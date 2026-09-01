Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Kulüp, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ona ödediğinden £20 milyon daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce başka hamleler yapmasına yardımcı olabilir. Ancak haberlerde yer aldığına göre, kârın yüzde 20'lik kısmı, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gidecek. Ayrıca onun ayrılığı, Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha da ayrılık iddialarıyla güçlü şekilde anılırken, Xabi Alonso'yu 9 numara pozisyonunda başvurabileceği sadece Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck ile bırakabilir. Yine de bu, Chelsea teknik direktöründen hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemi için doğru profil olmadığına hızla karar verdi ve Chelsea de gözden düşmüş bir yedek olarak değerinin azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör karmaşasıyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve ondan bu kadar çabuk vazgeçmek bir başarısızlık itirafı, ancak nihai bonservis bedelinin büyüklüğü bu darbeyi fazlasıyla hafifletiyor. Sonuçta Delap, 2025'in bir diğer transferi Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha tutmanın da hiçbir anlamı olmazdı. Not: B+
Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de 28 maçta sadece bir gol atmış bir oyuncuyu almak için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground'da beklentileri karşılayamazsa Forest kamuoyu önünde mahcup olacak ve gelecekteki PSR hareket alanı da büyük bir darbe alabilir. Son bir yılda form ve fiziksel durum açısından zorlanmış 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, hangi açıdan bakarsanız bakın son derece çaresiz bir hamle. Yine de Forest, Taiwo Awoniyi'nin £9 milyon karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir forvete daha ihtiyaç duyuyordu. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e karşı üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap ciddi biçimde eksik olan enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu en iyi halinde atletizmi ve yüksek hızda top taşıma becerisiyle savunmalar için tam bir kâbus olabilir. Ayrıca her iki ayağını da iyi kullanan güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için istekli olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline inandığı açık, yoksa bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, bir başka iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarına binecek muazzam baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı. Not: C
Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'deki fırsatını tepti, ancak Forest'ta yakalayacağı başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve hatta bir kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrole yerleşecek. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona tam anlamıyla uygun olmalı. Forest takımı, rakibe geçişlerde zarar veren, yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurgulanmış durumda; Delap da tam bunun için biçilmiş kaftan. İstediği an savunma arkasına sarkmasını sağlayacak heybetli fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirebilip değerlendiremeyeceği. Delap şanslı bir şekilde iyi bir yere düştü, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek: ya tamam ya devam. Not: B-
James Westwood