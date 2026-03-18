Enzo Fernandez herkesi şaşırttı: "Chelsea'de kalıp kalmayacağımı bilmiyorum, geleceğim Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak." Nereye gidebilir?

Enzo Fernandez , Chelsea'den ayrılabilir. Arjantinli orta saha oyuncusu, Blues'u Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilginin ardından ESPN Argentina 'ya geleceği hakkında şöyle konuştu: "Chelsea'de kalacak mıyım? Bilmiyorum. Şu anda sadece Premier Lig'i düşünüyorum; sekiz maçımız var ve ardından FA Cup var (4 Nisan Cumartesi günü Port Vale ile oynanacak maç - ed.). Haziran'da Dünya Kupası var, sonra ne olacağını göreceğiz."