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Enzo Fernandez, Chelsea'nin Premier League'de sürpriz bir transfere hazırlanmasıyla birlikte Manchester City ile şartlarda anlaştı
Fernandez, City’ye transferi kabul etti
Fabrizio Romano'ya göre, Fernandez, oyuncunun kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya vardığının bildirilməsinin ardından City'ye sansasyonel bir transfer yapmaya çok yakın. Merakla beklenen bu transferin gerçekleşmesi artık iki rakip taraf arasında resmi bir mali anlaşmaya bağlı.
Oyuncu cephesindeki sözlü anlaşmaya rağmen, kulüpler arasında somut görüşmeler henüz yapılmadı. Transfer döneminin sonuna hızla yaklaşılırken, City ile Chelsea'nin bu anlaşmayı sonuçlandırmak ve uzun süredir devam eden bu hikâyeye son vermek için hızlıca görüşmelere başlaması gerekecek.
Romano transfer ayrıntılarını açıkladı
Romano, City'nin ilgisini resmileştirmeye hazırlandığını belirterek önemli gelişmeyi doğruladı. Ardından orta saha oyuncusu için tam olarak ne kadar bonservis talep edeceğine karar verme yükümlülüğü Chelsea'ye düşecek.
Romano, X'te yaptığı paylaşımda, “Enzo Fernandez'in kişisel şartlarda Manchester City ile sözlü anlaşması var. #MCFC henüz resmî teklif göndermediği için anlaşma kulüpten kulübe verilecek karara bağlı, ancak yakında temaslar gerçekleşecek; fiyat konusundaki karar Chelsea'ye ait. Enzo bu hafta sonu yine forma giyemeyebilir” ifadelerini kullandı.
Alonso, gözden çıkarılan orta sahayı kadro dışı bıraktı
Fernandez'in Chelsea'deki geleceği, yeni sezonun başlamasından bu yana giderek daha karanlık görünüyordu. Teknik direktör Xabi Alonso, Luton Town'a karşı Carabao Cup'ta alınan galibiyetin maç kadrosuna onu dahil etmedi.
Bu sırada City, orta saha seçeneklerini aktif şekilde yeniliyordu. Kulüp, Rodri ile Bernardo Silva'nın sarsıcı ayrılıklarının ardından yeniden yapılanmaya giderken, bu yaz Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'nin heyecan verici imzalarını şimdiden aldı. Nico Gonzalez'in Newcastle United'a son dönemdeki ayrılığı da City'nin üst düzey orta saha derinliğine duyduğu ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi.
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Maresca taktiksel bir ikilemle karşı karşıya
Fernandez, Etihad'a transferini gerçekten tamamlarsa bu durum Enzo Maresca için son derece ilgi çekici bir taktiksel meydan okuma yaratacak. Fernandez, Anderson ve Bouaddi'yi uyumlu bir ilk 11'e yerleştirmek, teknik direktörün orta sahadaki taktik becerisini ciddi şekilde sınayacak.
Londra'da ise son tarih yaklaşırken Chelsea taraftarları endişeyle bekleyecek. Fernandez'in ayrılığına onay verilmesi, Chelsea'nin orta sahasında bariz bir boşluk bırakıyor ve bu da kulüp yönetimine üst düzey bir yedek bulup transfer etmesi için çok az zaman tanıyor.
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