10 numara pozisyonunda hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca, kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de oldukça istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip. Bu da Serie A kuralları doğrultusunda transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de başarılı olursa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında €63 milyonluk bonservis bedeli büyük bir fırsat gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük mütevazı katkısı etrafındaki beklentileri karşılamaya yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe yenilgisinde hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono için kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın tutumunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen Trafford’un, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da bir numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadroya kattı ve böylece genç İngiliz kaleciyi anında yeniden geri plana itti. City, duygular ve sadakat yerine iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle tanınan bir kulüp haline geldi. Finansal açıdan bakıldığında da, 12 ay önce Burnley’ye £27m ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan son derece memnun olacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, yüksek değer biçilen genç bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu transfer, yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen Leeds adına muazzam bir hamle gibi görünüyor. Doğru adımları atmaları halinde gelecek sezon Avrupa sıralaması için sürpriz aday olabilirler. Trafford, Elland Road’a gelen, talipleri olan bonservissiz Harry Wilson ve yüksek potansiyelli Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve böylece Leeds’in sorun yaşadığı bir pozisyon için üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere bir numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun hayranları arasında Newcastle’ın da olduğu biliniyordu ve Premier League’de takım seçme lüksüne sahipti. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu karar, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon ligde yukarı tırmanabileceklerine ve kümede kalma savaşından uzak durabileceklerine inandığını gösteriyor olmalı. £45m ($60.5m) tutarındaki toplam paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam. Ancak Trafford Yorkshire’da potansiyelinin tamamına ulaşırsa, Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Bu, Trafford için Man City’den uzakta hayata atılan ikinci adım ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede kendisini Premier League’de bir numara olarak kabul ettirme konusunda gerçek bir şansa sahip. Geçen sezon daha fazla oynaması gerektiği konusunda açık açık konuşan kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu ortadaydı ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin bir numarası olma yolunu açmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds’i üst sıralara taşıyabilir ve bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da düşünüldüğünde, kendisine bir fırsat verilmesi için her türlü ihtimal mevcut. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’i seçme kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız bir numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. Kendi içinde, bu transferi daha da büyük hedeflere ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesindeki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularını kazanca dönüştürmeye yabancı değil; hatta kulübün tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar. Diomande de Real'de etkili bir başlangıç yaparsa, bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci sürdüğü için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyor ve Diomande iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu için takımın kesinlikle kanat derinliğine ihtiyacı vardı. Genç oyuncunun, Arsenal'in Brezilyalıyı transfer etmeye çalıştığı bir dönemde Vinicius Junior'ın yerini doldurması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak hızlı öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar, sıradan futbolseverlerin çoğu Diomande'nin adını bile bilmiyordu; çünkü oyuncu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olmuştu. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; yedek takımda başlamıştı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı sağladı. Ardından Dünya Kupası daveti geldi ve Diomande, Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken en büyük sahnede son derece etkileyici bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın birçok elit kulübünün hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde Premier League şampiyonluğuna giden yolda takımın sürükleyicisi olduktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezonda bu denli sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmesinin ardından da Slot ile kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Kadronun birçok üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı; bunların arasında kulüp rekoru kıran transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz de vardı. Ancak soyunma odasındaki uyumun bozulmasında en büyük sorumluluk, kötü tavrıyla Salah'a aitti. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü; çünkü onun son vuruş katkısı kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 olduğu bildirilen yeni sözleşmesi sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro Ligi'nin hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca büyük bir skandal. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük hamlelerden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı, neslinin en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak haklı şekilde umacaklar. Bu, aynı zamanda yakın dönemde Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin uzatılmasının üzerine inşa edilecek, Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi biçimde yükseltmesi gereken bir rüya bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde etkili bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının nihai bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi parlak kariyerini sönük bir şekilde kapatmaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinden hiçbir ilgi olmadığı anlaşılıyor; serbest oyuncu statüsündeki biri için bu son derece ağır bir durum. Salah Türkiye'de golcülük dokunuşunu yeniden bulmalı, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi olacak. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyacağı kesin. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine, Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici taze başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Brentford açısından tuhaf bir durum. Chelsea, 36 yaşındaki Henderson’ı istediğinde Brentford’un önünde durması zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek ayrılığını da kolaylaştırdı. Buna rağmen İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın Coventry’ye kalıcı olarak gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik ($55m) bedelle takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, etraftaki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla yığma stratejisinden çok ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de hayranları arasında yer aldığı Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından ne katacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneği için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle bilgi birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği ince detayların belirleyici olduğu anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek. Yine de Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissi var; zira Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendini hazır tutarak, hatta antrenman yaparak karakterini ortaya koydu. