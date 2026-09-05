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Enzo Fernandez görmezden gelindi! Enzo Maresca, 125 milyon sterlinlik rekor transfer liderlik grubunun dışında kalırken Manchester City'nin dört yeni kaptanını doğruladı
Rekor transfer için liderlik darbesi
Manchester City'nin 125 milyon sterlinlik yeni transferi Fernandez, Chelsea'den gerçekleşen ses getiren ayrılığının ardından erken bir hayal kırıklığı yaşadı. Etihad Stadyumu'na flaş bir transfer olarak gelmesine rağmen City teknik direktörü Maresca, 2022 Dünya Kupası kazananını yeni sezon için belirlediği dört kişilik kaptanlık grubuna dahil etmemeyi tercih etti.
Arjantinli orta saha oyuncusu, transferin son gününde resmen Manchester City'ye katıldı, beş yıllık sözleşmeye imza attı ve eski kulübüne sert bir gönderme yaparak 'her zaman Man City kadar büyük bir kulüpte olmanın hayalini kurduğunu' söyledi. Ancak, anında liderlik hayalleri şimdilik rafa kalktı.
- AFP
Maresca resmî kaptanları doğruladı
City'nin Coventry City ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde basın mensuplarına konuşan Maresca'ya, son transferine bir liderlik rolü verilip verilmeyeceği doğrudan soruldu. İtalyan teknik adam, yanıtında netti ve eski Benfica oyuncusu olmadan da hiyerarşinin zaten belirlendiğini doğruladı. Menajer, cuma günkü basın toplantısında gazetecilere, "Hayır, kaptan Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi ve Gianluigi Donnarumma" dedi.
Yeni şekillenen bu liderlik grubu, Rodri ve Bernardo Silva'nın ayrılıklarının ardından City kadrosunda yaşanan önemli değişimi yansıtıyor. Dias ve Haaland, Pep Guardiola dönemindeki sürekliliği temsil ederken, Guehi ile Donnarumma'nın dahil edilmesi Maresca'nın daha yeni yüzleri takıma entegre etme isteğini gösteriyor.
Chelsea'nin geçmişi, City'nin geleceği
Fernandez'in Stamford Bridge'deki geçmişi düşünüldüğünde bu tercih özellikle dikkat çekici. Orta saha oyuncusu, Londra'daki üç yıllık döneminde 57 kez kaptanlık pazubandını taktı; bunların 43'ü bizzat Maresca yönetiminde geldi.
Resmi bir unvan verilmemesine rağmen, teknik direktör 25 yaşındaki oyuncunun gelişinin takımda büyük heyecan yarattığını söylüyor. Kamptaki heyecana dikkat çeken Maresca, şunları söyledi: "O bir kazanan ve bir takımın parçası olduğunuzda, kazanan başka bir oyuncu geldiğinde herkes her zaman mutlu olur. Size söz verebilirim ki son dört ya da beş günde takımdan dört ya da beş oyuncu onun gelip gelmediğini soruyordu çünkü onun bizimle olmasını istiyorlar. Onun bizimle olması çok önemli ve bundan yüzde 100 mutluyuz."
- AFP
Fernandez, Coventry karşısında ilk maçına çıkacak mı?
Liderlik grubu netleşmiş olsa da, Fernandez'in sahada hemen çok büyük bir rol oynaması bekleniyor. Maresca, City ivmesini sürdürmeye çalışırken orta sahanın bu hafta sonunda ilk maçına çıkmaya "hazır" olduğunu doğruladı.
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