enzo-fernandez(C)Getty Images
Adhe Makayasa

Çeviri:

Enzo Fernandez, Chelsea'nin yıldız oyuncusu bir YouTuber'a samimi bir röportaj verirken Real Madrid'e transferiyle ilgili önemli bir ipucu verdi

Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, İspanya'nın başkentinde yaşamak istediğini itiraf etmesinin ardından Real Madrid'e transfer olacağına dair yeni spekülasyonları alevlendirdi. Açık sözlü bir YouTube röportajında, Dünya Kupası şampiyonu oyuncu Madrid'deki yaşam tarzını deneyimlemeyi anlatırken, ana dilini konuşmayı tercih ettiğini de dile getirdi. Stamford Bridge'de uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen, yaptığı açıklamalar onun gelecekte Bernabeu'ya transfer olacağına dair söylentileri daha da güçlendirdi.

  Dil ve yaşam tarzı

    Fernandez'in Madrid ile adı anılmasına dair söylentiler, oyuncunun YouTube kanalı Avirales'e konuk olmasının ardından oldukça güçlendi. 2023 yılının başlarında o dönemki İngiliz rekoru olan 121 milyon avroya Chelsea'ye transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig dışındaki gelecek tercihlerini konuşurken şaşırtıcı derecede samimi davrandı. Bu sezon Blues'un orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve 30 maçta 8 gol ve 3 asist kaydeden Fernandez, İngiltere'deki yaşamdan kültürel ve dilsel geçişin uzun vadeli planlarında hala bir faktör olduğunu itiraf etti. Önemli bir nokta olarak, Madrid'deki atmosferin kendisine Buenos Aires'teki evini hatırlattığını belirterek, İspanyol şehrine karşı derin bir yakınlık duyduğunu ima etti.

  Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Röportaj sırasında Fernandez’e, Londra’dan ayrılması durumunda nerede yaşamayı tercih edeceği soruldu. Belirli bir kulüpten bahsetme konusunda başlangıçta temkinli davranmasına rağmen, La Liga’ya transfer olma konusundaki tercihi açıktı. Chelsea’nin yıldızı şunları söyledi: “İspanya’da yaşamak isterim. Madrid’i gerçekten çok seviyorum; bana Buenos Aires’i hatırlatıyor. Oyuncular istedikleri yerde yaşarlar. Ben Madrid'de yaşardım. İngilizce idare ediyorum ama İspanyolca konuşursam daha rahat hissederim.”

  Gelecekteki taahhütler

    Fernandez, Bernabeu'dan gelen resmi temaslar konusunda ağzını sıkı tutsa da, uzun vadeli kariyer planları ve Güney Amerika'ya olası bir dönüşü konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlü davrandı. Dünya Kupası şampiyonu şu açıklamayı yaptı: "River'a geri döneceğim, ama emekli olmak için değil – hala en iyi formumdayken dönmek istiyorum."

    Daha önce Madrid ile ilgili söylentiler hakkında yorum yapan Fernandez, "hiçbir görüşme" yapılmadığını vurguladı. O, "Real Madrid mi? Dürüst olmak gerekirse, hiçbir şey yok – sıfır görüşme. Şu anda Chelsea'ye ve kalan maçlarımıza odaklandık. Dünya Kupası'ndan sonra göreceğiz." dedi.

  Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kritik son dönem

    Chelsea şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın altı puan gerisinde bulunuyor. Takım, Manchester City ve Manchester United ile evinde oynayacağı maçların yanı sıra Mayıs ayında Liverpool ve Tottenham ile karşılaşacakları zorlu son yedi maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları belirsizliğini korurken, Blues'un FA Cup'ta kupa kaldırma şansı hala var. Liam Rosenior'un takımı, 4 Nisan'da çeyrek finalde Port Vale ile karşılaşacak.