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kariyerinin bu aşamasında ona mutlaka çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip gelecek vadeden genç kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemi başlatması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olacağına karşı iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği döneme dek onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyede deneyim eksikliği düşünüldüğünde önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinlinin ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de 6 gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan serüvende de kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun ileriye dönük pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için oldukça kolay bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli gerilimin ardından küresel ölçekte de dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine ideal şekilde uyuyor. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ek bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, topu rakip yarı sahada dolaşımda tutmak ve geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etmek konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim olabilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu kaybın etkisini kesinlikle hafifletecektir ve ortaya çıkarılmayı bekleyen çok fazla potansiyeli de hâlâ var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği Premier League'de ikinci bir şans; zira orada yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralandı, sonuncusu ise geçen yaz bonservisini aldı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel tarafı üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik adam da Alonso. Arjantin formasıyla turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olsa da, Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de Barco'nun geleceği açısından ona önemli katkı sağlayacaktır. Chelsea'de sınırlı bir rolle yetinmeye de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kendi tarihinin en skorer üçüncü ismini paylaşan oyunculardan birini kaybediyor. Özellikle 35 yaşında onun karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, Danny Welbeck’in ayrılığına elbette engel olmak istemezler, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok şey vaat eden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyememesi sebebiyle, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için net değil, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmeler sırasında Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce, BlueCo yönetiminde geçen bir başka fazlasıyla hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakırken, Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son dönemlerine yaklaşmış olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla getiriyor. Ayrıca sadece kadroyu doldurmak için alınmış da olmayacaktı. 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Liam Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi birçok santrforu kadrosunda bulunduran Chelsea’nin ayrılıklar konusunda çalışması gerektiği anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında da önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde yedekten gelip bolca süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması beklenmeli. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Chelsea onu kadroda tutarsa Delap için de olduğu gibi, onun için mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bonservissiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya iten uyluk sorunu muhtemelen bu konudaki şansını tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde parlak bir süreç geçirdi; savunmada kilit bir figür hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis bedeli getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu hamle Inter için bedelsiz transfer olsa bile önemli bir risk barındırıyor. Ancak İtalyan ekibi, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha az. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, deneyimli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de vücudunun onu sık sık yarı yolda bıraktığı bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri de Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerin önüne geçerek savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için bunu bir tür büyük başarı olarak görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan bu kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama oldukça uygun görünmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da yarı finaldeki Dünya Kupası elenişinin hayal kırıklığının ardından, yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek isterse milli takım seviyesinde yarışın içinde kalmasına yardımcı olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın, Lacroix'yı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topa hükmedebilen ve baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında oldukları da bildirilmişti. Şişirilmiş piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından mali dengeyi sağlama açısından bu para yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper hattını köklü şekilde yenilemeye umutsuzca ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara bırakırsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da bulunuyor. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncunun gönderileceği anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon £'nun (69 milyon $), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam üyesi olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünen bir stoper tandemı kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı'na yükselen ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile respective geleceklerini çevreleyen belirsizlik nedeniyle Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde o kadar önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116 milyon mu yoksa £130 milyon mu bilinmez, Forest ikincisini söylüyor, ancak iki yıl önce sadece £35 milyona transfer edilen bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu yüzden Anderson, City Ground’da açıkça özlenecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde zarara uğrattı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz kendi ülkesi İspanya’ya dönmek için Etihad’dan ayrılacağını gösteriyor. Ayrılmasa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası seviyede İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda yapılan doğru hamle. Anderson belli ki Forest’ın seviyesini aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk vaat vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki büyük, büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz böylesine kısa sürede elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis beklentisinin ardından, çok rahat şekilde gönderilmesi zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği haberinin çıkmasının üzerinden biraz daha 10 gün geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık olarak Aston Villa’ya gidişiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da zaten dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerden çok uzak olmayacağını düşünmek mümkün. Chelsea de özellikle Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle yeni transfer etmişken bundan fazlasıyla memnun olacaktır. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı göz önüne alındığında, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’di, çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkaran enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer önemli riskler barındırıyor gibi hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarının benzerini üretmeye muktedir görünmüyor ve Villa sezon sonunda onu satın almakla hâlâ yükümlüyken, üstelik muhtemelen büyük bir bedelle, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorularla karşı karşıya kalınacak. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi duruyor. Zira UEFA’nın gözünde, Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak ayrılsaydı bu durum bir takas olarak değerlendirilecekti ve bu nedenle ücretler arasındaki fark düşülecekti. Anlaşmanın, Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı azamiye çıkarmak için açıkça bu şekilde kurgulandığı görülüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcını yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı mutlaka değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacağı kesin. Elliott, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, gerçekleşmesi oldukça mümkün görünen ve satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmasıyla katılmıştı; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer buldu. