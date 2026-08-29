Enzo Fernandez, Chelsea'nin Premier League'de sürpriz bir transfere hazırlanmasıyla birlikte Manchester City ile şartlarda anlaştı

Fabrizio Romano'ya göre, Fernandez, oyuncunun kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya vardığının bildirilməsinin ardından City'ye sansasyonel bir transfer yapmaya çok yakın. Merakla beklenen bu transferin gerçekleşmesi artık iki rakip taraf arasında resmi bir mali anlaşmaya bağlı.

Oyuncu cephesindeki sözlü anlaşmaya rağmen, kulüpler arasında somut görüşmeler henüz yapılmadı. Transfer döneminin sonuna hızla yaklaşılırken, City ile Chelsea'nin bu anlaşmayı sonuçlandırmak ve uzun süredir devam eden bu hikâyeye son vermek için hızlıca görüşmelere başlaması gerekecek.