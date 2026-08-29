24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Enzo Fernandez Manchester City crest 2026Getty/GOAL
Yosua Arya

Çeviri:

Enzo Fernandez, Chelsea'nin Premier League'de sürpriz bir transfere hazırlanmasıyla birlikte Manchester City ile şartlarda anlaştı

Transfers
E. Fernandez
M.City
Chelsea
Premier Lig

Enzo Fernandez'in, yaz transferi konusunda Manchester City ile sözlü anlaşmaya vardığı bildirildi. Chelsea ile Manchester City'nin şimdi, ayrılığı halinde Chelsea'yi son tarih öncesinde orta saha oyuncusunun yerine umutsuzca bir takviye aramak zorunda bırakacak olan oyuncu için nihai bonservis bedelini görüşmesi gerekiyor.

  • Fernandez, City’ye transferi kabul etti

    Fabrizio Romano'ya göre, Fernandez, oyuncunun kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya vardığının bildirilməsinin ardından City'ye sansasyonel bir transfer yapmaya çok yakın. Merakla beklenen bu transferin gerçekleşmesi artık iki rakip taraf arasında resmi bir mali anlaşmaya bağlı.

    Oyuncu cephesindeki sözlü anlaşmaya rağmen, kulüpler arasında somut görüşmeler henüz yapılmadı. Transfer döneminin sonuna hızla yaklaşılırken, City ile Chelsea'nin bu anlaşmayı sonuçlandırmak ve uzun süredir devam eden bu hikâyeye son vermek için hızlıca görüşmelere başlaması gerekecek.

    • Reklam

  • Romano transfer ayrıntılarını açıkladı

    Romano, City'nin ilgisini resmileştirmeye hazırlandığını belirterek önemli gelişmeyi doğruladı. Ardından orta saha oyuncusu için tam olarak ne kadar bonservis talep edeceğine karar verme yükümlülüğü Chelsea'ye düşecek.

    Romano, X'te yaptığı paylaşımda, “Enzo Fernandez'in kişisel şartlarda Manchester City ile sözlü anlaşması var. #MCFC henüz resmî teklif göndermediği için anlaşma kulüpten kulübe verilecek karara bağlı, ancak yakında temaslar gerçekleşecek; fiyat konusundaki karar Chelsea'ye ait. Enzo bu hafta sonu yine forma giyemeyebilir” ifadelerini kullandı.


  • Alonso, gözden çıkarılan orta sahayı kadro dışı bıraktı

    Fernandez'in Chelsea'deki geleceği, yeni sezonun başlamasından bu yana giderek daha karanlık görünüyordu. Teknik direktör Xabi Alonso, Luton Town'a karşı Carabao Cup'ta alınan galibiyetin maç kadrosuna onu dahil etmedi.

    Bu sırada City, orta saha seçeneklerini aktif şekilde yeniliyordu. Kulüp, Rodri ile Bernardo Silva'nın sarsıcı ayrılıklarının ardından yeniden yapılanmaya giderken, bu yaz Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'nin heyecan verici imzalarını şimdiden aldı. Nico Gonzalez'in Newcastle United'a son dönemdeki ayrılığı da City'nin üst düzey orta saha derinliğine duyduğu ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty

    Maresca taktiksel bir ikilemle karşı karşıya

    Fernandez, Etihad'a transferini gerçekten tamamlarsa bu durum Enzo Maresca için son derece ilgi çekici bir taktiksel meydan okuma yaratacak. Fernandez, Anderson ve Bouaddi'yi uyumlu bir ilk 11'e yerleştirmek, teknik direktörün orta sahadaki taktik becerisini ciddi şekilde sınayacak.

    Londra'da ise son tarih yaklaşırken Chelsea taraftarları endişeyle bekleyecek. Fernandez'in ayrılığına onay verilmesi, Chelsea'nin orta sahasında bariz bir boşluk bırakıyor ve bu da kulüp yönetimine üst düzey bir yedek bulup transfer etmesi için çok az zaman tanıyor.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Premier Lig
M.City crest
M.City
MCI
Coventry City crest
Coventry City
COV