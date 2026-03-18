Enzo Fernandez , Chelsea'den ayrılabilir. Arjantinli orta saha oyuncusu, Blues'u Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilginin ardından ESPN Argentina 'ya geleceği hakkında şöyle konuştu: "Chelsea'de kalacak mıyım? Bilmiyorum. Şu anda sadece Premier Lig'i düşünüyorum; sekiz maçımız var ve ardından FA Cup var (4 Nisan Cumartesi günü Port Vale ile oynanacak maç - ed.). Haziran'da Dünya Kupası var, sonra ne olacağını göreceğiz."
Enzo Fernandez herkesi şaşırttı: "Chelsea'de kalıp kalmayacağımı bilmiyorum, geleceğim Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak." Nereye gidebilir?
NERELERE GİDEBİLİR
Chelsea ile 2032'de sona erecek olan sözleşmesi bulunan 2001 doğumlu Arjantinli orta saha oyuncusu, 2023 yılında Benfica tarafından 106,8 milyon sterline transfer edildi. Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in büyük ilgisini çekiyor. Yıllık maaşı 10 milyon sterlin.
