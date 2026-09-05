Manchester City'nin 125 milyon sterlinlik yeni transferi Fernandez, Chelsea'den gerçekleşen ses getiren ayrılığının ardından erken bir hayal kırıklığı yaşadı. Etihad Stadyumu'na flaş bir transfer olarak gelmesine rağmen City teknik direktörü Maresca, 2022 Dünya Kupası kazananını yeni sezon için belirlediği dört kişilik kaptanlık grubuna dahil etmemeyi tercih etti.

Arjantinli orta saha oyuncusu, transferin son gününde resmen Manchester City'ye katıldı, beş yıllık sözleşmeye imza attı ve eski kulübüne sert bir gönderme yaparak 'her zaman Man City kadar büyük bir kulüpte olmanın hayalini kurduğunu' söyledi. Ancak, anında liderlik hayalleri şimdilik rafa kalktı.



