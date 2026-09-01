Arsenal için: Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den £45 milyon karşılığında transfer ettiği düşünüldüğünde, bu anlaşma kâğıt üzerinde çok iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bonservissiz kaybetmek yerine peşin olarak yaklaşık £10 milyon kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın Jesus için yaşını ve sakatlık geçmişini göz önünde bulundurarak neden geç bir hamle yaptığına anlam vermek zor ve Arsenal bu fırsatı kaçırmamalıydı. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in oldukça gerisine düşmüştü, ancak yine de kulübe haftalık £265.000 olduğu bildirilen bir maaş yükü getiriyordu. Artık bu maaş yükü ortadan kalktığı için Arsenal'ın, son gün gelmeden bir santrfor daha transfer etme ihtimali adına elinde ekstra alan var. Ancak şu anda kapıdan girecek ismin Atletico Madrid'den Julian Alvarez olması pek olası görünmüyor. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak Arsenal için kilit bir oyuncu olarak görülmeyeli uzun zaman oldu. Sakatlıklar onun tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında çok da etkilenmeyecektir. Brezilyalı oyuncunun bir Premier League rakibine değil de yurt dışına gönderilmesi de ayrıca bir artı. Not: A

Barça için: Beş kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu sadece €15 milyon karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek bir oyuncu ve Barcelona teknik direktörü, topsuz oyundaki çalışkanlığını çok sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan yaratmayan bir alternatif. Brezilya milli oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, ancak vücudu artık yıllardır ona sorun çıkarıyor. Jesus'a her hafta birden fazla maça ilk 11'de başlaması konusunda güvenilemez, bunları tamamlaması ise daha da zor. Ayrıca Robert Lewandowski ile aynı gol üretkenliği seviyesine yaklaşabilmiş de değil; son üç sezonda Premier League'de çıktığı 58 maçta sadece 10 gol attı. Flick yine de 9 numara pozisyonunda Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri düzenli olarak rotasyona sokmak zorunda kalacak, çünkü Jesus ne yeterince dayanıklı ne de takımın ana golcüsü olacak kadar acımasız. Bu, iyi düşünülmemiş çaresiz bir hamle gibi hissettiriyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunun ortaya çıkması şaşırtıcı olur. Not: D

Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almaya hiç yaklaşamamış olmasının da gösterdiği gibi zirvesini çoktan geride bıraktı ve 2024'ten bu yana Arsenal'de parça oyuncusu konumundaydı. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bunun yürüme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel olarak zorlayıcı değil, o Hansi Flick'in tipik bir santrfor profiline uyuyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da Emirates'te olduğundan çok daha sık forma giyecek, bu da onun özgüvenini ve potansiyel olarak gol vuruşlarındaki becerisini yeniden kazanmasına imkân tanıyacak. Ayrıca üzerinde büyük bir bonservis bedeli baskısı da olmayacak, bu yüzden heyecan verici bir futbol oynayan bir takımda özgürce ve yüzünde gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da Arsenal'ın önünde muhtemelen sadece Barcelona ve Paris Saint-Germain var ve Jesus, Katalonya'da sonunda özgeçmişine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey formda kalmak. Not: A+

James Westwood