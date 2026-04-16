Enzo Fernandez, Chelsea formasıyla Manchester United karşısında sahaya çıkacak mı? Liam Rosenior, son antrenmanın ardından son gelişmeleri aktarıyor

Fernandez, Cumartesi günü Stamford Bridge’de Manchester United ile oynanacak kritik karşılaşma kadrosuna resmen dahil oldu. Orta saha oyuncusu, geleceği ve Real Madrid’e olası transferiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüp tarafından verilen cezayı tamamladıktan sonra son iki maçı yedek kulübesinden izlemişti.

United maçı öncesinde basına konuşan Rosenior, 25 yaşındaki oyuncunun antrenmanlarda kadroya geri dönmek için gerekeni yaptığını doğruladı. Chelsea teknik direktörü, "Enzo takımla birlikte ve antrenmanlarda çok, çok iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla, maç kadrosu konusunda her şey normal seyrinde" dedi. "Bu hafta takıma geri döndü ve atmosfer mükemmel. Çabası ve bağlılığı açısından Enzo olağanüstüydü."