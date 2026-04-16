Çeviri:
Enzo Fernandez, Chelsea formasıyla Manchester United karşısında sahaya çıkacak mı? Liam Rosenior, son antrenmanın ardından son gelişmeleri aktarıyor
Fernandez kadroya geri döndü
Fernandez, Cumartesi günü Stamford Bridge’de Manchester United ile oynanacak kritik karşılaşma kadrosuna resmen dahil oldu. Orta saha oyuncusu, geleceği ve Real Madrid’e olası transferiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüp tarafından verilen cezayı tamamladıktan sonra son iki maçı yedek kulübesinden izlemişti.
United maçı öncesinde basına konuşan Rosenior, 25 yaşındaki oyuncunun antrenmanlarda kadroya geri dönmek için gerekeni yaptığını doğruladı. Chelsea teknik direktörü, "Enzo takımla birlikte ve antrenmanlarda çok, çok iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla, maç kadrosu konusunda her şey normal seyrinde" dedi. "Bu hafta takıma geri döndü ve atmosfer mükemmel. Çabası ve bağlılığı açısından Enzo olağanüstüydü."
Askıya alınmanın nedeni
Bu disiplin cezası, Fernandez’in Real Madrid’in kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlere açıkça atıfta bulunarak, yazın ardından Chelsea’de kalıp kalmayacağından emin olmadığını belirtmesi ve İspanya’nın başkentinde yaşamak istediğini ifade etmesinin ardından geldi. Rosenior o dönemde tavrından ödün vermedi ve Reece James’in yokluğunda kaptanlık görevini üstlenen oyuncunun “sınırı aştığını” vurguladı.
Fernandez'in iki maçlık yokluğunda Chelsea'nin performansı inişli çıkışlı oldu. Takım, FA Cup çeyrek finalinde Port Vale'i 7-0'lık ezici bir skorla mağlup etse de Premier League'de zorlandı ve Manchester City'ye evinde 3-0 yenildi. Fernandez'in dönüşü, Citizens'a karşı alınan mağlubiyette kontrolü kaybeden orta sahaya önemli bir destek sağlıyor.
Blues'un savunma oyuncularının sakatlık durumu hakkında güncel bilgiler
Fernandez'in dönüşünün yanı sıra Rosenior, kadrosunun sağlık durumuna ilişkin daha kapsamlı bir güncelleme yaptı; Trevoh Chalobah da sahalara dönmeye çok yakın. Bu defans oyuncusu, Paris Saint-Germain'in Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'nden elediği günden beri forma giyemiyordu, ancak şu anda Cobham'da antrenmanlara başladı.
Rosenior, "Trevoh bugün antrenmana çıktı ancak tam kapasite çalışmadı; hafif bir antrenman oldu" dedi. "Onunla ilgili bir karar vereceğiz, ancak sahalara dönmesine çok az kaldı." Ancak Blues için her şey iyi haber değil, çünkü kulüp kaptanı Reece James'in sahalara dönüşü hâlâ biraz uzak. Rosenior, bir ay önce Newcastle maçında sakatlanan sağ bek oyuncusunun iyileşme sürecine devam ettiğini belirterek, "Reece'in sahalara dönüşü biraz daha uzak" dedi.
Colwill iyileşme sürecini hızlandırıyor
Chelsea savunmasının uzun vadeli geleceği açısından büyük bir olumlu gelişme olarak, Levi Colwill ciddi bir ön çapraz bağ (ACL) sakatlığından sonra iyileşme sürecinde önemli adımlar atıyor. Akademi mezunu oyuncu, maç kondisyonunu geliştirmek amacıyla Cuma günü kapalı kapılar ardında oynanacak bir hazırlık maçında U21 takımında forma giymeye hazırlanıyor.
Rosenior, İngiltere milli takım oyuncusunun sezon bitmeden A takımda forma giyebileceğinden umutlu ve şöyle diyor: "Levi'yi sezon bitmeden göreceğimizi umuyorum, çünkü Levi olağanüstü bir oyuncu ve soyunma odasının lideri. Levi'nin yaralanması kadar uzun süreli bir sakatlık söz konusu olduğunda, uzun bir rehabilitasyon süreci gerekir. Onu ilk takımda oynatmayı düşünmeden önce, maç kondisyonunun yüzde 100'e ulaştığından emin olmak istiyorum."
Chelsea, Cumartesi günü Stamford Bridge'de, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için hayati önem taşıyan "altı puanlık" bir maçta United'ı ağırlayacak. Şu anda 48 puanla altıncı sırada yer alan Blues, 55 puanla üçüncü sırada bulunan United ile arasındaki farkı kapatma şansına sahip.