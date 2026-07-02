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Enzo Fernandez, “Chelsea’den ayrılmanın bir yolunu arıyor”; menajeri ise orta saha oyuncusunun Madrid hakkındaki sözlerini savundu
Menajer, Chelsea'den ayrılma planlarını açıkladı
Pastore, Fernandez’in temsilcilerinin Chelsea’li orta saha oyuncusunun kulüpten ayrılma imkânlarını değerlendirdiğini doğruladı. Miami’de düzenlenen bir AFA etkinliğinde konuşan eski Paris Saint-Germain oyun kurucusu, şu anda başka bir takımla somut bir anlaşma bulunmadığını belirtti. Fernandez’in adı, Real Madrid de dahil olmak üzere birçok önde gelen Avrupa kulübüyle anılıyor.
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Pastore, Real Madrid ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi
Pastore, Arjantinli milli oyuncunun temsilcilerinin olası bir transfer için hazırlık yaptığını ima etti. Ancak, henüz kesinleşen bir şey olmadığını vurguladı.
Marca'nın aktardığına göre Pastore, "O şu anda sadece [Dünya Kupası]'nı düşünüyor ve biz de onun Chelsea'den ayrılması için olasılıkları değerlendiriyoruz, ancak herhangi bir kulüple somut veya kesinleşmiş bir durum yok" dedi.
Fernandez’in Madrid hakkındaki yorumlarına değinen Pastore, “Orada birçok arkadaşı var ve Julian Alvarez ile çok iyi arkadaşlar; sonuçta tüm boş zamanlarını orada birlikte geçiriyorlar. Ben de Madrid’de yaşıyorum. Her seyahatinde beni görmeye ve iş konularını halletmeye geliyordu, ama bunun ötesinde: Madrid’i kim sevmez ki? Ben Madrid’de oynamadım bile. Hatta orada yaşıyorum” dedi.
Dünya Kupası'ndaki performans öncelikli olmaya devam ediyor
Kulüpteki geleceğine dair belirsizliğe rağmen Pastore, Fernandez’in Arjantin’in Dünya Kupası mücadelesine tamamen odaklanmış olduğunu düşünüyor.
Pastore şöyle konuştu: "Şu anda oyuncu milli takıma odaklanmış durumda. Dünya Kupası'nda oynuyor ve takım 16 turuna çok yakın.
"İyi gidiyor, çok pozitif, harika bir Dünya Kupası geçiriyor. İlk iki maçta takımın rahat bir şekilde kazanmasına yardımcı oldu. Enzo son yıllarda pozisyonunu çok değiştirdi. Derinlerde ya da ceza sahasına doğru ilerleyen bir orta saha oyuncusu olarak oynadı. Burada, milli takımda oyuna derin bir pozisyondan başlıyor, ancak sonuçta ileriye çıkan ve Messi’ye yakın olan tek orta saha oyuncusu o. Her pozisyona çok iyi uyum sağlayan bir oyuncu."
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Transfer görüşmeleri Dünya Kupası sonrasına kadar bekleyebilir
Fernandez’in öncelikli odağı, Arjantin’in Dünya Kupası’nda başarıya ulaşma çabası olmaya devam ediyor; transfer spekülasyonları ise turnuva sona erene kadar arka planda kalacak gibi görünüyor. Milli takımla ilgili yükümlülükleri sona erdiğinde, dikkatlerin yeniden kulüp kariyerine yönelmesi bekleniyor; şu anda herhangi bir anlaşma olmasa da menajerleri olası seçenekleri araştırmaya devam ediyor.