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Club Brugge açısından: Tzolis, Avrupa’nın ilk beş liginden birinde forma giyiyor olsaydı kesinlikle daha yüksek bir bedele satılabilirdi ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok önemli ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise’tan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal açısından: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bir alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli takım oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok başarılı bir dönem geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferin belli riskleri de var; bonservis bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League’deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı. Ancak o dönemde çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu. Bu nedenle Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağına dair soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu da başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal’in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis açısından: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League’e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle geliyor. Şimdi asıl meydan okuma, Brugge’de yakaladığı yüksek standardı çok daha zorlu bir ligde sürdürebilmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal’e katılmak istedi ve önceliğini onların ilgisine verdi, dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra’da kendini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisiydi. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu son derece iyi bir hamleye dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın sıradaki büyük yıldızı olarak kendisinden beklenen seviyeye henüz çıkamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu yaptırdığı bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında bir süperstar adayı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini nihayet ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. İşin iyi tarafı, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde muazzam bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve sürate sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası, bu hamle Adeyemi için doğru zamanda yapılmış doğru transfer gibi görünüyor; zira gecikmeli de olsa potansiyelini gerçekleştirmek adına bundan daha iyi bir vitrin bulamayacak. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki hiyerarşideki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engelleme konusunda tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken diğer yandan da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçek anlamda müthiş bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı söylenen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok aranan hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi de şimdi transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden birinin Villa Park’a uğrayacağını ve bunun fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle olacağını düşünüyor. Yine de daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda perde arkasında ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda sol tarafta kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibileriyle açıkça harika işler yapan Alonso’nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti süre alacak olmasının çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim hâlinde olan bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir transfer. Özellikle de artık Premier League’de yakın arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde Manchester’daki eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun zamandır Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratıyordu, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığında çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının yalnızca birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha olduğu düşünüldüğünde, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin bitmeye yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen elbette ciddi bir maç yükü de taşıyor. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevi sırasında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hâle gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacaktır. Tielemans, Dünya Kupası'nda kalitesinin altını çizen, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle Casemiro'nun geçen sezon sonunda ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu bedelle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun zamandır Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği ortadaydı ve bunda da sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından bakıldığında United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için çok büyük bir hamleye dönüştürüyor. Tielemans da kuşkusuz, harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını heyecanla karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vaat eden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma katıldıktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak süre aldı ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda onların yerini doldururken sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in değişmez ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48m ($64m) artı bonuslarla birlikte £2m'lik teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16m karşılığında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getiriyor. Yine de Santos Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse, bu anlaşma gelecekte hoş duygularla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Mason Mount'ın ellerindeki tanınmış tek kıdemli orta saha oyuncusu olduğu bir senaryodan kaçınmak isterken ve Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'ndayken, panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça hazır olduğu bir oyuncu için £50m'lik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti ismi olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir girip bir çıktığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabileceği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağı ise henüz belli değil ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissedebilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Bununla birlikte, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler ve bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecektir. Sonuç olarak, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde mağlup ederek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasının hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini çok sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'ın felaketle sonuçlanan sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak asıl rüyanın sonunu temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gitmesi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Temelde, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda görünüyor; bu da taraftarların, büyük ihtimalle yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için 85 milyon sterlinlik tarihi anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için bonservis rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakıp piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna kattığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Onun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki sebep ne? Açıkçası, Serie A'dan bir takımın Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve Newcastle'ın talep ettiği bonservis bedeli İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde caydırdı. