Enzo Fernandez, “Chelsea’den ayrılmanın bir yolunu arıyor”; menajeri ise orta saha oyuncusunun Madrid hakkındaki sözlerini savundu

Pastore, Arjantinli milli oyuncunun temsilcilerinin olası bir transfer için hazırlık yaptığını ima etti. Ancak, henüz kesinleşen bir şey olmadığını vurguladı.

Marca'nın aktardığına göre Pastore, "O şu anda sadece [Dünya Kupası]'nı düşünüyor ve biz de onun Chelsea'den ayrılması için olasılıkları değerlendiriyoruz, ancak herhangi bir kulüple somut veya kesinleşmiş bir durum yok" dedi.

Fernandez’in Madrid hakkındaki yorumlarına değinen Pastore, “Orada birçok arkadaşı var ve Julian Alvarez ile çok iyi arkadaşlar; sonuçta tüm boş zamanlarını orada birlikte geçiriyorlar. Ben de Madrid’de yaşıyorum. Her seyahatinde beni görmeye ve iş konularını halletmeye geliyordu, ama bunun ötesinde: Madrid’i kim sevmez ki? Ben Madrid’de oynamadım bile. Hatta orada yaşıyorum” dedi.