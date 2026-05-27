Enzo Fernandez ayrılmak istiyor! Chelsea'nin orta saha oyuncusu yaz transferi istiyor ve Real Madrid ile temasa geçiyor; Blues'un yüksek transfer bedeli ortaya çıktı
Yaz transferi olasılığını değerlendirmek
Blues'un ikinci kaptanı, Londra kulübüyle sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya varma yolunda hiçbir ilerleme kaydetmedi ve gelecekteki seçeneklerini değerlendirecek. 25 yaşındaki oyuncu, takımının Pazar günü Sunderland'a yenilerek sezonu kapatmasının ardından taraftarlara veda etmiş gibi görünüyor.
Fernandez, Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon avro gibi dudak uçuklatan bir ücret karşılığında kulübe katılmıştı. Kulüp, yeni teknik direktör Xabi Alonso'ya istikrar sağlamak için onun geleceğinin bir an önce netleşmesini istiyor. Fernandez'in gelişi, Ocak ayında Enzo Maresca'nın ayrılmasıyla başlayan ve Callum MacFarlane, Liam Rosenior ve tekrar MacFarlane'in dahil olduğu tuhaf bir teknik direktör döngüsünü tetikleyen kaotik bir sezonun ardından gerçekleşti.
Kanıtlanmış bir şampiyonun soy ağacı
Fernandez'in transferi, üst düzey bir başarı geçmişine sahip bir oyuncuyu kadroya katmayı garanti edecektir. Bu orta saha ustası, Arjantin milli takımıyla 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América şampiyonluklarını kazandı. Kulüp düzeyinde ise etkileyici kupa koleksiyonunda Chelsea ile kazandığı 2024-25 Conference League ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yer alıyor. İngiltere'ye transfer olmadan önce Benfica formasıyla Portekiz şampiyonu olmuştu.
Güney Amerika'daki kariyeri de en az İngiltere'deki kadar başarılıdır; River Plate ile Arjantin şampiyonluğu ve Trofeo de Campeones'i, Defensa y Justicia ile ise Copa Sudamericana ve Recopa Sudamericana'yı kazanmıştır. Bu zengin başarı geçmişine rağmen, orta saha oyuncusu Londra'da tamamen huzursuzdur ve başka bir yerde yeni bir mücadeleye atılmak istemektedir.
Real Madrid ile temas kuruldu
TalkSPORT, Fernandez'in Real Madrid'den gelecek bir teklifi memnuniyetle karşılayacağını iddia ediyor ve menajeri Javier Pastore, İspanyol deviyle şimdiden temasa geçti. Zorlu geçen son sezonda Arjantinli oyuncu 54 maça çıktı, 15 gol attı ve 7 asist yaptı.
Şimdi ne olacak?
Real Madrid orta saha seçeneklerini değerlendirirken, kulübün 120 milyon sterlinlik devasa bedeli karşılayıp karşılamayacağı henüz belli değil. Fernandez, yaz transfer dönemi ilerledikçe gelişmeleri bekleyecek. İspanyol kulübü istenen bedeli ödemeyi reddederse, başarılarla dolu orta saha oyuncusu, Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacağı kritik bir sezona hazırlanırken Alonso’nun kadrosuna yeniden dahil olmak zorunda kalacak.