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve şimdi en verimli yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan daha uzun süre kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter’in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, gününde olduğunda hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri, dolayısıyla €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon) Inter için oldukça kötü bir anlaşma anlamına geliyor; zira bugün piyasada, sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olan bir oyuncudan çok daha fazlasını kazanabilirlerdi. Hakkaniyet payı vermek gerekirse Inter’in eli bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenen bu bedel, bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı transferlerde ün kazanan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği bonservis bedelinin en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmada olduğundan ileri çıkarken tartışmasız daha etkili olan bir başka sağ kenar savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede, daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif de değil ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında bu tür bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, ayrıca Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir miktar azalacağı anlamına geliyor. Rolüyle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u yedek bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda önemli katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham küme düştüğü anda bazı büyük satışların gerekeceği zaten belliydi ve Fernandes, sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken, takımın en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak gerçekten şaşırtıcı olan, West Ham'ın oldukça zayıf bir pazarlık pozisyonunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek niyet beyanı niteliğindeyse, bu bir üst seviye. Fernandes, çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayacak bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun stili için biçilmiş kaftan olarak gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üstünde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için tutması, hem de hemen tutması gerekiyor; aksi halde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka sopaya dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak onun yolu, geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e düştü; bu da ilk bakışta biraz yerinde sayan bir hamle gibi görünüyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne İtalyan teknik adam ne de kulüp istikrarıyla nam saldığı için De Zerbi'nin Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi an meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman olduğu için PSV'nin bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon €'nun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş fevri bir tepki değildi; Bayern uzun zamandır Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımında hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir nebze kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta bulutların üzerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini düşünmesi de son derece anlaşılır. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta açısından: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmalarının ardından bu, Atalanta için bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma olma niteliği taşıyor. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) büyük paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği söyleniyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklının çelinmesi kaçınılmazdı ve onu elde tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea açısından: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin dikkat çekici bir göstergesi. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde en avantajlı konuma geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş kesimlerce Serie A şampiyonu Inter’e katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu transfer kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in fiziksel taleplerine de uygun görünmesi gerekiyor. Ancak Chelsea’nin 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcama yapmasının ardından, kulübün fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir bonservis ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bırakıyor, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca iyi geçen bir sezon var. Bu nedenle bu transfer belli ölçüde risk taşıyor. Not: B

    Palestra açısından: Neden Inter’e transfer yerine Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir; çocukken akademisinde oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter yerine bu tercihi yapmasında, Chelsea’nin bildirilene göre haftalık 100.000 sterline yakın sözleşme teklifinin Inter’in sunduğunun iki katından fazla olmasının payı olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini deneme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; geçen yaz bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işaretiydi. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelebileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Vurgun! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için bu kadar akıl dışı bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra resmen bankaya gülerek gidecek. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çözüm olması için getirilmişti ama Parc des Prince’te geçirdiği sürenin çok büyük bölümünü yedek kulübesinde oturarak geçirdi; çünkü Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm buldu. Bu da Portekizli açısından pek iyi bir tablo çizmiyor. Aynı şekilde, milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi; hele hele saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, gerçekten akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de nakit açısından pek de rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık konuşalım, onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ama bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrol olma fırsatı, hem de fazlasıyla gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki, Ronaldo ile Martinez üzerinde gerçek anlamda baskı kurma konusunda kendisi de pek iyi bir iş çıkarmadı. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek derecede olağanüstü bir hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, makul bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni bir Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı çok büyük olacak; çünkü bu zaten büyük bir ücret ama bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon £’a (2 milyon $) transfer ettikleri bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak, oyucu satışında en iyi kulüplerden biri olma ünlerini daha da pekiştirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması, bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Dolayısıyla Hollandalı savunmacıdan bu kadar ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olduğu bildirilmiş olsa da. Bu geliri, yüksek potansiyelli bir yedek oyuncuya kaçınılmaz olarak yeniden yatıracaklar. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu dikkat çekiyor; bu ise ayrı bir transfer olur. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığını düşünmeden edemiyorsunuz; üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiğini düşünürdünüz, ancak Brighton pazarlık masasında ne kadar zorlu olduğu ile biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor. 26 yaşındaki oyuncu hâlâ zirvesine ulaşmış değil, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir üst seviyeye çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde bir “Big Six” kulübünde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir; bu da onun çabuk uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarına doğru küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra büyük ihtimalle bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından aslında tek yön yukarı görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile ortaklığı oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı olacaktı. Bu da 40 milyon avroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon avroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç, Osasuna’nın büyüklüğündeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole doğrudan katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal alternatifi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek ve görüşmeler ileri aşamaya gelmiş, Tyneside ekibinin teklifinin de kabul edildiği bildirilmiş olmasına rağmen devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyele sahip genç bir kanat oyuncusunu, ileride fırsat transferi olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, her iki kanatta ve merkeze yakın bölgede de oynayabiliyor. Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığı, Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk yaratmışken bu transfer takıma çok ihtiyaç duyduğu kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Hücumda doğrudan oynayan, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörün bu transfer için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ancak kulübün, bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti ve yalnızca bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına uyum sağlamayı ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacak. Vatandaşı Iraola da onun yerleşmesine yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için harekete geçmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücumunda yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin bu noktaya gelmesine en başta izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25 sezonundaki şampiyonluk yolculuğunda formunun zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, ayrılık zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz olarak ayrıldı. Durum böyleyken, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen aylarca uzayan ve sonuçsuz kalan yıpratıcı görüşmelerin ortasında, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık geçen ve bir dizi dikkat çeken hatayla sekteye uğrayan bir sezonun ardından boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet’yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir radarında bulunan Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool’un zayıf geçen unvan savunması boyunca ne kadar kötü performans gösterdiği düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid’in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var; bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve oyuncu, kulübün sorunlu bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transferde, taraftarlar ve medya kaynaklı yoğun baskı nedeniyle, Real Madrid’de işlerin çok hızlı şekilde ters gidebileceği hissi var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu gibi kaynayan bir kazanda, Anfield’daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold’ın izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de oynamış en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreye yayılan başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de hepsinden önemlisi kişiliği City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında kendisi de konuşmuştu, Camp Nou'ya transferi kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri kuşkusuz geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ etkisini hissettirebildiğini gösterdi, Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile mücadele gücünün kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Elbette Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardımcı olmak, onun kuşkusuz sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma. Real Madrid'de forma rekabeti çok yüksek ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki de Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir parça üzücü ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kulübe geldikten sonra pek de iyi başlamamasına rağmen o tarihten bu yana Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz şaşırtıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea’nin İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon £’a (80 milyon $) transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptığı da açık ve perde arkasında ayrılma niyetini bildirdiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği iddia edildiğinden, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra 52 milyon £’a (69 milyon $) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen memnun olacaklardır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bunun da üzerine çıkmakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine mutlaka inanıyordur. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho’nun söylediği oluyor, çünkü Real Madrid erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke ciddi para harcamıştı, ancak bu durum yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği iddia edilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon €’luk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onunndan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şu anda yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar açısından mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu hamlenin asıl kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için savunmacının İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde aktarılmıştı, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü için, Carreras’ın Portekizlinin ilk 11’ine girip çıkması muhtemelken onun da kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünülürse, Bernabeu tribünlerinin kötü şöhretli sabırsız taraftarlarının tepkisini çekmemek için hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında transfer edilmişti ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu andaki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması; ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da fazlasıyla aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ancak Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu şekildeydi: Robertson, dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacaktı ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir küçük artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki his hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı; bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiç yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir noktada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyenler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf. Yine de Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir; zira De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebileceği konusunda hiç şüphe yok. Buna rağmen, Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından gerçekten çok daha fazla süreyi kuzey Londra'da alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle adına: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutabilmek için var gücüyle mücadele etti, ardından da onu gecikmeli şekilde Liverpool'a katılmaya bıraktı. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip gitmesine izin vermeleri çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe ve oyuncularına hiçbir fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için asıl mesele şimdi bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilikleri, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteği eklenince, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona adına: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değil, bu yüzden sonunda işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80 milyon saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve bir pres makinesi, üstelik Marcus Rashford'un aksine; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha makul gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha çok verme ihtimali olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir değer bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parası varmış gibi davrandığını düşündürüyor. Not: C+

    Gordon adına: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de ciddi anlamda istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini gerçekleştirdi. Kendisi de daha önce çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e katılacakmış gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bedel karşısında geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80 milyonu kenar oyuncusu olsun diye ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in parçası olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da fazlalık gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal'la birlikte sahaya dizilecek! Not: A

    Mark Doyle