Fernandez'in transferi, üst düzey bir başarı geçmişine sahip bir oyuncuyu kadroya katmayı garanti edecektir. Bu orta saha ustası, Arjantin milli takımıyla 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América şampiyonluklarını kazandı. Kulüp düzeyinde ise etkileyici kupa koleksiyonunda Chelsea ile kazandığı 2024-25 Conference League ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yer alıyor. İngiltere'ye transfer olmadan önce Benfica formasıyla Portekiz şampiyonu olmuştu.

Güney Amerika'daki kariyeri de en az İngiltere'deki kadar başarılıdır; River Plate ile Arjantin şampiyonluğu ve Trofeo de Campeones'i, Defensa y Justicia ile ise Copa Sudamericana ve Recopa Sudamericana'yı kazanmıştır. Bu zengin başarı geçmişine rağmen, orta saha oyuncusu Londra'da tamamen huzursuzdur ve başka bir yerde yeni bir mücadeleye atılmak istemektedir.